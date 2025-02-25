Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине - 25.02.2025 Украина.ру
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Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине
Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине - 25.02.2025 Украина.ру
Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине
Кира Стармера готовят к разговору с президентом США Дональдом Трампом об Украине. Британскому премьеру придется учесть опыт президента Франции Эммануэля Макрона или топнуть ногой по тонкому льду, не провалившись в лужу
2025-02-25T17:44
2025-02-25T17:44
эксклюзив
украина
россия
великобритания
кир стармер
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
минобороны
роснефть
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Как бы не пришлось британским политтехнологам переписывать методичку для премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, как себя вести на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Французский президент Эммануэль Макрон был унижен: его встретила дама, ответственная за награждения иностранных послов, а сам хозяин Овального кабинета довольно ухмылялся во время пресс-конференции.Трамп внезапно облокотился рукой на колено Макрона и перенес на него свой вес. У французского лидера не получилось силой освободиться от жеста доминирования, что выглядело весьма комично.Макрон, на которого лишний раз посмотрели в Вашингтоне в роли дипломата, потерял натянутую улыбку, когда Трамп отказался называть диктатором президента России Владимира Путина. И сделал пафосное, но приятное для Москвы заявление: "конфликт может разрешиться в ближайшие недели".Визит Макрона и Стармера в Вашингтон мог быть совместным. Позже Макрон якобы из-за амбиций полетел в Штаты один - ради личной встречи и фотографии с американским лидером. На самом деле Макрон повязан с Великобританией, как минимум, соперничеством в подающем огромные стратегические надежды США Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), представляющем собой гигантский рынок. И точно так же к этому региону привязан Стармер, пожинающий плоды Brexit - ухода ссамого большого европейского рынка. Встреча в Вашингтоне состоится в четверг, 27 февраля - через три дня после визита, как его называют, "шептуна Трампа" Макрона.Для Кира Стармера британские аналитики на девяносто девять процентов подготовили подробную инструкцию с разными поведенческими моделями. Британские газеты и журналы просто засорили мнениями экспертов - как разных возрастных групп, так и социальных классов. Насколько смогли они спрогнозировать непредсказуемого Трампа - вопрос, ответ на который появится не раньше четверга.Стармера и британское общество начали готовить к поездке заранее - с помощью одобрения и вялой критики в прессе, финта с поддержкой ущемленного Трампом "диктатора" Владимира Зеленского, а в Киев отправили британского ястреба - экс-премьера Бориса Джонсона. Последний известен и как реализатор концепции британского уклона в ИТР, и как автор срыва попыток мирных переговоров России и Украины. Очевидно, что Лондон рассматривает несколько сценариев: от ведущей роли в потенциальном антитрамповском европейском кружке, собранном вокруг Украины, до разворота курса британской политики на 180 градусов.РазворотОфициальная позиция Лондона заключается в поддержке территориальной целостности Украины, возвращение к границам 2014 года, поражении России на поле боя и тому подобного. Иначе это называется "войной до последнего украинца". Сценарий, предложенный командой Дональда Трампа, противоречит курсу Лондона. Глава Минобороны США Питер Хегсет четко заявил чиновникам НАТО на последнем саммите в формате "Рамштайн", что передача освобожденных Россией земель Киеву уже невозможна, и в этом заключается реальность, которую нужно признать.Великобритания в случае провала своей политики должна была предпринять какие-то шаги, чтобы оставаться актуальной в повестке дня, но этого не произошло, считает 85-летний член палаты лордов Роберт Скидельский, бывший независимый член совета директоров российской компании "Русснефть" (не путать с "Роснефтью")."Возникает вопрос, почему почти никто в нашей стране (Великобритании. - Ред.) за три последующих года не был готов поддержать переговоры о прекращении войны, несмотря на растущее признание того, что Украина не сможет победить при существующем уровне военной и экономической поддержки", - пишет Скидельский в колонке для The Guardian.Скидельский вывел три основных направления мышления правящего класса в Великобритании, которые достигли кульминации в едином порыве.