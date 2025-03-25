https://ukraina.ru/20250325/1062038571.html

Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"

Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования" - 25.03.2025 Украина.ру

Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"

Новые признания иноагентов и прочих уехавших из России. Собираются ли они вернуться?

2025-03-25T16:43

2025-03-25T16:43

2025-03-25T16:43

эксклюзив

россия

украина

сша

михаил шац

юлия латынина

дональд трамп

иноагент

обзоры

дождь

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"Подло! Безжалостная система! Это человек, полностью лишенный эмпатии!"Такими словами описывает журналистка Екатерина Котрикадзе*, иноагент, "безжалостный" поступок Дональда Трампа.Ведущая "Дождя", супруга Тихона Дзядко*, главного редактора "Дождя" (все - иноагенты, и "Дождь"**, и Дзядко) шлёт проклятия Трампу из-за того, что он закрыл "Голос Америки"** и другие пропагандистские "голоса".Все семейство Дзядко-Котрикадзе* в 2022 году поспешно бежало в Грузию, потом в Латвию, где, как известно, "Дождю"** быстро аннулировали лицензию, и теперь они проживают в Нидерландах.Да, после указа президента США, отменившего финансирование, закрылись "Голос Америки"**, "Свобода"** и другие радиостанции, которые годами занимались пропагандой. Сначала "антисоветской", потом "антирусской".И куда же теперь идти тысячам пропагандистов?Причины отменыПравда, Дональд Трамп сделал это по другим причинам, не по тем, что описала Екатерина в эмоциональных всхлипываниях.Не потому что он "подлый, бесчеловечный, лишенный эмпатии" человек.А потому что на всё это, во-первых, тратились из бюджета США сотни миллионов долларов (ещё и львиная доля разворовывалась).6200 журналистов из 707 СМИ и 279 "неправительственных организаций" получали "пропитание" из USAID. Так это только верхушка айсберга. Их было намного больше. Не один только USAID осуществлял пропагандистские программы.Во-вторых, это информационное оружие Демпартии США, которые, как известно, противники Трампа. Все эти "журналисты" десятилетиями подбирались и воспитывались именно организациями Демпартии.Как и Екатерина Котрикадзе* с Тихоном Дзядко*(иноагенты), которые прошли выучку и стажировку в Америке.Ну а в третьих, и самое, возможно, главное, все эти передачи и журналисты безнадёжно устарели. Как и тот же иноагентский "Дождь"**.Они не интересны."Информационное оружие" стало другим, никому не нужны унылые дождевые передачи и другая продукция пропагандистской фабрики Демпартии США.Они похожи на Викторию Нуланд, которая всё стоит и всё раздаёт "печеньки" на Майдане. А Майдана давно нет, технология устарела, не действует больше.Вся вообще ситуация в мире поменялась.Многие уже это поняли и буквально в прыжке поменяли своё мнение.Конечно, их отрезвление произошло не только из-за внезапной отмены финансирования. Но и потому, что жизнь "там" оказалась в разы хуже, чем жизнь "здесь"."Ну и на хрена мы уехали?"Некоторые, как иноагент Юлия Латынина*, прямо признают:"Я ошибалась."Или как Божена Рынска*, которая так же прямо пишет:"Европа проиграла. Украина проиграла. Я, выбрав эмиграцию, тоже проиграла".И признаёт: "жизнь в Москве в 100 раз лучше и удобнее".Или как иноагент кинокритик Антон Долин *(сын исполнительницы Вероники Долиной): "самое ужасное для нас, что жизнь в России продолжается без нас, и никто не заметил нашего отсутствия в ней."Или как иноагент Шендерович*:"Сотни моих друзей маргинализированы. Выброшены из нормального существования. Их гоняют тряпками по Европе, по миру."Только одно замечание: не "выброшены", а сами выбросились, сами выбрали этот вариант, еще и бежали с быстротой лани.А вот грустят в Израиле два комика (оба иноагенты) Михаил Шац* и Руслан Белый*. По рассказам самого Шаца*:"Вот все наши встречи к концу встречи, когда мы уже посидим, выпьем, поговорим обо всём, ты говоришь: "Ну и на хрена мы уехали?"Ну и дальше начинаешь эту логическую цепочку развивать:"Вот мы уехали, а они остались... И вот это всё закончится, и мы будем ни с чем, а они со всем."Это, конечно, главный аргумент: жизнь стала значительно хуже. Хоть для обосновавшейся в Латвии Божены, хоть для осевшего в Израиле Михаила Шаца*.Для всех из тех, кто в России получал огромные гонорары, концертные площадки, популярность и всенародную известность, телевидение, тусовки, фестивали, премии.Ну а теперь - где-то в Израиле, как иноагент Шац*, хвастается, что вступил в "сексуальное комьюнити" (с иноагентом Татьяной Лазаревой* они уже в разводе и хороших отношений "сохранить не удалось", сказал Шац*).Ну вот единственное "улучшение" по сравнению с жизнью в России. Когда-то очень популярный и очень хорошо зарабатывающий человек теперь не может похвастаться ничем, кроме какого-то "комьюнити".Как будто ему в России это кто-то запрещал (кроме будущего иноагента Лазаревой*, конечно).Ожидания и реальностьТе, кто поспешно сбежал из России, просто ожидали, что страна развалится, наступит голод и нищета, а они будут процветать и посмеиваясь, вернутся назад вместе с победителем (коллективный Запад).И может быть, даже на танках. Некоторые так и писали!Но получилось совсем по-другому. Россия не только выстояла, но и победила. А теперь ещё и Запад оказался совсем не коллективный, не монолитный. И ужасное! Закрываются те мощнейшие организации, где всегда можно было сытно прокормиться.Отдельный вопрос: что же это были за аналитики, и политические комментаторы, что сделали такие выводы? Как они анализировали? Как вообще пришли к выводу, что Россия может проиграть?Так же точно они "проанализировали" личную житейскую ситуацию, и вот результат.Теперь с Гримпенской трясины доносится вой: "мы думали, это не трясина-а-а!"Мобилизация на Украине и Латынина*А Юлия Латынина* идёт ещё дальше и начинает грустно иронизировать над ситуацией на Украине.Представьте, говорит она, что в России:"был бы объявлен сезон охоты на мобилизуемых. Их бы открыто избивали на камеру. Давили бы машинами их велосипеды. Напускали газ в машину и поджигали. Избивали до потери сознания. Убивали в военкоматах.Было бы хорошо известно, что всё это делается для того, чтобы лохи платили деньги. Я не сомневаюсь, что радио "Свобода"* и прочие "деколонизаторы" публиковали бы каждый такой случай в сопровождении колонки про рабские гены и генетических рабов. Вопрос. Сколько видео и колонок радио "Свобода"* опубликовало о бусификации в Украине? "И знаете что? Иноагента Латынину* на Украине власти уже ненавидят. Скоро, наверное, на "Миротворец" попадёт.Но Латынина* заметила ужасы украинской "бусификации" только тогда, когда "стрелка осциллографа" четко "показала" (в голове Юлии Латыниной*, где она только и существует): вы проиграли.Будет ли возвращение?Скоро, очень скоро мы увидим попытки возвращения "иноагентов". Не зря многие из них так старались снять с себя этот статус (а поначалу хохотали и гордились). Но звание иноагента, как оказалось, серьёзно осложняет жизнь.И с заработками очень неприятно получается. И подписывать посты всё время надо, что ты иноагент. Иначе штрафуют. И рекламодатели из России совсем не спешат платить "иноагентам" - это себе дороже.А места, вот эти места на экранах телевизоров, на всяких корпоративах - они же уже заняты!Там уже поют и танцуют другие, хуже, лучше - неизвестно. Но честно говоря, всё-таки лучше, уже хотя бы потому, что это новые лица.И если вернётся назад тот же условный Шац, то с чем он будет выступать? Со своими старомодными шуточками? Кто будет слушать условную Таню Лазареву?Страна полностью поменялась, а эти сбежавшие остались в своей трясине.И все их таланты просто исчезли. Не потому что они были бесталанными. Нет, бездарностями их точно не назовешь.Просто вдали от родины не получается ни петь, ни шутить. И в этом нет никакого пафоса.Ты идешь по улице, и слышишь отрывок разговора. Ты говоришь с друзьями, и понимаешь, о чем они думают. Происходит автоматическое подключение в поток, попадаешь в творческое состояние.А иначе будет вот это - "сексуальное комьюнити". Да вас же никто здесь не поймёт!Но возвращения иноагентских когорт в России уже точно никто не ждёт.* Признан в России иноагентом**Организация, признанная в РФ иноагентомО предыдущих признаниях иноагентов - в статье Елены Мурзиной "Релоканты в ауте. Одни, пораженные происходящим, онемели, другие признаются, что "недооценили Путина""

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, украина, сша, михаил шац, юлия латынина, дональд трамп, иноагент, обзоры, дождь