"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062034794.html
"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине
"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине - 25.03.2025 Украина.ру
"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине
До тех пор, пока в 2023 году украинская армия не была разгромлена в ходе своего наступления, никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры. Как только ВСУ разгромили, Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-25T19:30
2025-03-25T19:30
новости
россия
украина
вс рф
наступление
всу
джо байден
дональд трамп
переговоры
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4ddf3f9a6aa3b8b4f83005e42c412de.jpg
По мнению эксперта, по сравнению с прошлым годом, на фоне переговоров по Украине "мы дальше от начала боевых действий и ближе к концу". То есть мы дальше от этого самого столкновения и ближе к миру, уточнил он.По-другому это просто не бывает: рано или поздно мир всё равно наступает. То есть, чем дольше идёт война, тем ближе мир, указал Ищенко.До тех пор, пока в 2023 году ВС РФ не разгромили ВСУ во время их распиаренного "контрнаступа", никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры, отметил собеседник Украина.ру.Как только украинскую армию разгромили, Джо Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией, договориться о заморозке по линии разграничения, указал Ищенко. Всё то же самое, что сейчас предлагает Дональд Трамп, добавил он."Но у Трампа больше пространства для маневра. Он понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит. Он это объяснял Зеленскому под телекамеры. Нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
https://ukraina.ru/20250325/1062032177.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058501755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4946f70b3b73abe95a8930b95f2682f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вс рф, наступление, всу, джо байден, дональд трамп, переговоры, война, мир, перемирие, сво, спецоперация, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, наступление, ВСУ, Джо Байден, Дональд Трамп, переговоры, война, мир, перемирие, СВО, Спецоперация, Владимир Зеленский

"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине

19:30 25.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
До тех пор, пока в 2023 году украинская армия не была разгромлена в ходе своего наступления, никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры. Как только ВСУ разгромили, Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, по сравнению с прошлым годом, на фоне переговоров по Украине "мы дальше от начала боевых действий и ближе к концу". То есть мы дальше от этого самого столкновения и ближе к миру, уточнил он.
По-другому это просто не бывает: рано или поздно мир всё равно наступает. То есть, чем дольше идёт война, тем ближе мир, указал Ищенко.
"А насколько он будет зависеть от этих переговоров? Ну, наверное, и от них тоже. Хотя больше он зависит всё-таки от действий российских войск на территории Украины", — подчеркнул обозреватель.
До тех пор, пока в 2023 году ВС РФ не разгромили ВСУ во время их распиаренного "контрнаступа", никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры, отметил собеседник Украина.ру.
Как только украинскую армию разгромили, Джо Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией, договориться о заморозке по линии разграничения, указал Ищенко. Всё то же самое, что сейчас предлагает Дональд Трамп, добавил он.
"Но у Трампа больше пространства для маневра. Он понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит. Он это объяснял Зеленскому под телекамеры. Нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
14:02
Делегация Украины не может представлять страну на переговорах с США — Порошенко*Делегация Украины на переговорах с США в Эр-Рияде не имеет полномочий представлять страну. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко* в эфире украинского телеканала "Эспрессо"
 
НовостиРоссияУкраинаВС РФнаступлениеВСУДжо БайденДональд ТрамппереговорывойнамирперемириеСВОСпецоперацияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Ответ на атаку Крымского моста: Зубец о том, почему выход из зерновой сделки был не выгоден для России
19:49Минобороны Украины рассказало об итогах переговоров с США в Эр-Рияде
19:45Россия готова прекратить огонь, как только ВСУ будут выведены с ее конституционных территорий — Ищенко
19:30"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине
19:25Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США
19:09"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс
18:50Белый дом обсуждает отставку советника президента после секретного чата с журналистом
18:36Константин Блохин: Метод Киссинджера на Украину не действует, но Россия все докажет Западу на поле боя
18:19Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
17:59Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
17:43БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
17:40Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
17:29Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится
17:28Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
17:09Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
16:50Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
16:43Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
Лента новостейМолния