Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах - 25.03.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах - 25.03.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-03-25T17:40
2025-03-25T17:40
сумская область
запад
россия
геннадий алехин
вооруженные силы украины
эксклюзив
спецоперация
белгородская область
техника
танки
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На стыке Белгородской и Сумской областей продолжаются упорные и ожесточенные бои в районе Демидовки, которая, судя по всему, превратилась в серую зону. Местность в районе этого населенного пункта, расположенного всего в нескольких километрах от государственной границы, представляет собой открытую равнину с небольшими перепадами высот (225.6 м в районе села). К западу от Демидовки проходит дорога, соединяющая ее с Поповкой. На юго-западе, со стороны Проходов (Сумская область), местность более пересеченная, с небольшими водоемами и лесополосами, которые ВСУ использовали для скрытного выдвижения. Так вот за минувшие сутки мобильные группы противника совершили нападение на опорный пограничный пункт в районе Поповки, обойдя Демидовку с севера. С наскока взять опорник врагу не удалось, пограничники заняли оборону в укреплённых позициях и встретили врага плотным огнем. Всушники отступили, а позднее снова попытались взять укрепления, обойдя фортификационные сооружения по крыше и зайдя нам в тыл. Российские пограничники стойко сдержали противника до подхода наших основных сил. Причем, если бы подкрепление не успело подойти, они предлагали вызвать огонь на себя, чтобы не допустить проникновения врага на нашу территорию. Повторюсь, сейчас Демидовка и Поповка находятся в серой зоне. Противник пока не задействует для атак тяжелею технику, ограничиваясь мобильными пехотными группами. Но по мере их продвижения и создания вменяемого плацдарма ВСУ снова предпримут попытку захватить их и закрепиться в одном из сел Краснояружского района. Хотел бы отметить еще одну важную деталь. Поскольку в последнее время киевский режим не получает от Запада тяжелые танки и бронемашины "Хамви", украинские военные стали использовать под "боевые тачанки" или "шахед-мобили" любую движущуюся технику. Неважно, колесный трактор это или мотокультиватор, главное, чтобы пулемет можно было приварить. В частности, этим начали заниматься боевики 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ещё не выбита из курского приграничья и частично была переброшена в Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал "Укропский фреш", местные "кулибины" начали собирать движущуюся технику из подручных средств. При прикрученном пулемёте такая "тачанка", гибрид трактора и мотокультиватора, превращалась в "шахед-мобиль". Вот только если джихадисты устанавливали крупнокалиберный пулемёт в кузов скоростного и проходимого внедорожника Тойота, то украинские мастера довольствовались тем, что было под рукой, собирая их едва ли не на скотном дворе. Понятно, что и результат был соответствующий — слепленные "мобили" разваливаются через десяток километров. К тому же у них нет даже намека на бронезащиту, а в качестве антидронового "мангала" используется плетень — кусок забора из веток. Ранее у ВСУ потребности в создании таких кустарных тачанок не было. У них был широкий выбор из легкой колесной техники, переданной с Запада. Были и собственные разработки бронемашин типа „Новатор “, „Варта “, и „Казак “. Их было настолько много, что украинские бойцы пешком ходить разучились, использовали их как такси, чтобы съездить в магазин за горилкой. Подобной бронетехники российские войска наколошматили тысячи единиц, из-за чего ВСУ по факту стали пешеходными. Сказалось и то, что даже при незначительных повреждениях отремонтировать иностранную технику было сложно из-за отсутствия необходимых деталей. Вот и пришлось пересаживаться им на всякого рода самоделки, порой настолько несуразных, что уже наши штурмовики откровенно смеялись над подобного рода „трофеями “. Ничего нового у ВСУ не будет, ни западного, ни собственного производства. Им только приходится наращивать прикрытие с воздуха с помощью ударных дронов. Но и дроны противника все чаще попадают под огонь наших операторов БПЛА подразделений группировки российских войск "Север".
