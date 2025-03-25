Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
© hksinc.com
© hksinc.com
По итогам состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины достигнуто пять договорённостей. Об этом 25 марта сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Делегации США и Украины провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, рассказал Умеров. Украинские переговорщики сосредоточились на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских граждан, в том числе военнослужащих из плена.
Встреча в Эр-Рияде стала продолжением успешных двусторонних консультаций в Джидде, отметил украинский министр. По его словам, было достигнуто пять ключевых результатов.
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Первый заключается в том, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
"Украинская сторона отмечает, что перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", - заметил при этом глава Минобороны Украины.
Второй результат, по его словам, заключается в договорённостях сторон внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Фамилии президентов Умеров не назвал.
"Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей", - в этом сущность третьего результата достигнутых договорённостей.
Четвёртый результат заключается в том, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира.
"США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей", - сообщил Умеров о пятом результате.
В сообщении министра также сказано, что для эффективного внедрения договоренностей важно проведение скорейших дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.