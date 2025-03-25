Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко - 25.03.2025 Украина.ру
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Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко
Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко - 25.03.2025 Украина.ру
Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко
Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-25T19:45
2025-03-25T19:45
новости
украина
россия
донецкая народная республика
дональд трамп
владимир зеленский
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
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Дональд Трамп отлично понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит, указал эксперт. Это же президент США объяснял Зеленскому под телекамеры: нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины, добавил он.Хотя российское руководство совершенно очевидно с самого начала СВО и до нынешнего момента предпочитало оставить какую-то часть Украины, отметил Ищенко."Поэтому до сегодняшнего дня Россия заявляет, что не претендует ни на какие территории Украины, кроме тех, которые уже были включены в состав России в соответствии с её Конституцией, и что Россия готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска будут выведены с конституционных территорий России", — подчеркнул обозреватель.По его мнению, Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных, добавил он."Тут же наступает перемирие. И можно там дальше разговаривать о мире. Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html
украина
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, запорожская область, херсонская область, территория, сво
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ, Запорожская область, Херсонская область, территория, СВО

Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко

19:45 25.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Дональд Трамп отлично понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит, указал эксперт. Это же президент США объяснял Зеленскому под телекамеры: нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины, добавил он.
Хотя российское руководство совершенно очевидно с самого начала СВО и до нынешнего момента предпочитало оставить какую-то часть Украины, отметил Ищенко.
"Поэтому до сегодняшнего дня Россия заявляет, что не претендует ни на какие территории Украины, кроме тех, которые уже были включены в состав России в соответствии с её Конституцией, и что Россия готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска будут выведены с конституционных территорий России", — подчеркнул обозреватель.
По его мнению, Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных, добавил он.
"Тут же наступает перемирие. И можно там дальше разговаривать о мире. Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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