Возрождение теории домино. Если специальная военная операция России на Украине завершится в пользу Москвы, то Россия якобы захочет поглотить Европу, и никто не знает, где она остановится. Теорию реинкарнировали из времен битвы коммунистического и западного миров, трансформировали в схватку между "демократией и диктатурой", а Украину поставили на передовую "демократии". Этот подход психологически исключает любые попытки переговоров, так как "недемократия" в западном видении предстает кровожадным тираном, которому нельзя подбрасывать мясо, чтобы задобрить.Морализм. В XIX веке течение охватывало все антивоенные настроения в Великобритании. Во второй половине столетия империалистический всплеск подавил пацифистский подход, но не его морализм. В результате империализм переупаковали под обязанность западного мира нести свои ценности в отсталые части мира, а к традиционной британской политике добавили чувство моральной ответственности и морального превосходства.Особые отношения с США. Британское чувство ответственности передали новому гегемону - США, что придало высказываниям Лондона на внешнеполитическом треке "смешанный привкус морализма и бессилия"."Теперь, когда британский сценарий по Украине был разорван, можем ли мы каким-то образом вклиниться в мирный процесс, который мы неоднократно презирали? Конечно, не отправкой британских "миротворцев" на Украину, как предложил Кир Стармер. Наш премьер-министр должен знать, что это разрушает сделку, а не создает ее, поскольку нет ни малейшего шанса, что [президент России Владимир] Путин согласится на это. Скорее, это отчаянная попытка спасти лицо Британии", - считает Скидельский.Скидельский советует Стармеру начать "взрослый диалог с руководством Украины - Владимиром Зеленским" и его возможными преемниками о том, какой мир Украина могла бы заключить, а Европа была бы готова поддержать. Таким образом, по мнению Скидельского, Великобритания могла бы восстановить "собственную значимость и достоинство".Пространство для маневраКир Стармер создает слишком много риторического пространства для маневра, когда говорит о возможной отправке войск на Украину. Его окружение вторит ему заявлениями о попытках стать мостом между США и Европой, стремлениях утвердить ведущуь роль Лондона в Европе, и тому подобное. На встрече с Трампом Стармеру, возможно, придется сказать слово "нет" - а это самое нелюбимое слово американского президента.Член палаты лордов Дэвид Уиллетс ищет плюсы для Лондона в сложившейся ситуации. Он обратил внимание на вынужденное сближение Великобритании с Германией и Францией, и сотрудничество с Парижем оценивает положительно.Лондон может теснее сотрудничать по вопросам в сфере обороны и национальной безопасности с партнерами из стран Центральной Европы. Это означает продолжение работы в рамках НАТО по стандартизации средств транспортировки танков по железной дороге, доработки артиллерийских снарядов и тому подобное на одном рынке, пишет он в статье для ConservativeHome."Тесное партнерство с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем и Эммануэлем Макроном выглядит как здравый смысл. Мы не должны считать их старыми врагами, замышляющими покончить с национальным государством или навязать социализм. Если мы хотим защитить и укрепить западную цивилизацию, то хорошим местом для начала будет работа с нашими европейскими соседями", - считает Уиллетс.Позорный вздорБольшая часть Вестминстера провалила проверку на умение отличать бессодержательные сантименты от объективной реальности. Позорным вздором, политическими фразами пустых людей назвал "шум о миротворчестве" британский военный историк Роберт Лайман, исследователь британской армии 1918-1940 годов, сторонник Украины. Поэтому как Стармер, глава правительства страны, чья армия находится "в изношенном состоянии", будет убеждать Трампа в ее функциональности - неясно."Британская армия, вероятно, могла бы поддерживать боевую группу на операциях в течение года, не больше. Это сделало бы оставшуюся часть армии покалеченной. Страна мало понимает, насколько изношенными стали наша армия и вооруженные силы. Пусть другие сохраняют мир (если мы до этого дойдем; помните, что еще предстоит выиграть войну). Вместо этого Великобритании необходимо восстановить свой опустошенный военный потенциал, и это вопрос экзистенциальной срочности", - пишет Лайман в соцсети.Лайман указывает на то, что если правительство Великобритании рассчитывало показать соседям сдерживающую дубинку ради мира, то получило в качестве дивидендов войну. Историк называет это провалом и неудачей.