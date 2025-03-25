Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062045281.html
Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ - 25.03.2025 Украина.ру
Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
Российский военнослужащий с позывным Юфер под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщил RT один из спасенных бойцов — штурмовик Дробыш.
2025-03-25T17:59
2025-03-25T17:59
новости
вооруженные силы украины
rt
сво
армия
минобороны рф
эвакуация
подвиг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062045165_0:207:960:747_1920x0_80_0_0_f110755a54712684ca313e39823e841f.jpg.webp
"В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен из-за сброса с дрона. Два месяца он провёл в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за начавшейся гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества вражеских БПЛА", - сказано в публикации.Также с беспилотников Доробыш получал медикаменты. Группы эвакуации постоянно попадали под обстрел. Воду боец пил из луж и питался тем, что находил в блиндаже. Одно время ему пришлось обойтись без пищи и воды шесть дней.Юфер с напарником до него добрался в феврале. На обратном пути напарник подорвался на мине-лепестке и Юферу пришлось переносить обоих.Путь к своим занял четыре дня. Передвижение было возможно только рано утром или вечером с промежутком 15—30 минут. Юфер сначала несколько километров нёс одного раненого, заатем возвращался за вторым."Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!" — рассказал Дробыш.Ранее Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
армия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062045165_0:223:960:943_1920x0_80_0_0_26af80580ae15fa1fbea1cf25ed771c1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, rt, сво, армия, минобороны рф, эвакуация, подвиг
Новости, Вооруженные силы Украины, RT, СВО, Армия, Минобороны РФ, эвакуация, подвиг

Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ

17:59 25.03.2025
 
© RT на русском /Telegram
© RT на русском /Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Российский военнослужащий с позывным Юфер под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщил RT один из спасенных бойцов — штурмовик Дробыш.
"В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен из-за сброса с дрона. Два месяца он провёл в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за начавшейся гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества вражеских БПЛА", - сказано в публикации.
Также с беспилотников Доробыш получал медикаменты. Группы эвакуации постоянно попадали под обстрел. Воду боец пил из луж и питался тем, что находил в блиндаже. Одно время ему пришлось обойтись без пищи и воды шесть дней.
Юфер с напарником до него добрался в феврале. На обратном пути напарник подорвался на мине-лепестке и Юферу пришлось переносить обоих.
Путь к своим занял четыре дня. Передвижение было возможно только рано утром или вечером с промежутком 15—30 минут. Юфер сначала несколько километров нёс одного раненого, заатем возвращался за вторым.

"Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!" — рассказал Дробыш.
Ранее Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником
 
НовостиВооруженные силы УкраиныRTСВОАрмияМинобороны РФэвакуацияподвиг
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
17:59Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
17:43БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
17:40Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
17:29Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится
17:28Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
17:09Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
16:50Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
16:43Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
15:53Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
15:29Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
15:13Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
15:00Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
15:00Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
14:59Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
14:41Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
14:33Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
Лента новостейМолния