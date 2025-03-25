Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
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Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
По итогам состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины достигнуто пять договорённостей. Об этом 25 марта сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
2025-03-25T19:49
2025-03-25T19:49
новости
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сша
черное море
рустем умеров
переговоры
сво
перемирие
обмен пленными
россия
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Делегации США и Украины провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, рассказал Умеров. Украинские переговорщики сосредоточились на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских граждан, в том числе военнослужащих из плена.Встреча в Эр-Рияде стала продолжением успешных двусторонних консультаций в Джидде, отметил украинский министр. По его словам, было достигнуто пять ключевых результатов.Первый заключается в том, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Второй результат, по его словам, заключается в договорённостях сторон внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Фамилии президентов Умеров не назвал.Четвёртый результат заключается в том, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира."США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей", - сообщил Умеров о пятом результате.В сообщении министра также сказано, что для эффективного внедрения договоренностей важно проведение скорейших дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.Тем временем Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
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новости, украина, сша, черное море, рустем умеров, переговоры, сво, перемирие, обмен пленными, россия, черноморский флот, энергетика
Новости, Украина, США, Черное море, Рустем Умеров, переговоры, СВО, перемирие, обмен пленными, Россия, Черноморский флот, энергетика

Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде

19:49 25.03.2025
 
© hksinc.com
© hksinc.com
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По итогам состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров делегаций США и Украины достигнуто пять договорённостей. Об этом 25 марта сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Делегации США и Украины провели двусторонние технические консультации в Эр-Рияде, рассказал Умеров. Украинские переговорщики сосредоточились на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских граждан, в том числе военнослужащих из плена.
Встреча в Эр-Рияде стала продолжением успешных двусторонних консультаций в Джидде, отметил украинский министр. По его словам, было достигнуто пять ключевых результатов.
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Первый заключается в том, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
"Украинская сторона отмечает, что перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту", - заметил при этом глава Минобороны Украины.
Второй результат, по его словам, заключается в договорённостях сторон внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Фамилии президентов Умеров не назвал.
"Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей", - в этом сущность третьего результата достигнутых договорённостей.
Четвёртый результат заключается в том, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира.
"США подтвердили свою поддержку посредством осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильственно вывезенных украинских детей", - сообщил Умеров о пятом результате.
В сообщении министра также сказано, что для эффективного внедрения договоренностей важно проведение скорейших дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.
Тем временем Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
 
НовостиУкраинаСШАЧерное мореРустем УмеровпереговорыСВОперемириеобмен пленнымиРоссияЧерноморский флотэнергетика
 
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