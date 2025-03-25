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Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру

Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

По итогам состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины достигнуто пять договорённостей. Об этом 25 марта сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

2025-03-25T19:49

2025-03-25T19:49

2025-03-25T19:49

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Делегации США и Украины провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, рассказал Умеров. Украинские переговорщики сосредоточились на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских граждан, в том числе военнослужащих из плена.Встреча в Эр-Рияде стала продолжением успешных двусторонних консультаций в Джидде, отметил украинский министр. По его словам, было достигнуто пять ключевых результатов.Первый заключается в том, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Второй результат, по его словам, заключается в договорённостях сторон внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Фамилии президентов Умеров не назвал.Четвёртый результат заключается в том, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира."США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей", - сообщил Умеров о пятом результате.В сообщении министра также сказано, что для эффективного внедрения договоренностей важно проведение скорейших дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.Тем временем Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США

https://ukraina.ru/20250325/1062034794.html

украина

сша

черное море

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новости, украина, сша, черное море, рустем умеров, переговоры, сво, перемирие, обмен пленными, россия, черноморский флот, энергетика