Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов - 25.01.2025 Украина.ру
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Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов - 25.01.2025 Украина.ру
Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 25.01.2025
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Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах форума в Давосе и спрогнозировал результаты предстоящего диалога между Путиным и Трампом. 00:25 - Итоги форума в Давосе; 05:40 - Компромиссы Китая в торговле с США; 07:21 - Готова ли Европа идти на жертвы ради планов США? 10:14 - О первом диалоге Путина и Трампа; 13:43 - В каком положении сейчас Зеленский? 16:41 - Как пройдут выборы в Белоруссии? #Гасанов #Давос #Европа #ЕС #Евросоюз #США #форум #БлижнийВосток #Китай #КНР #война #торговля #мигранты #политика #экономика #Путин #переговоры #Зеленский #НАТО #миротворцы #Байден #войска #Россия #РФ #Украина #демократы #Германия #ФРГ #Франция #Макрон #Шольц #Белоруссия #выборы #президент #Беларусь #Минск #Москва #Киев #СВО #спецоперация #фронт #Польша #Прибалтика #компромисс #торг #армия #Курск #территории #Вашингтон #премьер ТГ-канал Камрана Гасанова: https://t.me/KamranLeaks Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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452
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видео, китай, сша, белоруссия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, россия
Видео, Китай, США, Белоруссия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Россия

Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов

13:05 25.01.2025
 
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Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах форума в Давосе и спрогнозировал результаты предстоящего диалога между Путиным и Трампом.
00:25 - Итоги форума в Давосе;
05:40 - Компромиссы Китая в торговле с США;
07:21 - Готова ли Европа идти на жертвы ради планов США?
10:14 - О первом диалоге Путина и Трампа;
13:43 - В каком положении сейчас Зеленский?
16:41 - Как пройдут выборы в Белоруссии?
#Гасанов #Давос #Европа #ЕС #Евросоюз #США #форум #БлижнийВосток #Китай #КНР #война #торговля #мигранты #политика #экономика #Путин #переговоры #Зеленский #НАТО #миротворцы #Байден #войска #Россия #РФ #Украина #демократы #Германия #ФРГ #Франция #Макрон #Шольц #Белоруссия #выборы #президент #Беларусь #Минск #Москва #Киев #СВО #спецоперация #фронт #Польша #Прибалтика #компромисс #торг #армия #Курск #территории #Вашингтон #премьер
ТГ-канал Камрана Гасанова: https://t.me/KamranLeaks
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
12:38
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — ReutersСотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
 
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Заголовок открываемого материала
13:05Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
13:00Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
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11:48Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
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