Американцы рассматривают Россию как серьезную державу, требующую уважения такого уровня, которого Европа не заслуживает. В отличие от европейского бракоразводного процесса европейских лидеров в Париже, на котором супруги сидят за столом и обещают измениться ради сохранения брака.Например, Кая Каллас, глава европейской дипломатии, отличилась воинственной риторикой в адрес России и публичными фантазиями о разделе РФ на этнические государства. Теперь она выпрашивает у Вашингтона место за столом переговоров. Судьба европейцев - подчиняться несерьезным людям, а потом страдать, отметил британский военный журналист Арис Руссинос в статье для UnHerd."Любые предложения, даже от самых высокопоставленных генералов из Америки, о мирных переговорах, когда Украина занимала кратковременную позицию силы, были отвергнуты как пораженчество — или, что еще хуже, путинизм. Благодаря своему уклонению от реальности, максималистские иностранные болельщики Украины теперь получили жесткие условия прекращения огня в стране", - пишет он.Украина проиграла, поскольку ее американский покровитель потерял интерес. Мучительно медленный крах превращается во внезапный жесткий мир. Британские политики делают заявления, "сырые от шока и искреннего недоверия", - продукты политического класса, который недавно наслаждался параллельной реальностью.В которой то санкции вот-вот задушат Россию, то она якобы начинает сыпаться на территориальные осколки, то обрушится ее фронт… А Запад устами своих политиков продолжал высказывать "непоколебимую решимость", "приверженность" и "готовность".Как при терактах в Париже в 2015 году, когда европейские лидеры взялись за руки и прошлись по улицам, демонстрируя солидарность, бесстрашную стойкость и сокрушительную решительность. А потом теракты стали обыденностью и нормой.В общем и целом, страшно далеки европейские лидеры от народов Европы, интересы которых пытаются представлять. Если Стармер вернется от Трампа ни с чем, однажды это может стоить ему кресла.
https://ukraina.ru/20250220/1061231888.html
https://ukraina.ru/20250221/1061267357.html
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Алексей Туманов
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Алексей Туманов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, россия, великобритания, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, минобороны, роснефть
Эксклюзив, Украина, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, Минобороны, Роснефть

Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине

17:44 25.02.2025
 
© AP / Claudia GrecoСтармер
Стармер - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP / Claudia Greco
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Кира Стармера готовят к разговору с президентом США Дональдом Трампом об Украине. Британскому премьеру придется учесть опыт президента Франции Эммануэля Макрона или топнуть ногой по тонкому льду, не провалившись в лужу
Как бы не пришлось британским политтехнологам переписывать методичку для премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, как себя вести на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Французский президент Эммануэль Макрон был унижен: его встретила дама, ответственная за награждения иностранных послов, а сам хозяин Овального кабинета довольно ухмылялся во время пресс-конференции.
Трамп внезапно облокотился рукой на колено Макрона и перенес на него свой вес. У французского лидера не получилось силой освободиться от жеста доминирования, что выглядело весьма комично.
Макрон, на которого лишний раз посмотрели в Вашингтоне в роли дипломата, потерял натянутую улыбку, когда Трамп отказался называть диктатором президента России Владимира Путина. И сделал пафосное, но приятное для Москвы заявление: "конфликт может разрешиться в ближайшие недели".
Визит Макрона и Стармера в Вашингтон мог быть совместным. Позже Макрон якобы из-за амбиций полетел в Штаты один - ради личной встречи и фотографии с американским лидером. На самом деле Макрон повязан с Великобританией, как минимум, соперничеством в подающем огромные стратегические надежды США Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), представляющем собой гигантский рынок. И точно так же к этому региону привязан Стармер, пожинающий плоды Brexit - ухода ссамого большого европейского рынка. Встреча в Вашингтоне состоится в четверг, 27 февраля - через три дня после визита, как его называют, "шептуна Трампа" Макрона.
Для Кира Стармера британские аналитики на девяносто девять процентов подготовили подробную инструкцию с разными поведенческими моделями. Британские газеты и журналы просто засорили мнениями экспертов - как разных возрастных групп, так и социальных классов. Насколько смогли они спрогнозировать непредсказуемого Трампа - вопрос, ответ на который появится не раньше четверга.
