https://ukraina.ru/20250325/1062047059.html

Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы

Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы - 25.03.2025 Украина.ру

Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы

В ходе переговоров России предлагается следующий вариант: она не уничтожает инфраструктуру и суда в порту Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2025-03-25T20:50

2025-03-25T20:50

2025-03-25T20:50

новости

россия

одесса

украина

алексей зубец

порт

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турция

оружие

поставки

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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии, добавил он.Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает портовую инфраструктуру и суда, которые приходят в порт Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, указал он.Вопрос, будет ли в этом участвовать Турция, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится на такие условия, отметил эксперт."Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы — далеко не факт", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062044919.html

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новости, россия, одесса, украина, алексей зубец, порт, корабль, турция, оружие, поставки, сво, спецоперация, война, болгария, румыния, переговоры, саудовская аравия