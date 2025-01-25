https://ukraina.ru/20250125/1060560926.html
Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов - 25.01.2025 Украина.ру
Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 25.01.2025
2025-01-25T13:05
2025-01-25T13:05
2025-01-25T13:05
видео
китай
сша
белоруссия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060560804_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6148bc69caedf48087b9c27fa6f0733b.jpg
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах форума в Давосе и спрогнозировал результаты предстоящего диалога между Путиным и Трампом. 00:25 - Итоги форума в Давосе; 05:40 - Компромиссы Китая в торговле с США; 07:21 - Готова ли Европа идти на жертвы ради планов США? 10:14 - О первом диалоге Путина и Трампа; 13:43 - В каком положении сейчас Зеленский? 16:41 - Как пройдут выборы в Белоруссии? #Гасанов #Давос #Европа #ЕС #Евросоюз #США #форум #БлижнийВосток #Китай #КНР #война #торговля #мигранты #политика #экономика #Путин #переговоры #Зеленский #НАТО #миротворцы #Байден #войска #Россия #РФ #Украина #демократы #Германия #ФРГ #Франция #Макрон #Шольц #Белоруссия #выборы #президент #Беларусь #Минск #Москва #Киев #СВО #спецоперация #фронт #Польша #Прибалтика #компромисс #торг #армия #Курск #территории #Вашингтон #премьер ТГ-канал Камрана Гасанова: https://t.me/KamranLeaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250125/1060560185.html
китай
сша
белоруссия
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060560804_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a1fccced7b2491160f44672251e049a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, сша, белоруссия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, россия
Видео, Китай, США, Белоруссия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Россия
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах форума в Давосе и спрогнозировал результаты предстоящего диалога между Путиным и Трампом.
00:25 - Итоги форума в Давосе;
05:40 - Компромиссы Китая
в торговле с США
;
07:21 - Готова ли Европа
идти на жертвы ради планов США?
10:14 - О первом диалоге Путина и Трампа;
13:43 - В каком положении сейчас Зеленский
?
16:41 - Как пройдут выборы в Белоруссии
?
#Гасанов #Давос #Европа #ЕС
#Евросоюз #США #форум #БлижнийВосток #Китай #КНР #война #торговля #мигранты #политика #экономика #Путин #переговоры #Зеленский #НАТО
#миротворцы #Байден #войска #Россия
#РФ #Украина
#демократы #Германия
#ФРГ #Франция
#Макрон #Шольц #Белоруссия #выборы #президент #Беларусь #Минск
#Москва
#Киев
#СВО #спецоперация #фронт #Польша
#Прибалтика
#компромисс #торг #армия #Курск #территории #Вашингтон
#премьер
ТГ-канал Камрана Гасанова: https://t.me/KamranLeaks
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru