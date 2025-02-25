Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
К лишению свободы на разные сроки приговорены украинские военнослужащие, признанные виновными в террористической деятельности на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В зависимости от роли каждого четверо военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко", - сказано в официальном сообщении.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко в целях совершения террористического акта незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в составе подразделений ВФУ.
"Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица с применением оружия запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сообщили в СК РФ.
Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе боевых действий.
"Приговором суда Олексюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в российском следственном ведомстве.
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