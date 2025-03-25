https://ukraina.ru/20250325/1062046263.html

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США - 25.03.2025 Украина.ру

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США

По итогам состоявшихся 24 марта в Саудовской Аравии переговоров экспертных групп России и США пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение.

2025-03-25T19:25

2025-03-25T19:25

2025-03-25T19:25

новости

россия

сша

кремль

россельхозбанк

антироссийские санкции

переговоры

украина

сво

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062030363_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_e02e7c9f9414d0abfa288b9526389f1d.jpg

Среди основных итогов переговоров экспертных групп России и США названы пять позиций. Первая заключается в том, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Эта инициатива включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - сказано во втором пункте.В пресс-службе Кремля отметили, что пункты 1 и 2 вступают в силу после ряда условий. Среди них - снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.Также среди условий значатся снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Кроме того, среди условий вступления в силу пунктов 1 и 2 значатся снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; снятия ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Третий пункт достигнутых договорённостей констатирует согласие России и США разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Мера должна быть введена с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон."Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах", - сказано в четвёртом пункте.Пятый пункт предусматривает продолжение работы России и США по достижению прочного и продолжительного мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта

https://ukraina.ru/20250325/1062044919.html

россия

сша

кремль

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, кремль, россельхозбанк, антироссийские санкции, переговоры, украина, сво, дипломатия