https://ukraina.ru/20250325/1062034794.html

"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине

"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине - 25.03.2025 Украина.ру

"Чем дольше война, тем ближе мир": Ищенко объяснил, от чего зависит разрешение ситуации на Украине

До тех пор, пока в 2023 году украинская армия не была разгромлена в ходе своего наступления, никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры. Как только ВСУ разгромили, Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-25T19:30

2025-03-25T19:30

2025-03-25T19:30

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всу

джо байден

дональд трамп

переговоры

война

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По мнению эксперта, по сравнению с прошлым годом, на фоне переговоров по Украине "мы дальше от начала боевых действий и ближе к концу". То есть мы дальше от этого самого столкновения и ближе к миру, уточнил он.По-другому это просто не бывает: рано или поздно мир всё равно наступает. То есть, чем дольше идёт война, тем ближе мир, указал Ищенко.До тех пор, пока в 2023 году ВС РФ не разгромили ВСУ во время их распиаренного "контрнаступа", никто не собирался вести с Россией какие-либо переговоры, отметил собеседник Украина.ру.Как только украинскую армию разгромили, Джо Байден начал кричать, что надо срочно заключить перемирие с Россией, договориться о заморозке по линии разграничения, указал Ищенко. Всё то же самое, что сейчас предлагает Дональд Трамп, добавил он."Но у Трампа больше пространства для маневра. Он понимает, что Украина может исчезнуть как государство, и это его не особенно тревожит. Он это объяснял Зеленскому под телекамеры. Нас это устраивает, можем потом договариваться без Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией" на сайте Украина.ру.Еще на тему переговоров по Украине: "Дмитрий Бавырин: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине".

https://ukraina.ru/20250325/1062032177.html

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