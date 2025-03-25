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Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram - 25.03.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
Администрация популярного мессенджера Telegram не сотрудничает с украинскими спецслужбами. Об это заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
2025-03-25T16:50
2025-03-25T16:50
2025-03-25T16:50
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"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - заявил Небитов в интервью изданию "Цензор".Ранее представители силовых структур и депутатского корпуса, а также чиновники Украины продвигали идеи блокировки и полного запрета мессенджера Telegram. Ими же предлагались меры по изобретению украинского аналога телеграм-каналов и использования американских мессенджеров вместо Telegram – разработки российской компании под руководством Павла Дурова.Год назад, в марте 2024 года в парламенте Украины (ВРУ) рассматривался документ о госрегулировании властями постсоветской республики деятельности мессенджера Telegram. Идея провалилась. благодаря телеграм-каналам жители Украины по-прежнему имеют доступ к своевременной и правдивой информации.Основатель мессенджера Павел Дуров был арестов в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции в августе 2024 года. Его защита отвергла выдвинутые обвинения. Дуров заявил, что с 2018 года администрация мессенджера Telegram сотрудничала с правоохранителями разных стран. Подробности в публикации Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, павел дуров, telegram, нацполиция, сво, спецслужба, телеграм-каналы, цензура
Новости, Украина, Франция, Павел Дуров, Telegram, Нацполиция, СВО, спецслужба, телеграм-каналы, цензура
Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
Администрация популярного мессенджера Telegram не сотрудничает с украинскими спецслужбами. Об это заявил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
"Мессенджер Telegram не сотрудничает с правоохранительными органами Украины, как это делают другие", - заявил Небитов в интервью изданию "Цензор".
Ранее представители силовых структур и депутатского корпуса, а также чиновники Украины продвигали идеи блокировки и полного запрета мессенджера Telegram. Ими же предлагались меры по изобретению украинского аналога телеграм-каналов и использования американских мессенджеров вместо Telegram – разработки российской компании под руководством Павла Дурова
.
Год назад, в марте 2024 года в парламенте Украины (ВРУ) рассматривался документ о госрегулировании властями постсоветской республики деятельности мессенджера Telegram. Идея провалилась. благодаря телеграм-каналам жители Украины по-прежнему имеют доступ к своевременной и правдивой информации.
Основатель мессенджера Павел Дуров был арестов в парижском аэропорту по запросу спецслужб Франции
в августе 2024 года. Его защита отвергла выдвинутые обвинения. Дуров заявил, что с 2018 года администрация мессенджера Telegram сотрудничала с правоохранителями разных стран. Подробности в публикации Дуров признал, что Telegram давно раскрывает спецслужбам IP-адреса и номера телефонов