Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
© RT на русском /Telegram
© RT на русском /Telegram
Российский военнослужащий с позывным Юфер под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщил RT один из спасенных бойцов — штурмовик Дробыш.
"В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен из-за сброса с дрона. Два месяца он провёл в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за начавшейся гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества вражеских БПЛА", - сказано в публикации.
Также с беспилотников Доробыш получал медикаменты. Группы эвакуации постоянно попадали под обстрел. Воду боец пил из луж и питался тем, что находил в блиндаже. Одно время ему пришлось обойтись без пищи и воды шесть дней.
Юфер с напарником до него добрался в феврале. На обратном пути напарник подорвался на мине-лепестке и Юферу пришлось переносить обоих.
Путь к своим занял четыре дня. Передвижение было возможно только рано утром или вечером с промежутком 15—30 минут. Юфер сначала несколько километров нёс одного раненого, заатем возвращался за вторым.
"Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!" — рассказал Дробыш.
"Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!" — рассказал Дробыш.