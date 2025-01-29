Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
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Приостановив помощь другим странам по линии USAID, Трамп пытается переключить финансовые потоки на структуры, которые будут поддерживать его политику. Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу активности США в этих конфликтах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке программ помощи США другим странам в целях развития на 90 дней.
В этом вопросе не нужно "путать мышей с тараканами": на 90 дней остановлена не вся помощь, а именно помощь по линии USAID (Агентство США по международному развитию), подчеркнул эксперт.
"Речь идет не о заморозке конфликтов, а о постановке на паузу американской активности в этих конфликтах. Например, украинский кризис еще администрация [экс-президента США Джо] Байдена начала передавать на аутсорсинг англичанам. Вместе, кстати, с Восточной Европой", — отметил Ищенко.
Хотя Британия в ЕС не состоит, но активно работает в Евросоюзом информационно и дипломатически. И Европейский Союз заявил о выделении 30 млрд евро Украине в этом году. И Трамп не собирается это у англичан отбирать, ему это выгодно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Скотта Риттера: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США на сайте Украина.ру.
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