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250324/1062011386.html
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сумская область, запад, россия, геннадий алехин, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация, белгородская область, техника, танки, дроны, бронеавтомобили, трактор
Сумская область, Запад, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Спецоперация, Белгородская область, техника, танки, дроны, бронеавтомобили, трактор

Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах

17:40 25.03.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
На стыке Белгородской и Сумской областей продолжаются упорные и ожесточенные бои в районе Демидовки, которая, судя по всему, превратилась в серую зону.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Местность в районе этого населенного пункта, расположенного всего в нескольких километрах от государственной границы, представляет собой открытую равнину с небольшими перепадами высот (225.6 м в районе села). К западу от Демидовки проходит дорога, соединяющая ее с Поповкой. На юго-западе, со стороны Проходов (Сумская область), местность более пересеченная, с небольшими водоемами и лесополосами, которые ВСУ использовали для скрытного выдвижения.
Так вот за минувшие сутки мобильные группы противника совершили нападение на опорный пограничный пункт в районе Поповки, обойдя Демидовку с севера. С наскока взять опорник врагу не удалось, пограничники заняли оборону в укреплённых позициях и встретили врага плотным огнем. Всушники отступили, а позднее снова попытались взять укрепления, обойдя фортификационные сооружения по крыше и зайдя нам в тыл. Российские пограничники стойко сдержали противника до подхода наших основных сил. Причем, если бы подкрепление не успело подойти, они предлагали вызвать огонь на себя, чтобы не допустить проникновения врага на нашу территорию.
Повторюсь, сейчас Демидовка и Поповка находятся в серой зоне. Противник пока не задействует для атак тяжелею технику, ограничиваясь мобильными пехотными группами. Но по мере их продвижения и создания вменяемого плацдарма ВСУ снова предпримут попытку захватить их и закрепиться в одном из сел Краснояружского района.
Хотел бы отметить еще одну важную деталь.
Поскольку в последнее время киевский режим не получает от Запада тяжелые танки и бронемашины "Хамви", украинские военные стали использовать под "боевые тачанки" или "шахед-мобили" любую движущуюся технику. Неважно, колесный трактор это или мотокультиватор, главное, чтобы пулемет можно было приварить. В частности, этим начали заниматься боевики 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ещё не выбита из курского приграничья и частично была переброшена в Белгородскую область.
Как сообщает Telegram-канал "Укропский фреш", местные "кулибины" начали собирать движущуюся технику из подручных средств. При прикрученном пулемёте такая "тачанка", гибрид трактора и мотокультиватора, превращалась в "шахед-мобиль". Вот только если джихадисты устанавливали крупнокалиберный пулемёт в кузов скоростного и проходимого внедорожника Тойота, то украинские мастера довольствовались тем, что было под рукой, собирая их едва ли не на скотном дворе. Понятно, что и результат был соответствующий — слепленные "мобили" разваливаются через десяток километров. К тому же у них нет даже намека на бронезащиту, а в качестве антидронового "мангала" используется плетень — кусок забора из веток.
Ранее у ВСУ потребности в создании таких кустарных тачанок не было. У них был широкий выбор из легкой колесной техники, переданной с Запада. Были и собственные разработки бронемашин типа „Новатор “, „Варта “, и „Казак “. Их было настолько много, что украинские бойцы пешком ходить разучились, использовали их как такси, чтобы съездить в магазин за горилкой. Подобной бронетехники российские войска наколошматили тысячи единиц, из-за чего ВСУ по факту стали пешеходными. Сказалось и то, что даже при незначительных повреждениях отремонтировать иностранную технику было сложно из-за отсутствия необходимых деталей. Вот и пришлось пересаживаться им на всякого рода самоделки, порой настолько несуразных, что уже наши штурмовики откровенно смеялись над подобного рода „трофеями “.
Ничего нового у ВСУ не будет, ни западного, ни собственного производства. Им только приходится наращивать прикрытие с воздуха с помощью ударных дронов. Но и дроны противника все чаще попадают под огонь наших операторов БПЛА подразделений группировки российских войск "Север".
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 16:21
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия создает санитарную зону под Черниговом, Сумами и Купянском Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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