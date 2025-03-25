Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России - 25.03.2025 Украина.ру
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Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России
Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России - 25.03.2025 Украина.ру
Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России
Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Потом Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
2025-03-25T20:02
2025-03-25T20:04
новости
саудовская аравия
крымский мост
алексей зубец
дмитрий песков
переговоры
зерновая сделка
черное море
турция
одесса
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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на попытку Киева уничтожить Крымский мост, но в действительности выход из зерновой сделки был не выгоден для России, указал он.Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся, указал он.По этому маршруту в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика — это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062046263.html
саудовская аравия
крымский мост
черное море
турция
одесса
болгария
румыния
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новости, саудовская аравия, крымский мост, алексей зубец, дмитрий песков, переговоры, зерновая сделка, черное море, турция, одесса, корабли, зерно, болгария, румыния, поставки, оружие
Новости, Саудовская Аравия, Крымский мост, Алексей Зубец, Дмитрий Песков, переговоры, зерновая сделка, Черное море, Турция, Одесса, корабли, зерно, Болгария, Румыния, поставки, оружие

Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России

20:02 25.03.2025 (обновлено: 20:04 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Потом Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на попытку Киева уничтожить Крымский мост, но в действительности выход из зерновой сделки был не выгоден для России, указал он.
"В чем была суть этого соглашения? Турция перекрывала проливы для кораблей, везущих оружие, а объем зернового экспорта контролировался Россией, которая решала пропускать эти суда или нет. Таким образом был сокращен вывоз непродовольственных товаров из Украины", — подчеркнул Зубец.
Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся, указал он.
По этому маршруту в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика — это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и США по Украине
19:25
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и СШАПо итогам состоявшихся 24 марта в Саудовской Аравии переговоров экспертных групп России и США пресс-служба Кремля опубликовала информационное сообщение.
 
НовостиСаудовская АравияКрымский мостАлексей ЗубецДмитрий Песковпереговорызерновая сделкаЧерное мореТурцияОдессакораблизерноБолгарияРумынияпоставкиоружие
 
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Заголовок открываемого материала
20:02Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России
19:49Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
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