Стармера и британское общество начали готовить к поездке заранее - с помощью одобрения и вялой критики в прессе, финта с поддержкой ущемленного Трампом "диктатора" Владимира Зеленского, а в Киев отправили британского ястреба - экс-премьера Бориса Джонсона. Последний известен и как реализатор концепции британского уклона в ИТР, и как автор срыва попыток мирных переговоров России и Украины. Очевидно, что Лондон рассматривает несколько сценариев: от ведущей роли в потенциальном антитрамповском европейском кружке, собранном вокруг Украины, до разворота курса британской политики на 180 градусов.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
20 февраля, 16:06
Стармер везет Трампу план по Украине, но британское поколение Z не хочет умирать за Зеленского Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон. Британские СМИ ведут информационную кампанию в поддержку идеи отправки войск. Подробнее - в материале Украина.ру
Разворот
Официальная позиция Лондона заключается в поддержке территориальной целостности Украины, возвращение к границам 2014 года, поражении России на поле боя и тому подобного. Иначе это называется "войной до последнего украинца". Сценарий, предложенный командой Дональда Трампа, противоречит курсу Лондона. Глава Минобороны США Питер Хегсет четко заявил чиновникам НАТО на последнем саммите в формате "Рамштайн", что передача освобожденных Россией земель Киеву уже невозможна, и в этом заключается реальность, которую нужно признать.
Великобритания в случае провала своей политики должна была предпринять какие-то шаги, чтобы оставаться актуальной в повестке дня, но этого не произошло, считает 85-летний член палаты лордов Роберт Скидельский, бывший независимый член совета директоров российской компании "Русснефть" (не путать с "Роснефтью").
"Возникает вопрос, почему почти никто в нашей стране (Великобритании. - Ред.) за три последующих года не был готов поддержать переговоры о прекращении войны, несмотря на растущее признание того, что Украина не сможет победить при существующем уровне военной и экономической поддержки", - пишет Скидельский в колонке для The Guardian.
Скидельский вывел три основных направления мышления правящего класса в Великобритании, которые достигли кульминации в едином порыве.
Возрождение теории домино. Если специальная военная операция России на Украине завершится в пользу Москвы, то Россия якобы захочет поглотить Европу, и никто не знает, где она остановится. Теорию реинкарнировали из времен битвы коммунистического и западного миров, трансформировали в схватку между "демократией и диктатурой", а Украину поставили на передовую "демократии". Этот подход психологически исключает любые попытки переговоров, так как "недемократия" в западном видении предстает кровожадным тираном, которому нельзя подбрасывать мясо, чтобы задобрить.
Морализм. В XIX веке течение охватывало все антивоенные настроения в Великобритании. Во второй половине столетия империалистический всплеск подавил пацифистский подход, но не его морализм. В результате империализм переупаковали под обязанность западного мира нести свои ценности в отсталые части мира, а к традиционной британской политике добавили чувство моральной ответственности и морального превосходства.
Особые отношения с США. Британское чувство ответственности передали новому гегемону - США, что придало высказываниям Лондона на внешнеполитическом треке "смешанный привкус морализма и бессилия".
"Теперь, когда британский сценарий по Украине был разорван, можем ли мы каким-то образом вклиниться в мирный процесс, который мы неоднократно презирали? Конечно, не отправкой британских "миротворцев" на Украину, как предложил Кир Стармер. Наш премьер-министр должен знать, что это разрушает сделку, а не создает ее, поскольку нет ни малейшего шанса, что [президент России Владимир] Путин согласится на это. Скорее, это отчаянная попытка спасти лицо Британии", - считает Скидельский.
Скидельский советует Стармеру начать "взрослый диалог с руководством Украины - Владимиром Зеленским" и его возможными преемниками о том, какой мир Украина могла бы заключить, а Европа была бы готова поддержать. Таким образом, по мнению Скидельского, Великобритания могла бы восстановить "собственную значимость и достоинство".
Пространство для маневра
Кир Стармер создает слишком много риторического пространства для маневра, когда говорит о возможной отправке войск на Украину. Его окружение вторит ему заявлениями о попытках стать мостом между США и Европой, стремлениях утвердить ведущуь роль Лондона в Европе, и тому подобное. На встрече с Трампом Стармеру, возможно, придется сказать слово "нет" - а это самое нелюбимое слово американского президента.
Член палаты лордов Дэвид Уиллетс ищет плюсы для Лондона в сложившейся ситуации. Он обратил внимание на вынужденное сближение Великобритании с Германией и Францией, и сотрудничество с Парижем оценивает положительно.
Лондон может теснее сотрудничать по вопросам в сфере обороны и национальной безопасности с партнерами из стран Центральной Европы. Это означает продолжение работы в рамках НАТО по стандартизации средств транспортировки танков по железной дороге, доработки артиллерийских снарядов и тому подобное на одном рынке, пишет он в статье для ConservativeHome.
