https://ukraina.ru/20250325/1062038571.html
Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования" - 25.03.2025 Украина.ру
Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
Новые признания иноагентов и прочих уехавших из России. Собираются ли они вернуться?
2025-03-25T16:43
2025-03-25T16:43
2025-03-25T16:43
эксклюзив
россия
украина
сша
михаил шац
юлия латынина
дональд трамп
иноагент
обзоры
дождь
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"Подло! Безжалостная система! Это человек, полностью лишенный эмпатии!"Такими словами описывает журналистка Екатерина Котрикадзе*, иноагент, "безжалостный" поступок Дональда Трампа.Ведущая "Дождя", супруга Тихона Дзядко*, главного редактора "Дождя" (все - иноагенты, и "Дождь"**, и Дзядко) шлёт проклятия Трампу из-за того, что он закрыл "Голос Америки"** и другие пропагандистские "голоса".Все семейство Дзядко-Котрикадзе* в 2022 году поспешно бежало в Грузию, потом в Латвию, где, как известно, "Дождю"** быстро аннулировали лицензию, и теперь они проживают в Нидерландах.Да, после указа президента США, отменившего финансирование, закрылись "Голос Америки"**, "Свобода"** и другие радиостанции, которые годами занимались пропагандой. Сначала "антисоветской", потом "антирусской".И куда же теперь идти тысячам пропагандистов?Причины отменыПравда, Дональд Трамп сделал это по другим причинам, не по тем, что описала Екатерина в эмоциональных всхлипываниях.Не потому что он "подлый, бесчеловечный, лишенный эмпатии" человек.А потому что на всё это, во-первых, тратились из бюджета США сотни миллионов долларов (ещё и львиная доля разворовывалась).6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "неправительственных организаций" получали "пропитание" из USAID. Так это только верхушка айсберга. Их было намного больше. Не один только USAID осуществлял пропагандистские программы.Во-вторых, это информационное оружие Демпартии США, которые, как известно, противники Трампа. Все эти "журналисты" десятилетиями подбирались и воспитывались именно организациями Демпартии.Как и Екатерина Котрикадзе* с Тихоном Дзядко*(иноагенты), которые прошли выучку и стажировку в Америке.Ну а в третьих, и самое, возможно, главное, все эти передачи и журналисты безнадёжно устарели. Как и тот же иноагентский "Дождь"**.Они не интересны."Информационное оружие" стало другим, никому не нужны унылые дождевые передачи и другая продукция пропагандистской фабрики Демпартии США.Они похожи на Викторию Нуланд, которая всё стоит и всё раздаёт "печеньки" на Майдане. А Майдана давно нет, технология устарела, не действует больше.Вся вообще ситуация в мире поменялась.Многие уже это поняли и буквально в прыжке поменяли своё мнение.Конечно, их отрезвление произошло не только из-за внезапной отмены финансирования. Но и потому, что жизнь "там" оказалась в разы хуже, чем жизнь "здесь"."Ну и на хрена мы уехали?"Некоторые, как иноагент Юлия Латынина*, прямо признают:"Я ошибалась."Или как Божена Рынска*, которая так же прямо пишет:"Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла".И признаёт: "жизнь в Москве в 100 раз лучше и удобнее".Или как иноагент кинокритик Антон Долин *(сын исполнительницы Вероники Долиной): "самое ужасное для нас, что жизнь в России продолжается без нас, и никто не заметил нашего отсутствия в ней."Или как иноагент Шендерович*:"Сотни моих друзей маргинализированы. Выброшены из нормального существования. Их гоняют тряпками по Европе, по миру."Только одно замечание: не "выброшены", а сами выбросились, сами выбрали этот вариант, еще и бежали с быстротой лани.А вот грустят в Израиле два комика (оба иноагенты) Михаил Шац* и Руслан Белый*. По рассказам самого Шаца*:"Вот все наши встречи к концу встречи, когда мы уже посидим, выпьем, поговорим обо всём, ты говоришь: "Ну и на хрена мы уехали?"Ну и дальше начинаешь эту логическую цепочку развивать:"Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем."Это, конечно, главный аргумент: жизнь стала значительно хуже. Хоть для обосновавшейся в Латвии Божены, хоть для осевшего в Израиле Михаила Шаца*.Для всех из тех, кто в России получал огромные гонорары, концертные площадки, популярность и всенародную известность, телевидение, тусовки, фестивали, премии.