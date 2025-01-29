Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис - 29.01.2025 Украина.ру
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Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис - 29.01.2025 Украина.ру
Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу активности США в этих конфликтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-29T04:00
2025-01-29T04:00
новости
сша
россия
украина
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
великобритания
балтика
кризис
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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.Англичане еще пытаются устроить России кризис в Балийском море. Они громче всех кричат о том, что Украине надо помогать. Даже Евросоюз пытаются заставить не без успеха что-то выделять, указал политолог.Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает в Евросоюзом информационно и дипломатически. И Европейский Союз заявил о выделении 30 млрд евро Украине в этом году. И Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, великобритания, балтика, кризис, военная помощь, джо байден, сво, детали, спецоперация
Новости, США, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, Великобритания, Балтика, кризис, военная помощь, Джо Байден, СВО, детали, Спецоперация

Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис

04:00 29.01.2025
 
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
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Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу активности США в этих конфликтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.
В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.
"Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу американской активности в этих конфликтах. Например, украинский кризис еще администрация [экс-президента США Джо] Байдена начала передавать на аутсорсинг англичанам. Вместе, кстати, с Восточной Европой", — отметил Ищенко.
Англичане еще пытаются устроить России кризис в Балийском море. Они громче всех кричат о том, что Украине надо помогать. Даже Евросоюз пытаются заставить не без успеха что-то выделять, указал политолог.
Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает в Евросоюзом информационно и дипломатически. И Европейский Союз заявил о выделении 30 млрд евро Украине в этом году. И Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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