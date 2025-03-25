Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062041982.html
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram - 25.03.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
Администрация популярного мессенджера Telegram не сотрудничает с украинскими спецслужбами. Об это заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
2025-03-25T16:50
2025-03-25T16:50
новости
украина
франция
павел дуров
telegram
нацполиция
сво
спецслужба
телеграм-каналы
цензура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057116739_5:0:720:402_1920x0_80_0_0_737cbe3aa3502a08b6a92075dd3d0cba.png
"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - заявил Небитов в интервью изданию "Цензор".Ранее представители силовых структур и депутатского корпуса, а также чиновники Украины продвигали идеи блокировки и полного запрета мессенджера Telegram. Ими же предлагались меры по изобретению украинского аналога телеграм-каналов и использования американских мессенджеров вместо Telegram – разработки российской компании под руководством Павла Дурова.Год назад, в марте 2024 года в парламенте Украины (ВРУ) рассматривался документ о госрегулировании властями постсоветской республики деятельности мессенджера Telegram. Идея провалилась. благодаря телеграм-каналам жители Украины по-прежнему имеют доступ к своевременной и правдивой информации.Основатель мессенджера Павел Дуров был арестов в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. Его защита отвергла выдвинутые обвинения. Дуров заявил, что с 2018 года администрация мессенджера Telegram сотрудничала с правоохранителями разных стран. Подробности в публикации Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
украина
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057116739_143:0:679:402_1920x0_80_0_0_60030c2eed193443bf0290689a23add2.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, павел дуров, telegram, нацполиция, сво, спецслужба, телеграм-каналы, цензура
Новости, Украина, Франция, Павел Дуров, Telegram, Нацполиция, СВО, спецслужба, телеграм-каналы, цензура

Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram

16:50 25.03.2025
 
Павел Дуров
Павел Дуров
Читать в
ДзенTelegram
Администрация популярного мессенджера Telegram не сотрудничает с украинскими спецслужбами. Об это заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - заявил Небитов в интервью изданию "Цензор".
Ранее представители силовых структур и депутатского корпуса, а также чиновники Украины продвигали идеи блокировки и полного запрета мессенджера Telegram. Ими же предлагались меры по изобретению украинского аналога телеграм-каналов и использования американских мессенджеров вместо Telegram – разработки российской компании под руководством Павла Дурова.
Год назад, в марте 2024 года в парламенте Украины (ВРУ) рассматривался документ о госрегулировании властями постсоветской республики деятельности мессенджера Telegram. Идея провалилась. благодаря телеграм-каналам жители Украины по-прежнему имеют доступ к своевременной и правдивой информации.
Основатель мессенджера Павел Дуров был арестов в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. Его защита отвергла выдвинутые обвинения. Дуров заявил, что с 2018 года администрация мессенджера Telegram сотрудничала с правоохранителями разных стран. Подробности в публикации Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
 
НовостиУкраинаФранцияПавел ДуровTelegramНацполицияСВОспецслужбателеграм-каналыцензура
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
17:59Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
17:43БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
17:40Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
17:29Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится
17:28Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
17:09Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
16:50Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
16:43Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
15:53Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
15:29Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
15:13Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
15:00Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
15:00Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
14:59Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
14:41Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
14:33Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
Лента новостейМолния