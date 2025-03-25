Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы - 25.03.2025 Украина.ру
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Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы
Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы - 25.03.2025 Украина.ру
Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы
В ходе переговоров России предлагается следующий вариант: она не уничтожает инфраструктуру и суда в порту Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2025-03-25T20:50
2025-03-25T20:50
новости
россия
одесса
украина
алексей зубец
порт
корабль
турция
оружие
поставки
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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии, добавил он.Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает портовую инфраструктуру и суда, которые приходят в порт Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, указал он.Вопрос, будет ли в этом участвовать Турция, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится на такие условия, отметил эксперт."Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы — далеко не факт", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062044919.html
россия
одесса
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новости, россия, одесса, украина, алексей зубец, порт, корабль, турция, оружие, поставки, сво, спецоперация, война, болгария, румыния, переговоры, саудовская аравия
Новости, Россия, Одесса, Украина, Алексей Зубец, порт, корабль, Турция, оружие, поставки, СВО, Спецоперация, война, Болгария, Румыния, переговоры, Саудовская Аравия

Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы

20:50 25.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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В ходе переговоров России предлагается следующий вариант: она не уничтожает инфраструктуру и суда в порту Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии, добавил он.
"Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся. Там в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика, это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось", — подчеркнул Зубец.
Теперь предлагается другой вариант: Россия не уничтожает портовую инфраструктуру и суда, которые приходят в порт Одессы. С другой стороны, возобновляется контроль пропуска через проливы, указал он.
Вопрос, будет ли в этом участвовать Турция, и как к этому отнесется Украина, потому что далеко не факт, что она согласится на такие условия, отметил эксперт.
"Ведь сейчас отрицательным моментом для Киева является то, что Россия бомбит Одессу, а во всем остальном у украинской стороны плюс. Они возобновили экспорт своей продукции и поставки оружия. Согласятся ли они разменять сокращение экспорта и импорта на безопасность Одессы — далеко не факт", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.
Константин Блохин интервью
18:36
Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле бояЕвропейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом.
 
НовостиРоссияОдессаУкраинаАлексей ЗубецпорткорабльТурцияоружиепоставкиСВОСпецоперациявойнаБолгарияРумынияпереговорыСаудовская Аравия
 
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Заголовок открываемого материала
20:50Эксперт о том, согласится ли Киев разменять сокращение импорта и поставок оружия на безопасность Одессы
20:26Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин
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