https://ukraina.ru/20250325/1062033270.html

Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта

Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта - 25.03.2025 Украина.ру

Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта

Кровь российских журналистов на руках Украины; переговоры о мирном урегулировании третьи сутки подряд; полтора села Курской области под контролем ВСУ; британский актер в роли президента России

2025-03-25T15:00

2025-03-25T15:00

2025-03-25T15:01

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

вс рф

переговоры

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062034008_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a137ec3b3a61c9fe90266c9a1f2b8587.jpg

Украина и США пошли на второй заходАмериканское агентство Bloomberg сообщило, что переговоры украинской и американской делегаций возобновились после того, как официальные представители США более 12 часов беседовали со своими российскими коллегами. Спустя же пару часов украинское издание Суспильне со ссылкой на источник заявило, что США и Украина завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде. Точное время начала не сообщалось, однако продлились они недолго.Стоит напомнить, что еще в воскресенье, 23 марта, прошла встреча Киева и Вашингтона. Резюмируя, глава Минобороны Украины Рустем Умеров в своих соцсетях написал, что разговор был "продуктивным", а стороны, в свою очередь, обсудили "ключевые моменты, включая энергетику". После этого украинские переговорщики остались в Саудовской Аравии. Накануне же российская делегация провела переговоры с коллегами из США в понедельник и 25 марта вылетела в Москву.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, содержание переговоров между Россией и США, которые длились более 12 часов, не будет обнародоваться, так как Москва и Вашингтон провели технические консультации и уже направили доклады руководству обеих стран. Эксперты уже выдвинули свои предположения, что бы это могло значить: Содержание 12-часовой беседы США и РФ останется тайной. Между тем первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что совместное заявление по итогам вчерашних переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины".Отражены три контратаки ВСУПосол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. "Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе. <...> Ребята (ВС РФ - Ред.) проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", – заявил он.Минобороны России опубликовало ежедневную сводку о ходе военных действий на территории Курской области. Главное из брифинга военного ведомства: Появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме "Кремлевский волшебник". Отмечается, что съемки проходят в Риге."История затрагивает восхождение Владимира Путина в России. Охватывая начало 90-х и начало нулевых, роман начинается после распада СССР, когда телепродюсер Вадим Баранов продвигает перспективного офицера КГБ (Путина) на видные государственные должности", – говорилось в релизе. Украина вновь убила журналистов РоссииСтало известно, что накануне в Луганской Народной Республике погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Сообщается, что он находился в гражданском автомобиле в районе Кременной, который был поражен ракетой HIMARS. Вместе с ним также погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Подробнее о слившемся – в публикации Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов.В понедельник, 24 марта, журнал Time поделился фотографией из офиса Владимира Зеленского, который повесил у себя на стенах весьма странные картины. "Там одна кровать и набор картин, которые Зеленский выбрал сам. Одна из них, висящая над его кроватью, изображает российский военный корабль, уходящий ко дну в Черном море. Другая показывает украинских солдат, воевавших недавно на территории России. Третья — любимая картина Зеленского — изображает Кремль, охваченный огнем", — рассказал журналист издания. А уже сегодня, 25 марта, Рогов нашел у Зеленского "явный признак шизофрении".

https://ukraina.ru/20250324/1061992111.html

https://ukraina.ru/20250325/1062026609.html

россия

украина

сша

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, переговоры, курская область