https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html

Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы

Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы - 25.02.2025 Украина.ру

Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы

Британия и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ

2025-02-25T18:15

2025-02-25T18:15

2025-02-25T19:13

интервью

россия

украина

сша

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владимир путин

нато

оон

переговоры

британия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Крамаренко.Министерство иностранных дел России опровергло заявленную встречу представителей Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США и Россия 25 февраля снова проведут переговоры по Украине в Эр-Рияде. Западные СМИ поддержали эту информацию со ссылкой на источники.— Александр Михайлович, действительно ли планируются еще одни переговоры по Украине в Саудовской Аравии?— Я затрудняюсь на это что-либо сказать. Мы можем верить только официальным сообщениям на этот счет. Если встреча вдруг состоится, то, возможно, информация появится постфактум.В любом случае сейчас в информационном пространстве, особенно на Западе, много различных вбросов, совершенно противоречащих друг другу и замутняющих, я бы сказал, ситуацию.— У вас огромный дипломатический опыт за плечами. Расскажите, каковы технологии подготовки международных переговоров, какие бывают трудности, сколько времени на это уходит?— Любые переговоры требуют какой-то подготовки. Чем выше уровень тех, кто встречается (самый высокий — это уровень лидеров), тем большая подготовка предстоит, в том числе и в рамках двусторонних встреч более низкого уровня. Так, например, это происходило в Эр-Рияде. Собственно, там прошла одна из серий подготовительных встреч в преддверии беседы между Путиным и Трампом.Что касается подготовки, обычно формируется повестка дня каждой из сторон, чтобы было возможным обсуждать чужие и поставить свои собственные вопросы. Я уверен, что все так оно и было в нашем случае. Я уверен, что будет проведена тщательная, комплексная работа, и процесс будет продолжен.Три года мы не общались с американцами. Даже в период холодной войны такого не было. Тем более что наши страны, как ведущие глобальные ядерные державы, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности на Земле. Мы никогда не должны выходить из контакта, из диалога, какие бы противоречия нас ни разделяли — в данном случае украинский конфликт.Думаю, с приходом в Белый дом Дональда Трампа у нас меньше различий по кризису на Украине. Очевидно стремление Трампа разобраться с тем, как предыдущая администрация демократов Джозефа Байдена вляпалась в эту историю, которой можно было избежать.Россия делала все, чтобы избежать украинского кризиса. Сейчас это цитируется часто в соцсетях и СМИ. Например, экс-посол США Уильям Бернс, который при Байдене стал директором ЦРУ, 10 лет назад писал из Москвы, что прием в НАТО Украины и других бывших республик Советского Союза для российского руководства — это красная черта, которую переступать не стоит. Так что мы всегда предупреждали, что для нас это неприемлемо.В отношении сроков гадать не хочется. Очевидно, что у Трампа есть своя программа, он движется стремительными темпами, преобразовывая ситуацию внутри страны. Ему хочется расчистить, что называется, завалы, накопившиеся в международной политике.Но я думаю, он убедился в том, что украинский конфликт не разрешить без того, чтобы не обсуждать его генезис, то есть корни этого конфликта. И мы как раз об этом говорим.Когда принималась резолюция Совбеза ООН, проект ее подготовили американцы, которые впервые со стороны западных стран убрали оттуда риторику о российской агрессии как источнике и причине конфликта. В США хотят разобраться с этим, и мы это приветствуем. Было бы полезно для всех, в том числе для западных союзников США и для самого американского общественного мнения, узнать, как это все случилось.Но для этого, видимо, необходимо проводить какие-то слушания в Конгрессе, призывать туда таких деятелей из администрации Байдена, как Энтони Блинкен, Джейк Салливан, которые являются архитекторами украинской авантюры. Необходимо смотреть документы: на основе какого анализа, почему они думали, что Россию удастся сломать за 2–3 месяца в военном отношении или додавить санкционными мерами.Из чего они исходили? Каков был анализ? Явно, что все провалилось. Но все это, все документы и свидетельства необходимо вытащить на свет Божий. Ведь были контакты с украинскими властями, с Киевом, с Зеленским. Что они обещали? У нас все получится, давайте только нам оружие, и мы пойдем на Москву?Важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в те дни, предшествовавшие началу СВО.— Вы упомянули про резолюцию Совета Безопасности ООН — за мир на Украине. Впервые с начала СВО США, Россия и Китай голосовали вместе за. Всего поддержали резолюцию 10 стран, а Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались. Что это значит?— Это значит то, что резолюцию поддержало большинство, поскольку ни один из постоянных членов Совета Безопасности не голосовал против. То, что Франция и Великобритания решили не ветировать ее, а просто воздержались, говорит о том, что они хотят выстраивать нормальные отношения со своим американским союзником. Просто не хотят ссориться с Трампом. Вот и все.