"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу - 25.02.2025 Украина.ру
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"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу
"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу - 25.02.2025 Украина.ру
"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу
Американский либеральный электорат до сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против Трампа они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T19:15
2025-02-25T19:15
новости
нью-йорк
сша
украина
дональд трамп
выборы
демократы
либералы
цены
обещания
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Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов, это не электорат Дональда Трампа, отметил эксперт. Поэтому народ несколько растерян и потерян после тех изменений, которые проводит президент США, добавил он.Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил на выборах с там огромным преимуществом — плюс три миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии, подчеркнул американист.На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей в пересчете на российскую валюту. Килограмм курятины стоит примерно 1500 рублей, хотя ранее эти продукты стоили в два раза дешевле, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
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новости, нью-йорк, сша, украина, дональд трамп, выборы, демократы, либералы, цены, обещания, президент сша, американцы, рейтинг, грег вайнер
Новости, Нью-Йорк, США, Украина, Дональд Трамп, выборы, демократы, либералы, цены, обещания, президент США, американцы, рейтинг, Грег Вайнер

"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу

19:15 25.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНью-Йорк накануне выборов президента США
Нью-Йорк накануне выборов президента США - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Американский либеральный электорат до сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против Трампа они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов, это не электорат Дональда Трампа, отметил эксперт. Поэтому народ несколько растерян и потерян после тех изменений, которые проводит президент США, добавил он.
Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил на выборах с там огромным преимуществом — плюс три миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии, подчеркнул американист.
"Но консолидироваться не могут, потому что у демократов нет лидеров. Был губернатор Калифорнии, но те пожары, которые произошли в Лос-Анджелесе, подкосили его рейтинг до нуля. В общем, народ выжидает, ждет выполнения трамповских обещаний. Например, понижения цен", — отметил Вайнер.
На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей в пересчете на российскую валюту. Килограмм курятины стоит примерно 1500 рублей, хотя ранее эти продукты стоили в два раза дешевле, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
23 февраля, 13:03
Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией Новый потенциальный президент Украины живет в России. А личность и поведение Зеленского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины.
 
НовостиНью-ЙоркСШАУкраинаДональд Трампвыборыдемократылибералыценыобещанияпрезидент СШАамериканцырейтингГрег Вайнер
 
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