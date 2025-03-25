Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США - 25.03.2025 Украина.ру
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Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США - 25.03.2025 Украина.ру
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
По итогам состоявшихся 24 марта в Саудовской Аравии переговоров экспертных групп России и США пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение.
2025-03-25T19:25
2025-03-25T19:25
новости
россия
сша
кремль
россельхозбанк
антироссийские санкции
переговоры
украина
сво
дипломатия
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Среди основных итогов переговоров экспертных групп России и США названы пять позиций. Первая заключается в том, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Эта инициатива включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - сказано во втором пункте.В пресс-службе Кремля отметили, что пункты 1 и 2 вступают в силу после ряда условий. Среди них - снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.Также среди условий значатся снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Кроме того, среди условий вступления в силу пунктов 1 и 2 значатся снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; снятия ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.Третий пункт достигнутых договорённостей констатирует согласие России и США разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Мера должна быть введена с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон."Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах", - сказано в четвёртом пункте.Пятый пункт предусматривает продолжение работы России и США по достижению прочного и продолжительного мира.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
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новости, россия, сша, кремль, россельхозбанк, антироссийские санкции, переговоры, украина, сво, дипломатия
Новости, Россия, США, Кремль, Россельхозбанк, антироссийские санкции, переговоры, Украина, СВО, дипломатия

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США

19:25 25.03.2025
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине
© МИД РФ
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По итогам состоявшихся 24 марта в Саудовской Аравии переговоров экспертных групп России и США пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение.
Среди основных итогов переговоров экспертных групп России и США названы пять позиций. Первая заключается в том, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы". Эта инициатива включает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - сказано во втором пункте.
В пресс-службе Кремля отметили, что пункты 1 и 2 вступают в силу после ряда условий. Среди них - снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.
Также среди условий значатся снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования; снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
Кроме того, среди условий вступления в силу пунктов 1 и 2 значатся снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями; снятия ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
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Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле бояЕвропейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом.
Третий пункт достигнутых договорённостей констатирует согласие России и США разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток. Мера должна быть введена с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
"Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах", - сказано в четвёртом пункте.
Пятый пункт предусматривает продолжение работы России и США по достижению прочного и продолжительного мира.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
 
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