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Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram

Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram - 25.03.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram

Администрация популярного мессенджера Telegram не сотрудничает с украинскими спецслужбами. Об это заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

2025-03-25T16:50

2025-03-25T16:50

2025-03-25T16:50

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"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - заявил Небитов в интервью изданию "Цензор".Ранее представители силовых структур и депутатского корпуса, а также чиновники Украины продвигали идеи блокировки и полного запрета мессенджера Telegram. Ими же предлагались меры по изобретению украинского аналога телеграм-каналов и использования американских мессенджеров вместо Telegram – разработки российской компании под руководством Павла Дурова.Год назад, в марте 2024 года в парламенте Украины (ВРУ) рассматривался документ о госрегулировании властями постсоветской республики деятельности мессенджера Telegram. Идея провалилась. благодаря телеграм-каналам жители Украины по-прежнему имеют доступ к своевременной и правдивой информации.Основатель мессенджера Павел Дуров был арестов в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. Его защита отвергла выдвинутые обвинения. Дуров заявил, что с 2018 года администрация мессенджера Telegram сотрудничала с правоохранителями разных стран. Подробности в публикации Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов

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новости, украина, франция, павел дуров, telegram, нацполиция, сво, спецслужба, телеграм-каналы, цензура