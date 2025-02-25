Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области - 25.02.2025 Украина.ру
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Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области - 25.02.2025 Украина.ру
Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
К лишению свободы на разные сроки приговорены украинские военнослужащие, признанные виновными в террористической деятельности на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
2025-02-25T19:10
2025-02-25T19:10
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В зависимости от роли каждого четверо военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко в целях совершения террористического акта незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в составе подразделений ВФУ.Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе боевых действий.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Владимир Зеленский 24 февраля в присутствии лидеров ЕС заявил о намерении устроить торг захваченными ВСУ и иностранными наёмниками территориями в Курской области. Правительства Испании, прибалтийских и других членов Евросоюза пообещали Зеленскому продолжить оказывать Киеву военную, финансовую и иную помощь.Тем временем ВСУ несут ощутимые потери в Курской области. Подробности в публикации Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, ес, украина-нато, кто, всу, приговор, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Белгородская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ЕС, Украина-НАТО, КТО, ВСУ, приговор, Военные преступления

Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области

19:10 25.02.2025
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Андрей Старостин
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К лишению свободы на разные сроки приговорены украинские военнослужащие, признанные виновными в террористической деятельности на территории Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
В зависимости от роли каждого четверо военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 64 отдельного стрелкового батальона 44 отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко", - сказано в официальном сообщении.
Следствие и суд установили, что в сентябре 2024 года Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко в целях совершения террористического акта незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в составе подразделений ВФУ.
"Находясь в селе Снагость Кореневского района Курской области, указанные лица с применением оружия запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сообщили в СК РФ.
Все четверо фигурантов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе боевых действий.
"Приговором суда Олексюку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима. Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в российском следственном ведомстве.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Вчера, 10:31
Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в РоссиюБоевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
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Тем временем ВСУ несут ощутимые потери в Курской области. Подробности в публикации Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине
 
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19:30Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко
19:20"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове
19:18Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай
19:15"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу
19:10Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
18:56Зеленский собрался в Брюссель
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18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
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