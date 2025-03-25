https://ukraina.ru/20250325/1062044535.html

Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России

Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России - 25.03.2025 Украина.ру

Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России

Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году. Потом Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец

2025-03-25T20:02

2025-03-25T20:02

2025-03-25T20:04

новости

саудовская аравия

крымский мост

алексей зубец

дмитрий песков

переговоры

зерновая сделка

черное море

турция

одесса

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Россия готова обсуждать огромное количество нюансов вокруг возможного возобновления Черноморской инициативы на переговорах с американской делегаций в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия вышла из зерновой сделки после украинской атаки на Крымский мост в 2023 году, напомнил эксперт. Понятно, что нужно было что-то делать в ответ на попытку Киева уничтожить Крымский мост, но в действительности выход из зерновой сделки был не выгоден для России, указал он.Потом стало известно, что Украина проложила маршрут, который проходит в территориальных водах Болгарии и Румынии. Понятно, что Россия не может действовать против кораблей, которые там находятся, указал он.По этому маршруту в том числе идут и поставки оружия. Единственный инструмент, который остался у России для пресечения этого трафика — это удары по Одессе, что уже неоднократно делалось, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если Россия заключит зерновую сделку, то получит бонусы, о которых договорятся за кулисами" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: "Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062046263.html

саудовская аравия

крымский мост

черное море

турция

одесса

болгария

румыния

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новости, саудовская аравия, крымский мост, алексей зубец, дмитрий песков, переговоры, зерновая сделка, черное море, турция, одесса, корабли, зерно, болгария, румыния, поставки, оружие