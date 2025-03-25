Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы
В ходе переговоров России предлагается следующий вариант: она не уничтожает инфраструктуру и суда в порту Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии, добавил он.
"Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся. Там в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика, это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось", — подчеркнул Зубец.
Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает портовую инфраструктуру и суда, которые приходят в порт Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, указал он.
Вопрос, будет ли в этом участвовать Турция, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится на такие условия, отметил эксперт.
"Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы — далеко не факт", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.
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