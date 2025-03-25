Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя - 25.03.2025 Украина.ру
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Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя
Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя - 25.03.2025 Украина.ру
Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя
Европейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом.
2025-03-25T18:36
2025-03-25T18:51
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.- Константин Владимирович, возможно ли, что некие договоренности на встрече были достигнуты, но о них не сочли нужным сообщать публично?- Тут несколько моментов. Дипломатия всю свою историю ковалась за закрытыми дверями. Она всегда тайная. Она не освещается так, как нам хочется. Очевидно, что замалчивание каких-то моментов делается для того, чтобы не допустить срывы договоренностей, потому что любую просочившуюся информацию можно по-разному интерпретировать.Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной.Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим.Думаю, переговоры были в какой-то степени успешными, потому что если бы они стали провальными, то 12 часов бы не разговаривали. Даже час бы не разговаривали. Обменялись бы претензиями в ультимативной форме и на этом все. А здесь мы видим желание вести сложные переговоры. Это реальное желание решить украинский конфликт. Но позиция Украины здесь будет ключевой. Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам. Об этом говорят удары БПЛА по Москве, по инфраструктуре. И милитаристский внешний вид на переговорах. Украина надеется на поддержку евробюрократов, своих финансовых доноров.- Трамп не может приказать Зеленскому и его команде не воевать. Есть ли у него другие рычаги воздействия на украинскую элиту?- Эти рычаги были у Байдена в большей степени и остаются у вашингтонского болота. Такие же рычаги есть у евробюрократов. Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы. Если американцы выйду из этого конфликта, Европа продолжит поддержку Киева.Не думаю, что США будут пытаться остановить Европу, потому что это будет восприниматься американскими элитами как попытка внести раскол в единство Запада ради геополитических интересов России.В реальности схема будет такая: американцы выйдут из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае. А европейцам Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украины и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины.- На какие наши условия уже дал согласие или даст в ближайшем будущем Дональд Трамп? Например, относительно очередных территориальных приобретений, которые выходят за границы четырех новых регионов.- Позицию по поводу Крыма и четырех новых регионов мы ни на дюйм не готовы уступить. По поводу других территорий украинцы могут сказать, зачем нам их отдавать русским, пусть повоюют за них.В Европе меньшинство за Трампа. Только Фицо и Орбан. Европа не только русофобская, она еще и Трампа ненавидит. При желании найти рычаги воздействия на Европу можно, потому что существует колоссальная экономическая взаимозависимость между Европой и США. Но дадут ли американские элиты Трампу возможность эти рычаги использовать?- То есть не приходится надеяться на помощь Трампа в урегулировании конфликта, потому что у нет выхода ни на европейскую элиту, ни на украинскую?- Европейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом. Тогда Украина будет рассматриваться им как отработанный неликвидный актив.- Сможем ли мы еще год воевать в экспедиционном формате без новой мобилизации, чтобы доказать европейцам окончательно убыточность украинского актива?- Все зависит от политической воли нашего руководства. Надеется на то, что все само рассосется, и переговоры все решат, не приходится. Лечение здесь одно это смена преступного киевского режима. Единственное лекарство от этой болезни, потому что договориться с террористическим режимом невозможно.О переговорах России и США Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
https://ukraina.ru/20250325/1062044185.html
https://ukraina.ru/20250325/1062016438.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью
Интервью

Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя

18:36 25.03.2025 (обновлено: 18:51 25.03.2025)
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Европейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за позиции украинской стороны, заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.
- Константин Владимирович, возможно ли, что некие договоренности на встрече были достигнуты, но о них не сочли нужным сообщать публично?
- Тут несколько моментов. Дипломатия всю свою историю ковалась за закрытыми дверями. Она всегда тайная. Она не освещается так, как нам хочется. Очевидно, что замалчивание каких-то моментов делается для того, чтобы не допустить срывы договоренностей, потому что любую просочившуюся информацию можно по-разному интерпретировать.
Во время 12-часового марафона многие вопросы поднимались. Не только портов и акватории Черного моря. Позиция Украины противоречит процессу мирного урегулирования, потому что Зеленский — это человек войны. Сегодня точек соприкосновения между США и Россией больше, чем между США и Украиной.
Между Россией и Украиной существует высокая степень конфронтации и усадить их за стол переговоров сразу невозможно. Поэтому США пытаются практиковать челночную дипломатию в духе Киссинджера: поговорить сначала с одним, потом с другим.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
17:40
Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Думаю, переговоры были в какой-то степени успешными, потому что если бы они стали провальными, то 12 часов бы не разговаривали. Даже час бы не разговаривали. Обменялись бы претензиями в ультимативной форме и на этом все. А здесь мы видим желание вести сложные переговоры.
Это реальное желание решить украинский конфликт. Но позиция Украины здесь будет ключевой. Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам. Об этом говорят удары БПЛА по Москве, по инфраструктуре. И милитаристский внешний вид на переговорах. Украина надеется на поддержку евробюрократов, своих финансовых доноров.
- Трамп не может приказать Зеленскому и его команде не воевать. Есть ли у него другие рычаги воздействия на украинскую элиту?
- Эти рычаги были у Байдена в большей степени и остаются у вашингтонского болота. Такие же рычаги есть у евробюрократов. Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы. Если американцы выйду из этого конфликта, Европа продолжит поддержку Киева.
Не думаю, что США будут пытаться остановить Европу, потому что это будет восприниматься американскими элитами как попытка внести раскол в единство Запада ради геополитических интересов России.
В реальности схема будет такая: американцы выйдут из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае. А европейцам Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украины и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины.
- На какие наши условия уже дал согласие или даст в ближайшем будущем Дональд Трамп? Например, относительно очередных территориальных приобретений, которые выходят за границы четырех новых регионов.
- Позицию по поводу Крыма и четырех новых регионов мы ни на дюйм не готовы уступить. По поводу других территорий украинцы могут сказать, зачем нам их отдавать русским, пусть повоюют за них.
В Европе меньшинство за Трампа. Только Фицо и Орбан. Европа не только русофобская, она еще и Трампа ненавидит. При желании найти рычаги воздействия на Европу можно, потому что существует колоссальная экономическая взаимозависимость между Европой и США. Но дадут ли американские элиты Трампу возможность эти рычаги использовать?
Николай Сорокин интервью
07:00
Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под СумамиМы победим на Украине за счет того же, за счет чего Сталин победил Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий, считает директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
- То есть не приходится надеяться на помощь Трампа в урегулировании конфликта, потому что у нет выхода ни на европейскую элиту, ни на украинскую?
- Европейская элита рассматривает Трампа как временное явление. Они надеются, что через четыре года придет Харрис и все встанет на свои места, или вашингтонское болото через год-два поглотит Трампа. Только решительная безальтернативная победа России поставит крест на поддержке Украины Западом. Тогда Украина будет рассматриваться им как отработанный неликвидный актив.
- Сможем ли мы еще год воевать в экспедиционном формате без новой мобилизации, чтобы доказать европейцам окончательно убыточность украинского актива?
- Все зависит от политической воли нашего руководства. Надеется на то, что все само рассосется, и переговоры все решат, не приходится. Лечение здесь одно это смена преступного киевского режима. Единственное лекарство от этой болезни, потому что договориться с террористическим режимом невозможно.
О переговорах России и США Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
 
Интервью
 
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