"Тесное партнерство с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем и Эммануэлем Макроном выглядит как здравый смысл. Мы не должны считать их старыми врагами, замышляющими покончить с национальным государством или навязать социализм. Если мы хотим защитить и укрепить западную цивилизацию, то хорошим местом для начала будет работа с нашими европейскими соседями", - считает Уиллетс.
21 февраля, 17:25
Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на УкраинуПроцесс пересборки НАТО по требованиям США повлечет значительное увеличение расходов стран военно-политического блока. Ведущую роль отдали Великобритании, но к Трампу британский премьер-министр едет, скорее, торговаться
Позорный вздор
Большая часть Вестминстера провалила проверку на умение отличать бессодержательные сантименты от объективной реальности. Позорным вздором, политическими фразами пустых людей назвал "шум о миротворчестве" британский военный историк Роберт Лайман, исследователь британской армии 1918-1940 годов, сторонник Украины. Поэтому как Стармер, глава правительства страны, чья армия находится "в изношенном состоянии", будет убеждать Трампа в ее функциональности - неясно.
"Британская армия, вероятно, могла бы поддерживать боевую группу на операциях в течение года, не больше. Это сделало бы оставшуюся часть армии покалеченной. Страна мало понимает, насколько изношенными стали наша армия и вооруженные силы. Пусть другие сохраняют мир (если мы до этого дойдем; помните, что еще предстоит выиграть войну). Вместо этого Великобритании необходимо восстановить свой опустошенный военный потенциал, и это вопрос экзистенциальной срочности", - пишет Лайман в соцсети.
Лайман указывает на то, что если правительство Великобритании рассчитывало показать соседям сдерживающую дубинку ради мира, то получило в качестве дивидендов войну. Историк называет это провалом и неудачей.
Американцы рассматривают Россию как серьезную державу, требующую уважения такого уровня, которого Европа не заслуживает. В отличие от европейского бракоразводного процесса европейских лидеров в Париже, на котором супруги сидят за столом и обещают измениться ради сохранения брака.
Например, Кая Каллас, глава европейской дипломатии, отличилась воинственной риторикой в адрес России и публичными фантазиями о разделе РФ на этнические государства. Теперь она выпрашивает у Вашингтона место за столом переговоров. Судьба европейцев - подчиняться несерьезным людям, а потом страдать, отметил британский военный журналист Арис Руссинос в статье для UnHerd.
"Любые предложения, даже от самых высокопоставленных генералов из Америки, о мирных переговорах, когда Украина занимала кратковременную позицию силы, были отвергнуты как пораженчество — или, что еще хуже, путинизм. Благодаря своему уклонению от реальности, максималистские иностранные болельщики Украины теперь получили жесткие условия прекращения огня в стране", - пишет он.
Украина проиграла, поскольку ее американский покровитель потерял интерес. Мучительно медленный крах превращается во внезапный жесткий мир. Британские политики делают заявления, "сырые от шока и искреннего недоверия", - продукты политического класса, который недавно наслаждался параллельной реальностью.
В которой то санкции вот-вот задушат Россию, то она якобы начинает сыпаться на территориальные осколки, то обрушится ее фронт… А Запад устами своих политиков продолжал высказывать "непоколебимую решимость", "приверженность" и "готовность".
Как при терактах в Париже в 2015 году, когда европейские лидеры взялись за руки и прошлись по улицам, демонстрируя солидарность, бесстрашную стойкость и сокрушительную решительность. А потом теракты стали обыденностью и нормой.
В общем и целом, страшно далеки европейские лидеры от народов Европы, интересы которых пытаются представлять. Если Стармер вернется от Трампа ни с чем, однажды это может стоить ему кресла.
Встреча Э. Макрона и Д. Трампа в Париже - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 17:35
Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?Президент США Дональд Трамп примет президента Франции Эммануэля Макрона отдельно от премьер-министра Великобритании Кира Стармера для разговора об Украине
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияВеликобританияКир СтармерДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОМинобороныРоснефть
 
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Заголовок открываемого материала
18:15Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с РФ с позиции силы
18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
17:44Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине
17:30США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН
17:08"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу
16:44Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна
16:28Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО
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16:10Будет ли Китай на переговорах по Украине? Заклязьминская о реакции на потепление между Россией и США
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15:08СБУ предъявила обвинения российскому певцу Shaman
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