— Но все-таки Британия по отношению к России занимает активно-агрессивную позицию? Почему? У нас нет территориальных или экономических споров с ней.— Мы, разумеется, говорим о мировоззрении и мироощущении британских элит.Я 11 лет работал в Лондоне, в нашем посольстве, и общался с представителями различных кругов британского общества: с англичанами, шотландцами, в Северной Ирландии бывал. Чем дальше от Лондона, тем нормальнее люди. У элит же сложились определенные политические традиции, всякого рода фобии, я бы сказал, идеологии, какие-то внешнеполитические догматы. Они связаны с историей Великобритании: как она формировалась, с имперским строительством.Британская империя по территории была больше Российской империи. У англичан были всякого рода геополитические построения. Например, идея того же Хартленда, или мирового острова, каковым является Евразия — что ее не должно контролировать ни одно государство или союз государств.Кстати, эту геополитику приняли после 1945 года и американцы. Ведь Хартленд — это что? Это Россия, плюс Китай, плюс Индия. По большому счету, это костяк Шанхайской организации сотрудничества. Исходя из этого, почему мы не должны контролировать то, что является частью нашей собственной территории? Почему кто-то должен на нас смотреть как на вызов просто потому, что мы существуем?Проблема во внешнеполитической философии британских элит действительно сложилась так, что Россия — это как бы основное препятствие для имперского строительства.Но была большая игра в 19-м веке, когда они [британцы] осуществляли активность во время Кавказской войны, подозревали нас в том, что мы хотим захватить тогдашнюю жемчужину Британской империи Индию, что мы пробираемся к Тибету и тому подобное. Все это была чистая выдумка, но нас всегда в этом подозревали.Далее, если взять Крымскую войну, то там помимо турок мы воевали с Францией и Великобританией, которые эту войну отчасти спровоцировали (как Байден спровоцировал украинский конфликт). И англичане (в отличие от французов, империи Наполеона III, которые стояли у истоков Крымской войны), а именно кабинет Палмерстона, во время переговоров по Парижскому миру, которым закончилась Крымская война, как раз настаивали на наиболее тяжелых и унизительных для России как для великой державы ограничительных статьях применительно к Черному морю.Мы не должны были иметь морской флот на Черном море, должны были убрать крепости оттуда. С 1956 года по 1970 год, когда мы в одностороннем порядке отказались от этих ограничительных статей Парижского мирного договора,у нас не было военного присутствия на Черном море. Это было следствием нашего поражения и именно настояний Лондона.Потому что Париж был более благоприятно к нам расположен в этих переговорах. Они считали, что великие державы должны соблюдать определенный этикет в отношениях между собой и не унижать друг друга. Потому что эти унижения создают условия для последующих конфликтов.И, кстати, вследствие условий Парижского мира мы на какое-то время не проявляли активности в европейской политике. А чем это закончилось? Это закончилось тем, что Пруссия нанесла поражение Франции, Наполеону III, который был инициатором Крымской войны.То есть в наше отсутствие возникла "объединенная железом и кровью", как писал Бисмарк, Германия, Второй Рейх. Объединение Германии под властью Пруссии привело к Первой мировой войне. Все это признают, в том числе Генри Киссинджер.Так что не стоит портить отношения в кругу великих держав. И, кстати, это понимает Трамп. Именно поэтому он стремится нормализовать отношения с Россией.— Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что мы не против государственности Украины; поддержал предложение Трампа о сокращении военных расходов России и США; отметил, что Россия готова запустить с иностранными партнёрами проекты по добыче алюминия и в сфере разработки редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах. Но ведь бизнес США может зайти в новые регионы, только если американцы их признают нашими на международной основе. Что значат такие заявления президента России?— Из того, что говорил президент, нет ничего необычного — все это соответствует нашей миролюбивой внешней политике. Мы никогда не отказывались от сотрудничества и от поддержания нормальных отношений с другими странами.Именно администрация Байдена и те, кто ассоциирует себя с Западом, отказались от контактов с Россией. Они думали, что через 2–3 месяца сломают Россию, у нас сменится режим, будет новая власть, удобная для Запада.Но не мы же были инициаторами украинского конфликта. Все, что сейчас говорится, оно может звучать необычно на фоне событий последних трех лет, когда между нами и Западом практически не было никаких контактов и сотрудничества.Если брать историю дипломатических отношений, то такая враждебность была только тогда, когда страны находились в состоянии войны. Но они не находились формально в состоянии войны с нами. А вели ее руками киевского режима, который подрядился выступить на острие антироссийской политики Запада и, в общем, подвел страну к национальной катастрофе.Давайте я начну с того, что мы именно за прочный мир (как заявил в Анкаре Сергей Лавров); за то, чтобы между Украиной и нами установился прочный мир. А это уже говорит о том, что мы не против украинской государственности.