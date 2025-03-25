Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США - 25.03.2025 Украина.ру
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Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США
Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США - 25.03.2025 Украина.ру
Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США
Кремль и Белый дом пока не опубликовали свои заявления по итогам этой встречи в Эр-Рияде, длившейся 12 часов, но мировые СМИ уже делают первые выводы
2025-03-25T11:07
2025-03-25T11:53
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
совет федерации
вооруженные силы украины
переговоры
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Так, французская газета L'Humanité написала, что Москва и Вашингтон близки к соглашению по Черному морю, и тем самым США стремятся расширить диалог, который ранее затрагивал только отказ от ударов по энергоинфраструктуре.Арабское издание Asharq al-Awsat добавило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется. Однако уверены сотрудники этого СМИ, пока делать какие-либо выводы рано, так как темы обсуждения постоянно меняются, а цели сторон различаются.Американское информагентство Associated Press уточнило, что главным камнем преткновения остается вопрос, какие цели должны быть исключены из зоны поражения, поскольку стороны сохраняют разногласия.Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что, уверены журналисты, может свидетельствовать о достижении прогресса.Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили". В то же время, уточнил он, далеко не все вопросы были решены.Накануне, комментируя встречу двух делегаций, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным вопросом разговора планировалась Черноморская инициатива, а также добавил, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.
https://ukraina.ru/20250325/1062023822.html
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россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, совет федерации, вооруженные силы украины, переговоры
Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Совет Федерации, Вооруженные силы Украины, переговоры

Прорыв в урегулировании конфликта и испуганная Европа: мировые СМИ сделали выводы о переговорах РФ и США

11:07 25.03.2025 (обновлено: 11:53 25.03.2025)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине
© МИД РФ
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Кремль и Белый дом пока не опубликовали свои заявления по итогам этой встречи в Эр-Рияде, длившейся 12 часов, но мировые СМИ уже делают первые выводы
Так, французская газета L'Humanité написала, что Москва и Вашингтон близки к соглашению по Черному морю, и тем самым США стремятся расширить диалог, который ранее затрагивал только отказ от ударов по энергоинфраструктуре.
Арабское издание Asharq al-Awsat добавило, что в случае прекращения огня на Черном море по судам, принадлежащим двум государствам, произойдет "прорыв", и дело двинется в сторону всеобъемлющей остановки военных действий.
Французская газета Les Echos констатировала, что темп переговоров ускоряется. Однако уверены сотрудники этого СМИ, пока делать какие-либо выводы рано, так как темы обсуждения постоянно меняются, а цели сторон различаются.
Американское информагентство Associated Press уточнило, что главным камнем преткновения остается вопрос, какие цели должны быть исключены из зоны поражения, поскольку стороны сохраняют разногласия.
Yahoo News выразил оптимизм, обратив внимание на то, что переговорная группа Украины задержалась в Эр-Рияде на дополнительный день для встречи с американскими представителями, что, уверены журналисты, может свидетельствовать о достижении прогресса.
Daily Maverick резюмировал, что контакты между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом напугали европейских лидеров, которые опасаются, что Вашингтон может отвернуться от Европы в надежде заключить мирное соглашение с РФ в рамках важнейшей сделки, охватывающей цены на нефть, Ближний Восток и отношения с Китаем.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
10:46
Переговоры в Эр-Рияде. Мир на американском поводке, США держат Европу и Украину про запасПо данным агентства РИА "Новости", 25 марта 2025 года будет опубликовано совместное заявление делегаций России и США по итогам переговоров о мире в Украине, проведенных накануне в Эр-Рияде в течение почти 13 часов с тремя перерывами
Комментируя состоявшиеся накануне переговоры, один из участников делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили". В то же время, уточнил он, далеко не все вопросы были решены.
Накануне, комментируя встречу двух делегаций, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным вопросом разговора планировалась Черноморская инициатива, а также добавил, что Путин не менял команды не бить по энергоинфраструктуре, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. А США имеют возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности со стороны Киева и делать выводы.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 13:00
Песков назвал главную тему переговоров России и США в Эр-РиядеЧерноморская инициатива будет основной темой сегодняшних контактов в Саудовской Аравии. Лидеру РФ Владимиру Путину незамедлительно доложат об итогах консультаций делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Об этом российским СМИ 24 марта рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков
На прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Глава РФ отметил недоговороспособность Киева, однако согласился на взаимное прекращение Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике, и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины. А вот Киев своей части договоренностей не выполнил и продолжает удары по энергетическим объектам РФ: Удар по энергетическому союзу США и РФ: подрыв ГИС "Суджа" квалифицирован как теракт.
Переговоры России и США по Украине - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 11:13
The New York Times о переговорах РФ и США: есть кое-что поважнее УкраиныМосква рассматривает переговоры с Вашингтоном по Украине и по российско-американским отношениям как два отдельных направления. Об этом написало американское издание New York Times, комментируя встречу РФ и США в Саудовской Аравии
 
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