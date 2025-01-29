https://ukraina.ru/20250129/1060625173.html

Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис

Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис - 29.01.2025 Украина.ру

Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис

Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу активности США в этих конфликтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-29T04:00

2025-01-29T04:00

2025-01-29T04:00

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.Англичане еще пытаются устроить России кризис в Балийском море. Они громче всех кричат о том, что Украине надо помогать. Даже Евросоюз пытаются заставить не без успеха что-то выделять, указал политолог.Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает в Евросоюзом информационно и дипломатически. И Европейский Союз заявил о выделении 30 млрд евро Украине в этом году. И Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060623130.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, великобритания, балтика, кризис, военная помощь, джо байден, сво, детали, спецоперация