В свое время, когда развалился Советский Союз, у нас не было проблем с государственностью бывших республик СССР, в том числе с Украиной. В 1994 году мы подписали известный Будапештский меморандум именно по настоянию американцев, которые боялись расползания ядерного оружия. Это была не наша инициатива. Но тогда это была другая Украина. Не Украина после переворота в феврале 2014 года, когда к власти пришли агрессивно-националистические политические силы, откровенно пронацистские. Тогда это была еще Украина с нормами советского общежития, когда никто никому не навязывал свой язык, не притеснял на этом основании тех, кто живет рядом. Так что мы именно за то, чтобы устранить причины, которые привели к конфликту России и Украины. Это не значит, что надо вернуться к периоду до февраля 2014 года, когда произошел госпереворот.Кстати, сам госпереворот, это разрыв конституционного пространства. Это право людей самих решать за себя, куда им идти. Вопрос не о территории, вопрос о правах людей. (А весь западный нарратив украинского конфликта сводится к вопросу о территориях). Мы, наш президент и наш министр иностранных дел, постоянно говорим, что речь идет о правах людей, которые нарушали самым грубым образом, включая уничтожение, физическое применение военной силы, армии против несогласных.То есть до Майдана, до госпереворота в феврале 2014 года, на Украине, можно сказать, было все нормально. Она была по Конституции нейтральной в военно-политическом отношении страной. Это была совсем другая Украина, вышедшая из Советского Союза, с советскими границами и территориально сформированная Лениным, Сталиным, Хрущевым.То есть они хотят сохранить свою территорию, созданную в Советском Союзе, но отказаться от основ советского общежития. Одно противоречит другому. Если вы хотите унитарного, агрессивно-националистического государства, тогда вам нужны другие границы. То есть то, что сейчас и происходит начиная с 2014 года.То есть или советские границы, или тогда надо просто менять все, что произошло на Украине в последние 11 лет и привело к нынешнему конфликту.Поэтому я согласен с вами в том, что, предлагая совместные проекты в области добычи полезных ископаемых на территории России, включая новые регионы, мы не потерпим, чтобы новые регионы РФ были дискриминированы в каких-то международных отношениях.Я думаю, что прочный мир возможен только в том случае, если новые границы и России, и Украины, постсоветские границы, будут закреплены в новом мирном договоре. Только тогда, я уверен, будет прекращение огня, потому что иначе это делать бессмысленно. Тем более что мы заявили вполне публично, что наши цели — это демилитаризация и денацификация страны.Что в этом плохого? Выходит, что Запад, и европейцы в особенности, за милитаризацию и нацификацию Украины. А это война. Так было с Германией, когда она перевооружилась, обрела агрессивную философию в форме нацизма. И следующим этапом было развязывание Второй мировой войны. Мы помним этот исторический опыт.Украина сейчас выступает в форме такой Германии, если брать исторические аналогии. И мы хотим этот конфликт уладить прочно, а не на временной основе замораживать. И Киев хочет прочного мира. Так давайте договариваться. Мы готовы, а они не хотят говорить.Точнее, Киев хочет говорить с нами с позиции силы. Мы с одной стороны стола, а с ними будет все международное сообщество, включая европейских союзников Америки и сами США. Такие попытки были на заседании, которое прошло в Швейцарии в 2023 году.Но это не подходит России. Мы тогда тоже вправе вести переговоры с позиции силы.Если они хотят урегулировать отношения с нами, то нужны двусторонние переговоры. Другое дело, что есть внешний аспект конфликта — это проблема евробезопасности. Да, там необходимо говорить с американцами и европейскими союзниками США по НАТО.Вот такая ущербная архитектура евробезопасности, где центральную роль играет именно НАТО. Если бы НАТО в свое время включило в свой состав все страны евроатлантического региона, в том числе Россию и бывшие советские республики, у нас бы не было возражений. Тогда бы альянс стал общерегиональной инклюзивной системой коллективной безопасности для всего региона. Но нас же туда не пригласили.НАТО с тех пор существует именно как орудие политики сдерживания Запада по отношению к России. Вот в чем проблема. Мы эти вопросы ставили в середине декабря 2021 года. Если вы помните, там было два проекта документов: соглашение между Россией и США и между нами и НАТО. Эти документы были отвергнуты с порога обеими сторонами: и Вашингтоном, и альянсом.Я уже не говорю о Стамбульских соглашениях, от которых Киев отказался по настоянию англосаксов, Вашингтона и Лондона. Получается, что Киев не мог определить сам, что отвечает его интересам, а что нет.То есть все, что мы могли предпринять для того, чтобы разрешить конфликт мирными средствами, мы это сделали.Тем временем личность и поведение Зеленского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины. О том, кто может стать новым президентом Украины, в интервью Анны Черкасовой с американским политологом Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией.

https://ukraina.ru/20250215/1061095586.html

https://ukraina.ru/20250217/1061128144.html

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, оон, переговоры, британия, посол, мид, европа