Ну а теперь - где-то в Израиле, как иноагент Шац*, хвастается, что вступил в "сексуальное комьюнити" (с иноагентом Татьяной Лазаревой* они уже в разводе и хороших отношений "сохранить не удалось", сказал Шац*).Ну вот единственное "улучшение" по сравнению с жизнью в России. Когда-то очень популярный и очень хорошо зарабатывающий человек теперь не может похвастаться ничем, кроме какого-то "комьюнити".Как будто ему в России это кто-то запрещал (кроме будущего иноагента Лазаревой*, конечно).Ожидания и реальностьТе, кто поспешно сбежал из России, просто ожидали, что страна развалится, наступит голод и нищета, а они будут процветать и посмеиваясь, вернутся назад вместе с победителем (коллективный Запад).И может быть, даже на танках. Некоторые так и писали!Но получилось совсем по-другому. Россия не только выстояла, но и победила. А теперь ещё и Запад оказался совсем не коллективный, не монолитный. И ужасное! Закрываются те мощнейшие организации, где всегда можно было сытно прокормиться.Отдельный вопрос: что же это были за аналитики, и политические комментаторы, что сделали такие выводы? Как они анализировали? Как вообще пришли к выводу, что Россия может проиграть?Так же точно они "проанализировали" личную житейскую ситуацию, и вот результат.Теперь с Гримпенской трясины доносится вой: "мы думали, это не трясина-а-а!"Мобилизация на Украине и Латынина*А Юлия Латынина* идёт ещё дальше и начинает грустно иронизировать над ситуацией на Украине.Представьте, говорит она, что в России:"был бы объявлен сезон охоты на мобилизуемых. Их бы открыто избивали на камеру. Давили бы машинами их велосипеды. Напускали газ в машину и поджигали. Избивали до потери сознания. Убивали в военкоматах.Было бы хорошо известно, что всё это делается для того, чтобы лохи платили деньги. Я не сомневаюсь, что радио "Свобода"* и прочие "деколонизаторы" публиковали бы каждый такой случай в сопровождении колонки про рабские гены и генетических рабов. Вопрос. Сколько видео и колонок радио "Свобода"* опубликовало о бусификации в Украине? "И знаете что? Иноагента Латынину* на Украине власти уже ненавидят. Скоро, наверное, на "Миротворец" попадёт.Но Латынина* заметила ужасы украинской "бусификации" только тогда, когда "стрелка осциллографа" четко "показала" (в голове Юлии Латыниной*, где она только и существует): вы проиграли.Будет ли возвращение?Скоро, очень скоро мы увидим попытки возвращения "иноагентов". Не зря многие из них так старались снять с себя этот статус (а поначалу хохотали и гордились). Но звание иноагента, как оказалось, серьёзно осложняет жизнь.И с заработками очень неприятно получается. И подписывать посты всё время надо, что ты иноагент. Иначе штрафуют. И рекламодатели из России совсем не спешат платить "иноагентам" - это себе дороже.А места, вот эти места на экранах телевизоров, на всяких корпоративах - они же уже заняты!Там уже поют и танцуют другие, хуже, лучше - неизвестно. Но честно говоря, всё-таки лучше, уже хотя бы потому, что это новые лица.И если вернётся назад тот же условный Шац, то с чем он будет выступать? Со своими старомодными шуточками? Кто будет слушать условную Таню Лазареву?Страна полностью поменялась, а эти сбежавшие остались в своей трясине.И все их таланты просто исчезли. Не потому что они были бесталанными. Нет, бездарностями их точно не назовешь.Просто вдали от родины не получается ни петь, ни шутить. И в этом нет никакого пафоса.Ты идешь по улице, и слышишь отрывок разговора. Ты говоришь с друзьями, и понимаешь, о чем они думают. Происходит автоматическое подключение в поток, попадаешь в творческое состояние.А иначе будет вот это - "сексуальное комьюнити". Да вас же никто здесь не поймёт!Но возвращения иноагентских когорт в России уже точно никто не ждёт.* Признан в России иноагентом**Организация, признанная в РФ иноагентомО предыдущих признаниях иноагентов - в статье Елены Мурзиной "Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина""
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, сша, михаил шац, юлия латынина, дональд трамп, иноагент, обзоры, дождь
"Подло! Безжалостная система! Это человек, полностью лишенный эмпатии!"
Такими словами описывает журналистка Екатерина Котрикадзе*, иноагент, "безжалостный" поступок Дональда Трампа
.
Ведущая "Дождя
", супруга Тихона Дзядко
*, главного редактора "Дождя" (все - иноагенты, и "Дождь"**, и Дзядко) шлёт проклятия Трампу из-за того, что он закрыл "Голос Америки"** и другие пропагандистские "голоса".
Все семейство Дзядко-Котрикадзе* в 2022 году поспешно бежало в Грузию
, потом в Латвию
, где, как известно, "Дождю"** быстро аннулировали лицензию, и теперь они проживают в Нидерландах
.
Да, после указа президента США
, отменившего финансирование, закрылись "Голос Америки"**, "Свобода"** и другие радиостанции, которые годами занимались пропагандой. Сначала "антисоветской", потом "антирусской".
И куда же теперь идти тысячам пропагандистов?
Правда, Дональд Трамп сделал это по другим причинам, не по тем, что описала Екатерина в эмоциональных всхлипываниях.
Не потому что он "подлый, бесчеловечный, лишенный эмпатии" человек.
А потому что на всё это, во-первых, тратились из бюджета США сотни миллионов долларов (ещё и львиная доля разворовывалась).
6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "неправительственных организаций" получали "пропитание" из USAID. Так это только верхушка айсберга. Их было намного больше. Не один только USAID осуществлял пропагандистские программы.
Во-вторых, это информационное оружие Демпартии США, которые, как известно, противники Трампа. Все эти "журналисты" десятилетиями подбирались и воспитывались именно организациями Демпартии.
Как и Екатерина Котрикадзе* с Тихоном Дзядко*(иноагенты), которые прошли выучку и стажировку в Америке
.
Ну а в третьих, и самое, возможно, главное, все эти передачи и журналисты безнадёжно устарели. Как и тот же иноагентский "Дождь"**.
"Информационное оружие" стало другим, никому не нужны унылые дождевые передачи и другая продукция пропагандистской фабрики Демпартии США.
Они похожи на Викторию Нуланд
, которая всё стоит и всё раздаёт "печеньки" на Майдане
. А Майдана давно нет, технология устарела, не действует больше.
Вся вообще ситуация в мире поменялась.
Многие уже это поняли и буквально в прыжке поменяли своё мнение.
Конечно, их отрезвление произошло не только из-за внезапной отмены финансирования. Но и потому, что жизнь "там" оказалась в разы хуже, чем жизнь "здесь".
"Ну и на хрена мы уехали?"
Некоторые, как иноагент Юлия Латынина
*, прямо признают:
Или как Божена Рынска*, которая так же прямо пишет:
"Европа проиграла. Украина
проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла".
И признаёт: "жизнь в Москве
в 100 раз лучше и удобнее".
Или как иноагент кинокритик Антон Долин *(сын исполнительницы Вероники Долиной): "самое ужасное для нас, что жизнь в России продолжается без нас, и никто не заметил нашего отсутствия в ней."
Или как иноагент Шендерович*:
"Сотни моих друзей маргинализированы. Выброшены из нормального существования. Их гоняют тряпками по Европе
, по миру."
Только одно замечание: не "выброшены", а сами выбросились, сами выбрали этот вариант, еще и бежали с быстротой лани.
А вот грустят в Израиле
два комика (оба иноагенты) Михаил Шац
* и Руслан Белый*. По рассказам самого Шаца*:
"Вот все наши встречи к концу встречи, когда мы уже посидим, выпьем, поговорим обо всём, ты говоришь: "Ну и на хрена мы уехали?"
Ну и дальше начинаешь эту логическую цепочку развивать:
"Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем."
Это, конечно, главный аргумент: жизнь стала значительно хуже. Хоть для обосновавшейся в Латвии Божены, хоть для осевшего в Израиле Михаила Шаца*.
