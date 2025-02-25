Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину
© Public domain
© Public domain
По итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров французский президент Эммануэль Макрон не добиться от президента США обязательств поддержать отправку военнослужащих ЕС и Британии на Украину. Об этом сообщили британские и американские СМИ.
Президенты США и Франции провели переговоры в Белом доме, обсудив в том числе украинскую проблему. Дональд Трамп отказал Эммануэлю Макрону в поддержке "сдерживания России" после окончания СВО.
По информации Financial Times, Макрон со своей идей отправки военнослужащих из Европы на Украину "не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных для сдерживания России в рамках какого-либо сценария послевоенного урегулирования".
Издание сослалось на европейского дипломата, отметив, что теперь Макрон может в большей степени находиться под влиянием Трампа в рассмотрении перспектив решения украинской проблемы. В дипломатических кругах ЕС отметили, сказано в публикации, что французский лидер рассчитывал на успех своих инициатив по Украине до переговоров с новым главой Белого дома.
18:15Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
На фиаско Макрона в Вашингтоне указала также британская The Guardian. В публикации отмечено, что Макрон уезжает из Вашингтона без обещания поддержки США или изменения позиции Трампа по конфликту на Украине.
Британское издание отметило, что ничего хорошего это не сулит и премьер-министру его страны Киру Стармеру, который намерен провести переговоры с президентом США в четверг.
"Стармеру также предстоит нелегкая работа, когда он встретится с Трампом в четверг. Он также попытается увести президента США от грани раскола с Европой", - сказано в публикации.
Год назад президент Франции начал активно продвигать идею отправки военнослужащих НАТО на Украину. За это он удостоился резкой критики как в своей стране, так и в Евросоюзе. Лишь покинувшая ЕС Британия согласилась осторожно обсуждать эту идею.
Польша выступила категорически против отправки своих военнослужащих на Украину даже после СВО. Об этом президент и премьер-министр Польши неоднократно заявляли как по итогам переговоров с Макроном, так и специально для польской прессы.
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