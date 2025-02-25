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Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области

Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области - 25.02.2025 Украина.ру

Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области

К лишению свободы на разные сроки приговорены украинские военнослужащие, признанные виновными в террористической деятельности на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

2025-02-25T19:10

2025-02-25T19:10

2025-02-25T19:10

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В зависимости от роли каждого четверо военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко в целях совершения террористического акта незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в составе подразделений ВФУ.Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе боевых действий.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области. Правительства Испании, прибалтийских и других членов Евросоюза пообещали Зеленскому продолжить оказывать Киеву военную, финансовую и иную помощь.Тем временем ВСУ несут ощутимые потери в Курской области. Подробности в публикации Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине

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