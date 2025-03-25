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Белый дом обсуждает отставку советника президента после секретного чата с журналистом

Белый дом обсуждает отставку советника президента после секретного чата с журналистом - 25.03.2025 Украина.ру

Белый дом обсуждает отставку советника президента после секретного чата с журналистом

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц (Mike Waltz) может лишиться своей должности по итогам скандала вокруг разглашения секретной информации при Украина.ру, 25.03.2025

2025-03-25T18:50

2025-03-25T18:50

2025-03-25T18:50

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Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц (Mike Waltz) может лишиться своей должности по итогам скандала вокруг разглашения секретной информации при подготовке спецоперации против йеменских хуситов. Об этом сообщило издание Politico.Американский журнал The Atlantic 24 марта опубликовал статью главного редактора Джеффри Голдберга о подготовке спецоперации армии США против Йемена. Белый дом сразу же стал отрицать утечку и поставил под сомнение профессионализм журналиста.Голдберг в ответ рассказал, что 11 марта его подключил к закрытому чату в мессенджере Signal советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Журналист рассказал подробности обсуждения удара США по йеменским хуситам 14 марта и воздержался от других подробностей, которые, по его мнению, могут навредить интересам его страны.Уолтц представлен в публикациях Голдберга как инициатор обсуждения и чиновник, который искал выгоды США от специальной военной операции по нейтрализации хуситов на морских маршрутах международной торговли. В созданном при его участии чате было 18 персон, включая непонятно зачем добавленного туда Голдберга. Также участвовали в обсуждении глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер и другие.Миллер в свою очередь заметил, что Вашингтон вскоре объясним Египту и Европе, чего США ожидают взамен.Хегсет согласился с Миллером. 15 марта Дональд Трамп объявил о начале боевых действий США против Йемена.После публикации The Atlantic добавивший Голдберга в чат Хегсет заявил, что такое обсуждение в Signal невозможно. Он обозвал журналиста "лживым и предельно дискредитированным". К травле автора статьи присоединились Илон Маск и другие представители окружения Трампа. С учётом этих обстоятельств Голдберг сделал ответный ход.Ввиду этого Уолтц оказался под огнём критики, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме. Оно напомнило, что Уолтц когда-то консультировал бывшего вице-президента Дика Чейни и в последние годы изменил свои взгляды на внешнюю политику, приняв трампистский девиз "Америка прежде всего".Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об утечке информации. В его окружении нашлись те, кто обвинил Уолтца в безрассудном поведении и обложил его матом. Однако, констатировало издание, многие республиканцы на Капитолийском холме надеются, что советник президента США по нацбезопасности останется в команде.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта

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