https://ukraina.ru/20250325/1062041675.html
Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры
Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры - 25.03.2025 Украина.ру
Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры
Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-25T20:20
2025-03-25T20:20
2025-03-25T20:20
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Сейчас Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже выполнять не собирается, отметил эксперт.Поэтому российское руководство всё время говорит, что "у нас с Трампом прекрасные взаимоотношения, мы восстанавливаем нормальную работу посольств", добавил Ищенко."Но на Украине мы не можем перейти к перемирию, потому что Украина не хочет. Вот Трамп попросил не бомбить энергетику, мы не бомбим. Всё подряд бомбим, а энергетику не бомбим. А они бомбят у нас, потому что недоговороспособны", — указал собеседник Украина.ру.Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность, добавил Ищенко. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры, подчеркнул обозреватель.Потому что это крупная мировая держава, она никуда не денется. Может быть, когда-нибудь США тоже исчезнут, но сейчас больше шансов исчезнуть у Евросоюза, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html
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новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, евросоюз, переговоры, вс рф, всу, перемирие, энергетика, мир, сво, спецоперация
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Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры
Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко