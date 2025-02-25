Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Для Дональда Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за президента США в Конгрессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года, считает эксперт. Потому что сейчас там перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и гарантированное выполнение своих обещаний, добавил политолог.
Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать, указал американист.
Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за Трампа в Конгрессе. Там ему нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы, указал Вайнер.
"Для этого необходимо, чтобы никто не мог упрекнуть Трампа в том, что он не выполняет свои обещания. А мир на Украине — это одно из основополагающих его обещаний во время президентских выборов", — подчеркнул политолог.
Здесь наблюдается совершенно гениальный расклад: США — "хороший полицейский", а ЕС — "плохой полицейский", отметил он. Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Причем, принял единым голосованием, указал Вайнер.
"Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:10Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонкуЕвросоюз может наладить реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Закупать вооружение напрямую у США или через их союзников, например арабские страны, или использовать программы НАТО. А России нужно готовиться к войне на Балтике или на Черном море