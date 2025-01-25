https://ukraina.ru/20250125/1060560926.html

Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов

Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов - 25.01.2025 Украина.ру

Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов

Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 25.01.2025

2025-01-25T13:05

2025-01-25T13:05

2025-01-25T13:05

видео

китай

сша

белоруссия

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060560804_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6148bc69caedf48087b9c27fa6f0733b.jpg

Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах форума в Давосе и спрогнозировал результаты предстоящего диалога между Путиным и Трампом. 00:25 - Итоги форума в Давосе; 05:40 - Компромиссы Китая в торговле с США; 07:21 - Готова ли Европа идти на жертвы ради планов США? 10:14 - О первом диалоге Путина и Трампа; 13:43 - В каком положении сейчас Зеленский? 16:41 - Как пройдут выборы в Белоруссии? #Гасанов #Давос #Европа #ЕС #Евросоюз #США #форум #БлижнийВосток #Китай #КНР #война #торговля #мигранты #политика #экономика #Путин #переговоры #Зеленский #НАТО #миротворцы #Байден #войска #Россия #РФ #Украина #демократы #Германия #ФРГ #Франция #Макрон #Шольц #Белоруссия #выборы #президент #Беларусь #Минск #Москва #Киев #СВО #спецоперация #фронт #Польша #Прибалтика #компромисс #торг #армия #Курск #территории #Вашингтон #премьер ТГ-канал Камрана Гасанова: https://t.me/KamranLeaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250125/1060560185.html

китай

сша

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, сша, белоруссия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, россия