Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру
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Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру
Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
Кровь российских журналистов на руках Украины; переговоры о мирном урегулировании третьи сутки подряд; полтора села Курской области под контролем ВСУ; британский актер в роли президента России
2025-03-25T15:00
2025-03-25T15:01
эксклюзив
россия
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
переговоры
курская область
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Украина и США пошли на второй заходАмериканское агентство Bloomberg сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций возобновились после того, как официальные представители США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами. Спустя же пару часов украинское издание Суспильне со ссылкой на источник заявило, что США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде. Точное время начала не сообщалось, однако продлились они недолго.Стоит напомнить, что еще в воскресенье, 23 марта, прошла встреча Киева и Вашингтона. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику". После этого украинские переговорщики остались в Саудовской Аравии. Накануне же российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, содержание переговоров между Россией и США, которые длились более 12 часов, не будет обнародоваться, так как Москва и Вашингтон провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Эксперты уже выдвинули свои предположения, что бы это могло значить: Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Между тем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам вчерашних переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины".Отражены три контратаки ВСУПосол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. "Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе. &lt;...&gt; Ребята (ВС РФ - Ред.) проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", – заявил он.Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе военных действий на территории Курской области. Главное из брифинга военного ведомства: Появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник". Отмечается, что съемки проходят в Риге."История затрагивает восхождение Владимира Путина в России. Охватывая начало 90-х и начало нулевых, роман начинается после распада СССР, когда телепродюсер Вадим Баранов продвигает перспективного офицера КГБ (Путина) на видные государственные должности", – говорилось в релизе. Украина вновь убила журналистов РоссииСтало известно, что накануне в Луганской Народной Республике погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Сообщается, что он находился в гражданском автомобиле в районе Кременной, который был поражен ракетой HIMARS. Вместе с ним также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Подробнее о слившемся – в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов.В понедельник, 24 марта, журнал Time поделился фотографией из офиса Владимира Зеленского, который повесил у себя на стенах весьма странные картины. "Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнем", — рассказал журналист издания. А уже сегодня, 25 марта, Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении".
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, переговоры, курская область
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, переговоры, Курская область

Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта

15:00 25.03.2025 (обновлено: 15:01 25.03.2025)
 
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кровь российских журналистов на руках Украины; переговоры о мирном урегулировании третьи сутки подряд; полтора села Курской области под контролем ВСУ; британский актер в роли президента России
Украина и США пошли на второй заход
Американское агентство Bloomberg сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций возобновились после того, как официальные представители США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами. Спустя же пару часов украинское издание Суспильне со ссылкой на источник заявило, что США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде. Точное время начала не сообщалось, однако продлились они недолго.
Стоит напомнить, что еще в воскресенье, 23 марта, прошла встреча Киева и Вашингтона. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику". После этого украинские переговорщики остались в Саудовской Аравии. Накануне же российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 09:54
Зеленский сидел в соседнем отеле, пока Украина и США вели разговор: как прошла встреча Киева и Вашингтона
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, содержание переговоров между Россией и США, которые длились более 12 часов, не будет обнародоваться, так как Москва и Вашингтон провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Эксперты уже выдвинули свои предположения, что бы это могло значить: Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной.
Между тем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам вчерашних переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины".
"Они (российская и американская делегации - Ред.) сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – заявил Чижов.
Отражены три контратаки ВСУ
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области.
"Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе. <...> Ребята (ВС РФ - Ред.) проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", – заявил он.
Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе военных действий на территории Курской области. Главное из брифинга военного ведомства:
  • Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня;
  • Отражены три контратаки противника;
  • За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих;
  • Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 69 960 военнослужащих.
Патрик Ланкастер
10:40
Бойцы "Ахмата" спасли под Суджей журналиста из США, показавшего миру тело женщины с выжженной свастикойБойцы спецназа "Ахмат" спасли от атаки дрона ВСУ американского журналиста Патрика Ланкастера, снимавшего репортаж в Курской области. Это тот самый корреспондент, который в марте 2022 года показал всему миру найденное на базе украинских нацистов в Мариуполе тело женщины с выжженной на теле свастикой
Появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина
Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник". Отмечается, что съемки проходят в Риге.
"История затрагивает восхождение Владимира Путина в России. Охватывая начало 90-х и начало нулевых, роман начинается после распада СССР, когда телепродюсер Вадим Баранов продвигает перспективного офицера КГБ (Путина) на видные государственные должности", – говорилось в релизе.
© Политика Страны / Telegram
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© Политика Страны / Telegram
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© Политика Страны / Telegram
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© Политика Страны / Telegram
Украина вновь убила журналистов России
Стало известно, что накануне в Луганской Народной Республике погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Сообщается, что он находился в гражданском автомобиле в районе Кременной, который был поражен ракетой HIMARS. Вместе с ним также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Подробнее о слившемся – в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов.
В понедельник, 24 марта, журнал Time поделился фотографией из офиса Владимира Зеленского, который повесил у себя на стенах весьма странные картины.
"Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнем", — рассказал журналист издания.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
А уже сегодня, 25 марта, Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении".
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФпереговорыКурская область
 
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