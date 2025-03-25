"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
До тех пор, пока в 2023 году украинская армия не была разгромлена в ходе своего наступления, никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры. Как только ВСУ разгромили, Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению эксперта, по сравнению с прошлым годом, на фоне переговоров по Украине "мы дальше от начала боевых действий и ближе к концу". То есть мы дальше от этого самого столкновения и ближе к миру, уточнил он.
По-другому это просто не бывает: рано или поздно мир всё равно наступает. То есть, чем дольше идёт война, тем ближе мир, указал Ищенко.
"А насколько он будет зависеть от этих переговоров? Ну, наверное, и от них тоже. Хотя больше он зависит всё-таки от действий российских войск на территории Украины", — подчеркнул обозреватель.
До тех пор, пока в 2023 году ВС РФ не разгромили ВСУ во время их распиаренного "контрнаступа", никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры, отметил собеседник Украина.ру.
"Но у Трампа больше пространства для маневра. Он понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит. Он это объяснял Зеленскому под телекамеры. Нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.
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