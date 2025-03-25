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Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ

Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ - 25.03.2025 Украина.ру

Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Юфер под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщил RT один из спасенных бойцов — штурмовик Дробыш.

2025-03-25T17:59

2025-03-25T17:59

2025-03-25T17:59

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"В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен из-за сброса с дрона. Два месяца он провёл в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за начавшейся гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества вражеских БПЛА", - сказано в публикации.Также с беспилотников Доробыш получал медикаменты. Группы эвакуации постоянно попадали под обстрел. Воду боец пил из луж и питался тем, что находил в блиндаже. Одно время ему пришлось обойтись без пищи и воды шесть дней.Юфер с напарником до него добрался в феврале. На обратном пути напарник подорвался на мине-лепестке и Юферу пришлось переносить обоих.Путь к своим занял четыре дня. Передвижение было возможно только рано утром или вечером с промежутком 15—30 минут. Юфер сначала несколько километров нёс одного раненого, заатем возвращался за вторым."Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: "Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!" — рассказал Дробыш.Ранее Российский боец Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник ВСУ, поделился видеодневником

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новости, вооруженные силы украины, rt, сво, армия, минобороны рф, эвакуация, подвиг