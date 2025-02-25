Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США - 25.02.2025 Украина.ру
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Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США
Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США - 25.02.2025 Украина.ру
Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США
Все демократы называют Маска "нацистом", который "отбирает хлеб" у американского либерального демократического народа. Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения. Все оставшиеся без работы — это электорат демократической партии США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T20:30
2025-02-25T20:30
новости
сша
украина
россия
илон маск
бюджет
демократы
увольнение
дональд трамп
республиканцы
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В команде Трампа есть один крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, сказал политолог. Сейчас он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Это все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID, отметил эксперт.Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы люди — это электорат демократической партии США. Тут все очень просто, считает американист.При этом Маск, действительно, находит огромные расходы, которые сотворили демократы. Они делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал, указал политолог."С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, илон маск, бюджет, демократы, увольнение, дональд трамп, республиканцы, usaid, либералы, грег вайнер
Новости, США, Украина, Россия, Илон Маск, бюджет, демократы, увольнение, Дональд Трамп, республиканцы, USAID, либералы, Грег Вайнер

Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США

20:30 25.02.2025
 
Илон Маск
Илон Маск
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Все демократы называют Маска "нацистом", который "отбирает хлеб" у американского либерального демократического народа. Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения. Все оставшиеся без работы — это электорат демократической партии США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
В команде Трампа есть один крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, сказал политолог. Сейчас он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Это все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID, отметил эксперт.
"Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — указал Вайнер.
Он забирает рабочие места, совершает массовые увольнения по 15 тысяч человек. Все оставшиеся без работы люди — это электорат демократической партии США. Тут все очень просто, считает американист.
При этом Маск, действительно, находит огромные расходы, которые сотворили демократы. Они делали, что хотели и как хотели. Никто не следил за этим и не расследовал, указал политолог.
"С Маском команда в 300 человек, которые умеют считать. Это хорошо, конечно, для американского бюджета, это хорошо для людей, республиканцев, консерваторов, центристов. А для либералов и демократов — это тихий ужас", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: Маск может быть отстранен от госпроектов США: Трамп объяснил, при каком условии на сайте Украина.ру.
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 07:00
Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России Скорее всего, нас ждут четыре-шесть месяцев переговоров с заключением компромиссного мира о компромиссном будущем Украины. А вот сколько эти соглашения потом продержатся – это уже совсем другая история, считает Кирилл Копылов – историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
 
НовостиСШАУкраинаРоссияИлон МаскбюджетдемократыувольнениеДональд ТрампреспубликанцыUSAIDлибералыГрег Вайнер
 
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20:30Тихий ужас для либералов и демократов: Вайнер о том, как команда Маска наводит порядок в бюджете США
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