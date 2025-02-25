https://ukraina.ru/20250225/1061354890.html

США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию

США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию - 25.02.2025 Украина.ру

США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию

Государственный суд Боснии и Герцеговины 26 февраля вынесет приговор президенту Республики Сербской (автономия в составе БиГ, – Ред.) Милораду Додику по делу об несоблюдении решений верховного представителя Кристиана Шмидта

2025-02-25T19:37

2025-02-25T19:37

2025-02-25T19:37

эксклюзив

республика сербская

босния и герцеговина

милорад додик

ес

нато

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сша

приговор

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Лидера боснийский сербов могут приговорить к пяти годам тюремного заключения и на десять лет лишить права занимать государственные посты.Сам Додик не намерен присутствовать на заседании суда в Сараево и считает, что "время политических преследований давно прошло", передает РТС. Он сказал, что Республика Сербская попробует вести переговоры с властями Федерации Босния и Герцеговина в столице, но, если не удастся совместными усилиями найти выход из политического кризиса, у Баня-Луки есть "план Б".Судебный процесс против Милорада Додика, начавшийся в феврале 2024 года, вызвал большой общественный резонанс в самой Боснии и Герцеговине, так как многие опасаются, что его итоги могут вызвать затяжной политический кризис в стране, ее развал или даже новую гражданскую войну.Внутригосударственные кризисы в этой стране происходят с завидной регулярностью, особенно после того, как во главе сербской автономии оказался Милорад Додик. Управляемый кризис стал одним из главных политических инструментов для защиты Республики Сербской от попыток уничтожения.Дело в том, что в соответствии с Дейтонским соглашением, которое в 1995 году положило конец гражданской войне в бывшей югославской республике, Босния и Герцеговина сформирована как государство, которое состоит из двух равноправных образований (энтитетов). С 1999 года, в нарушение Дейтонских соглашений, была провозглашена самостоятельность округа Брчко, находящегося под международным управлением.Для исполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году была создана и должность верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Совет по выполнению мирного соглашения в 2007 году принял решение прекратить мандат верховного представителя с 30 июня 2008 года. Однако в феврале 2008 года было принято решение продлить мандат на неопределенный срок.Институт Аппарата верховного представителя выгоден Западу, потому что это его главный рычаг политического давления и контроля ситуации в Боснии и Герцеговине. Дело в том, что в 1997 году на одной из встреч Совета по выполнению мира в БиГ верховный представитель был наделён так называемыми боннскими полномочиями: особым правом издавать обязательные для выполнения всеми боснийскими властями решения, принятые республиканскими органами власти и органами власти автономий, правом снимать с должностей любых чиновников в стране и руководителей партий.Западные дипломаты, которые назначались на должность верховного представителя часто злоупотребляли своими особыми полномочиями для того, чтобы сдвинуть внутреннее устройство Боснии и Герцеговины в сторону максимальной централизации. При этом отступления от изначальной Конституции страны, созданной на основании Дейтонского соглашения, делались за счет ущемления полномочий Республики Сербской.Милорад Додик выступает против пересмотра конституционного строя Боснии и Герцеговины и усиления роли центральных властей в Сараево. Не без основания он воспринимает эти процессы как попытку пересмотреть итоги боснийской гражданской войны и упразднить Республику Сербскую, которая в рамках единого боснийского государства выступает против интеграции в НАТО.Примечательно то, что в начале политической карьеры Додик пользовался поддержкой Запада, который воспринимал его как умеренного демократического лидера. Позже его охарактеризовали на Западе как "невозмутимого националиста и наибольшую угрозу хрупкому, многонациональному миру в Боснии и Герцеговине".Оказавшись сначала на посту премьер-министра, а потом и президента Республики Сербской, Додик понимал, что основной целью Запада является упразднение сербской автономии и стал активно этому препятствовать. Тогда началась череда конфликтов между властями Республики Сербской с одной стороны и властями в Сараево, поддерживаемыми международным сообществом в лице верховного представителя, с другой.Это противостояние обострилось очередной раз, когда в Сараево в августе 2021 года приехал немецкий дипломат Кристиан Шмидт, чтобы занять пост верховного представителя. Мандат Кристиана Шмидта не подтвердил СБ ООН, так как его кандидатуру не одобрили Россия и Китай, поэтому его положение в БиГ спорное с точки зрения международного права, о чем неоднократно заявляло в том числе Министерство иностранных дел РФ.Россия, между прочем, считает сам институт верховного представителя пережитком прошлого и призывает предоставить народам Боснии и Герцеговины право самим руководить собственным государством, без международного вмешательства.Пользуясь поддержкой коллективного Запада, Шмид обосновался в Боснии и Герцеговине и в качестве верховного представителя стал принимать решения, направленные на то, чтобы контроль над природными ресурсами Республики Сербской перешел в компетенции центральных властей в Сараево. В Баня-Луке на это ответили приостановкой участия в работе центральных органов власти.