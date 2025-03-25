Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Дональд Трамп отлично понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит, указал эксперт. Это же президент США объяснял Зеленскому под телекамеры: нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины, добавил он.
Хотя российское руководство совершенно очевидно с самого начала СВО и до нынешнего момента предпочитало оставить какую-то часть Украины, отметил Ищенко.
"Поэтому до сегодняшнего дня Россия заявляет, что не претендует ни на какие территории Украины, кроме тех, которые уже были включены в состав России в соответствии с её Конституцией, и что Россия готова немедленно прекратить огонь, как только украинские войска будут выведены с конституционных территорий России", — подчеркнул обозреватель.
По его мнению, Зеленский может прекратить огонь "моментально", для этого ВСУ достаточно покинуть ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. А на территории ЛНР уже и так практически не осталось украинских военных, добавил он.
"Тут же наступает перемирие. И можно там дальше разговаривать о мире. Но Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже не собирается выполнять", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
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