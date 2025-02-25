https://ukraina.ru/20250225/1061309864.html

"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу

"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу - 25.02.2025 Украина.ру

"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу

Американский либеральный электорат до сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против Трампа они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-25T19:15

2025-02-25T19:15

2025-02-25T19:15

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Нью-Йорк — это лежбище демократов и либералов, это не электорат Дональда Трампа, отметил эксперт. Поэтому народ несколько растерян и потерян после тех изменений, которые проводит президент США, добавил он.Многие до сих пор не могут понять, почему Трамп победил на выборах с там огромным преимуществом — плюс три миллиона голосов. До сих пор не могут простить этот проигрыш демократической партии, подчеркнул американист.На счет этого, кстати, трудно говорить, потому что, допустим, в Нью-Йорке десяток яиц стоит 800 рублей в пересчете на российскую валюту. Килограмм курятины стоит примерно 1500 рублей, хотя ранее эти продукты стоили в два раза дешевле, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250223/1061292990.html

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новости, нью-йорк, сша, украина, дональд трамп, выборы, демократы, либералы, цены, обещания, президент сша, американцы, рейтинг, грег вайнер