Летом 2023 года парламент Республики Сербской постановил, что решения верховного представителя не будут публиковаться в служебном издании автономии, в котором публикуются все вступающие в силу законы. На самом деле это означает полное игнорирование решений верховного представителя. Шмидт аннулировал этот закон, но Додик заявил, что он закон все равно подпишет.Тогда Шмидт внес в уголовный кодекс БиГ пункт о том, что несоблюдение решений верховного представителя является уголовным преступлением. На основании этого пункта было возбуждено уголовное дело, одним из фигурантов которого является президент Республики Сербской Милорад Додик, вторым – директор издания, в котором публикуется законодательная база Республики Сербской Милош Лукич.Кристиан Шмидт в своих действиях, направленных против руководства Республики Сербской, пользовался активной поддержкой бывшего посла США в БиГ Майкла Мёрфи. Сам Додик 24 февраля рассказал журналистам, что одним из первых требований Мёрфи, когда он три года назад возглавил диппредставительство США в БиГ, стал перенос имущества Республики Сербской в собственность государства Босния и Герцеговина."Как президент Республики Сербской я сказал, что это недопустимо, что мы об этом даже разговаривать не будем, и что никто не может сделать что-то подобное с нами", – заверил Додик.Судебный процесс против президента Республики Сербской Милорада Додика является частью политических гонений, которые против него устроили администрация бывшего президента США Джо Байдена, руководство Евросоюза и Великобритания. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал профессор Государственного Университета в Баня-Луке, советник президента Республики Сербской Срджан Перишич."В этом политическом процессе важную роль сыграли бывший посол США в БиГ Майкл Мёрфи, чей мандат закончился несколько дней назад, и так называемый верховный представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который занял эту должность без согласия ООН", – добавил политолог.Однако, эти акции направлены не только против Милорада Додика, но и против институтов власти Республики Сербской и всех ее граждан, отметил Перишич.Эти гонения продиктованы как внутриполитическими, так и внешнеполитическими причинами, полагает эксперт. Главной внутриполитической причиной является то, что Республика Сербская выступает против пересмотра Конституции БиГ и Дейтонского соглашения."США начали процесс пересмотра этого международного документа сразу же после его подписания. Централизация Боснии и Герцеговины и оспаривание компетенций Республики Сербской являются частью этого процесса", – напомнил собеседник Украина.ру.Среди внешнеполитических причин для нападок на Республику Сербскую и ее руководство – блокировка сербами процесса вступления БиГ в НАТО и поворот в сторону России, считает Перишич.Перишич напомнил, что суд начался в конце 2023 года, но за это время в США поменялась власть. Новая администрация США унаследовала от предыдущей многие международные проблемы, в том числе конфликт на Украине, добавил он."Судебный процесс против Милорада Додика тоже является одной их этих проблем, хотя не такой горячей, как украинский конфликт. Поэтому Додик обратился к новой администрации Трампа. У него уже были контакты с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, который находится с визитом в Баня-Луке. Также он попытался наладить контакт с новыми американскими властями через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", – рассказал Перишич.По словам эксперта, президент Республики Сербской принял решение действовать через администрацию Трампа по той простой причине, что в нынешний политический кризис в БиГ был вызван действиями ее предшественников."Однако сейчас проблема в том, что бошнякские политические партии из Сараево требуют от Евросоюза поддержать обвинительный приговор против Милорада Додика. Глобальный конфликт, который возник между США и ЕС теперь находит отражение и в ситуации в БиГ. Бошнякские политики теперь опираются исключительно на Евросоюз, в то время как раньше они опирались в основном на США и частично на ЕС. Теперь они надеются, что этот судебный процесс им поможет избавиться от Додика", – отметил политолог.Ситуацию усложняет и то, что оппозиционные партии в самой Республике Сербской тоже видят в происходящем шанс расправиться со своим политическим противником и прийти к власти в результате возможных выборов, которые будут объявлены, если Додику запретят заниматься политической деятельностью, допустил Перишич.При этом он подчеркнул, что оппозиция сфокусировалась только на личности Милорада Додика и не видит, что происходящее является ударом по всем институтам Республики Сербской.Тем не менее Перишич не считает, что ситуация может обостриться до предела, и что властям Республики Сербской придется заявить о выходе из состава Боснии и Герцеговины."До этого не дойдет, потому что Запад не един в этой политической травле против Милорада Додика. В Вашингтоне произошла смена власти, и вопро в том, заинтересовано ли международное сообщество в дальнейшей эскалации в БиГ. Если Додику запретят заниматься политикой, Сараево обратиться к ЕС – прежде всего к Франции и Германии, а также к Великобритании и НАТО. Но я не вижу условий для большой конфронтации. Если бы суд закончился в период правления Джо Байдена, Республика Сербская оказалась бы в гораздо более затруднительном положении", –резюмировал Срджан Перишич.Президент Республики Сербской коснулся судебного процесса против него в интервью изданию Украина.ру Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов

https://ukraina.ru/20231123/1051262547.html

https://ukraina.ru/20240524/1055274227.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, республика сербская, босния и герцеговина, милорад додик, ес, нато, оон, сша, приговор