Для всех из тех, кто в России получал огромные гонорары, концертные площадки, популярность и всенародную известность, телевидение, тусовки, фестивали, премии.
Ну а теперь - где-то в Израиле, как иноагент Шац*, хвастается, что вступил в "сексуальное комьюнити" (с иноагентом Татьяной Лазаревой
* они уже в разводе и хороших отношений "сохранить не удалось", сказал Шац*).
Ну вот единственное "улучшение" по сравнению с жизнью в России. Когда-то очень популярный и очень хорошо зарабатывающий человек теперь не может похвастаться ничем, кроме какого-то "комьюнити".
Как будто ему в России это кто-то запрещал (кроме будущего иноагента Лазаревой*, конечно).
Те, кто поспешно сбежал из России, просто ожидали, что страна развалится, наступит голод и нищета, а они будут процветать и посмеиваясь, вернутся назад вместе с победителем (коллективный Запад
).
И может быть, даже на танках. Некоторые так и писали!
Но получилось совсем по-другому. Россия не только выстояла, но и победила. А теперь ещё и Запад оказался совсем не коллективный, не монолитный. И ужасное! Закрываются те мощнейшие организации, где всегда можно было сытно прокормиться.
Отдельный вопрос: что же это были за аналитики, и политические комментаторы, что сделали такие выводы? Как они анализировали? Как вообще пришли к выводу, что Россия может проиграть?
Так же точно они "проанализировали" личную житейскую ситуацию, и вот результат.
Теперь с Гримпенской трясины доносится вой: "мы думали, это не трясина-а-а!"
Мобилизация на Украине и Латынина*
А Юлия Латынина* идёт ещё дальше и начинает грустно иронизировать над ситуацией на Украине.
Представьте, говорит она, что в России:
"был бы объявлен сезон охоты на мобилизуемых. Их бы открыто избивали на камеру. Давили бы машинами их велосипеды. Напускали газ в машину и поджигали. Избивали до потери сознания. Убивали в военкоматах.
Было бы хорошо известно, что всё это делается для того, чтобы лохи платили деньги. Я не сомневаюсь, что радио "Свобода"* и прочие "деколонизаторы" публиковали бы каждый такой случай в сопровождении колонки про рабские гены и генетических рабов. Вопрос. Сколько видео и колонок радио "Свобода"* опубликовало о бусификации в Украине? "
И знаете что? Иноагента Латынину* на Украине власти уже ненавидят. Скоро, наверное, на "Миротворец" попадёт.
Но Латынина* заметила ужасы украинской "бусификации" только тогда, когда "стрелка осциллографа" четко "показала" (в голове Юлии Латыниной*, где она только и существует): вы проиграли.
Скоро, очень скоро мы увидим попытки возвращения "иноагентов". Не зря многие из них так старались снять с себя этот статус (а поначалу хохотали и гордились). Но звание иноагента, как оказалось, серьёзно осложняет жизнь.
И с заработками очень неприятно получается. И подписывать посты всё время надо, что ты иноагент. Иначе штрафуют. И рекламодатели из России совсем не спешат платить "иноагентам" - это себе дороже.
А места, вот эти места на экранах телевизоров, на всяких корпоративах - они же уже заняты!
Там уже поют и танцуют другие, хуже, лучше - неизвестно. Но честно говоря, всё-таки лучше, уже хотя бы потому, что это новые лица.
И если вернётся назад тот же условный Шац, то с чем он будет выступать? Со своими старомодными шуточками? Кто будет слушать условную Таню Лазареву?
Страна полностью поменялась, а эти сбежавшие остались в своей трясине.
И все их таланты просто исчезли. Не потому что они были бесталанными. Нет, бездарностями их точно не назовешь.
Просто вдали от родины не получается ни петь, ни шутить. И в этом нет никакого пафоса.
Ты идешь по улице, и слышишь отрывок разговора. Ты говоришь с друзьями, и понимаешь, о чем они думают. Происходит автоматическое подключение в поток, попадаешь в творческое состояние.
А иначе будет вот это - "сексуальное комьюнити". Да вас же никто здесь не поймёт!
Но возвращения иноагентских когорт в России уже точно никто не ждёт.
* Признан в России иноагентом
**Организация, признанная в РФ иноагентом