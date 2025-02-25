Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс - 25.02.2025 Украина.ру
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Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс
Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс - 25.02.2025 Украина.ру
Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс
Для Дональда Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за президента США в Конгрессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T20:00
2025-02-25T20:00
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Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года, считает эксперт. Потому что сейчас там перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и гарантированное выполнение своих обещаний, добавил политолог.Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать, указал американист.Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за Трампа в Конгрессе. Там ему нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы, указал Вайнер.Здесь наблюдается совершенно гениальный расклад: США — "хороший полицейский", а ЕС — "плохой полицейский", отметил он. Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Причем, принял единым голосованием, указал Вайнер."Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, грег вайнер, ес, выборы, конгресс сша, санкции, переговоры, оружие, обещания, мир
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Грег Вайнер, ЕС, выборы, Конгресс США, санкции, переговоры, оружие, обещания, мир

Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс

20:00 25.02.2025
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP / Markus Schreiber
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Для Дональда Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за президента США в Конгрессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года, считает эксперт. Потому что сейчас там перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и гарантированное выполнение своих обещаний, добавил политолог.
Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать, указал американист.
Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за Трампа в Конгрессе. Там ему нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы, указал Вайнер.

"Для этого необходимо, чтобы никто не мог упрекнуть Трампа в том, что он не выполняет свои обещания. А мир на Украине — это одно из основополагающих его обещаний во время президентских выборов", — подчеркнул политолог.

Здесь наблюдается совершенно гениальный расклад: США — "хороший полицейский", а ЕС — "плохой полицейский", отметил он. Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Причем, принял единым голосованием, указал Вайнер.
"Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 06:10
Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонкуЕвросоюз может наладить реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Закупать вооружение напрямую у США или через их союзников, например арабские страны, или использовать программы НАТО. А России нужно готовиться к войне на Балтике или на Черном море
 
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