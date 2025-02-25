«Дважды приглашали к Сталину. Неман не поддавался». Как в Харькове создавали советские самолёты

Наиболее удачным самолётом КБ Немана был ХАИ-5, принятый на вооружение ВВС РККА под индексом Р-10. Это был популярный в те годы одномоторный универсальный самолёт, который при надобности мог быть разведчиком, бомбардировщиком, штурмовиком, корректировщиком, самолётом связи, а при особо благоприятных условиях даже и истребителем. Широкое распространение таких машин почти во всех армиях мира было связано с чисто экономическими соображениями — самой дорогой частью тогдашних самолётов был двигатель, а двухмоторные самолёты не настолько превосходили одномоторные по характеристикам, как можно было подумать исходя из цены.

Р-10 строился в значительной степени под мотор — СССР купил лицензию на производство французского Gnome-Rhone «Jupiter» VI, который производился в СССР под индексом М-22. Мощность мотора составляла 480 лошадиных сил. Однако вскоре стало понятно, что этот двигатель слабоват, и в 1936 году самолёт перепроектировали под американский Wright Cyclone SGR-1820, который производился под индексом М-25 (635 л.с.). Однако и этот мотор был слабым — заказчик рассматривал новые универсальные самолёты с моторами М-62 и М-88 (проект «Иванов», с ударением на «а»), а Р-10 должен был остаться переходной машиной.

Тем не менее, начальник ВВС РККА Яков Алкснис опробовал Р-10 в полёте, одобрил его и указал, что «самолет по своим боевым свойствам и лётно-тактическим данным заслуживает того, чтобы его производить в большом количестве на вооружение наших войск и разведывательной авиации и всемерно форсировать его производство. Самолет деревянной конструкции, а потому его производство возможно не только на заводах ГУАПа, но и на заводах сельскохозяйственных машин».

Самолёт с гладкой фанерной обшивкой разгонялся до 370 км/ч (у его предшественника — биплана Р-5 скорость составляла всего 244 км/ч), поднимал 300 кг бомб и был вооружён тремя пулемётами (два для стрельбы вперёд, один оборонительный на турели). На ХАИ-5 впервые в СССР осуществили дистанционное управление люками бомбового отсека с использованием блокировки управления створок и управлением сбрасывания бомб.