https://ukraina.ru/20250225/1061315454.html

Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс

Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс - 25.02.2025 Украина.ру

Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс

Для Дональда Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за президента США в Конгрессе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-25T20:00

2025-02-25T20:00

2025-02-25T20:00

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Для Трампа безумно важны следующие выборы в Конгресс, которые будут через два года, считает эксперт. Потому что сейчас там перевес в 3–4 человека, а ему нужно большинство. Ему, конечно, нужны результаты и гарантированное выполнение своих обещаний, добавил политолог.Поэтому для Трампа, например, мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать, указал американист.Это люди, которые будут через 1,5–2 года голосовать за Трампа в Конгрессе. Там ему нужно большинство, чтобы начать проводить новые реформы, указал Вайнер.Здесь наблюдается совершенно гениальный расклад: США — "хороший полицейский", а ЕС — "плохой полицейский", отметил он. Евросоюз принял новый пакет санкции против России ровно на следующий день после окончания российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Причем, принял единым голосованием, указал Вайнер."Кроме того, Евросоюз принял новый пакет в 6 миллиардов евро помощи Украине. Трамп же сказал Макрону во время телефонного разговора: хотите помогать Украине, покупайте наше оружие и делайте свое дело", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский выдвинул Трампу очередной ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, грег вайнер, ес, выборы, конгресс сша, санкции, переговоры, оружие, обещания, мир