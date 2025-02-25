Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США
Илон Маск
Все демократы называют Маска "нацистом", который "отбирает хлеб" у американского либерального демократического народа. Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения. Все оставшиеся без работы — это электорат демократической партии США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
В команде Трампа есть один крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, сказал политолог. Сейчас он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Это все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID, отметил эксперт.
"Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — указал Вайнер.
Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы люди — это электорат демократической партии США. Тут все очень просто, считает американист.
При этом Маск, действительно, находит огромные расходы, которые сотворили демократы. Они делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал, указал политолог.
"С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО