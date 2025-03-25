Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры - 25.03.2025 Украина.ру
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Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры
Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры - 25.03.2025 Украина.ру
Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры
Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-25T20:20
2025-03-25T20:20
новости
украина
россия
сша
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
евросоюз
переговоры
вс рф
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Сейчас Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже выполнять не собирается, отметил эксперт.Поэтому российское руководство всё время говорит, что "у нас с Трампом прекрасные взаимоотношения, мы восстанавливаем нормальную работу посольств", добавил Ищенко."Но на Украине мы не можем перейти к перемирию, потому что Украина не хочет. Вот Трамп попросил не бомбить энергетику, мы не бомбим. Всё подряд бомбим, а энергетику не бомбим. А они бомбят у нас, потому что недоговороспособны", — указал собеседник Украина.ру.Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность, добавил Ищенко. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры, подчеркнул обозреватель.Потому что это крупная мировая держава, она никуда не денется. Может быть, когда-нибудь США тоже исчезнут, но сейчас больше шансов исчезнуть у Евросоюза, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, евросоюз, переговоры, вс рф, всу, перемирие, энергетика, мир, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, Евросоюз, переговоры, ВС РФ, ВСУ, перемирие, энергетика, мир, СВО, Спецоперация

Мир ближе, потому что "умирает" Украина: Ищенко о том, почему Россия и США продолжат вести переговоры

20:20 25.03.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас Украина заявляет, что условия перемирия, которые объявил президент США Дональд Трамп и которые не устраивают Россию, она тоже выполнять не собирается, отметил эксперт.
Поэтому российское руководство всё время говорит, что "у нас с Трампом прекрасные взаимоотношения, мы восстанавливаем нормальную работу посольств", добавил Ищенко.
"Но на Украине мы не можем перейти к перемирию, потому что Украина не хочет. Вот Трамп попросил не бомбить энергетику, мы не бомбим. Всё подряд бомбим, а энергетику не бомбим. А они бомбят у нас, потому что недоговороспособны", — указал собеседник Украина.ру.
Мир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни, из нее испаряется витальность, добавил Ищенко. Если Украины не будет, Россия и США всё равно будут вести переговоры, подчеркнул обозреватель.
Потому что это крупная мировая держава, она никуда не денется. Может быть, когда-нибудь США тоже исчезнут, но сейчас больше шансов исчезнуть у Евросоюза, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
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