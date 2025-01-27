Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США
Заявления Трампа о потерях ВС РФ и ВСУ демонстрируют, сколь далеки от реальности его представления о последствиях спецоперации для России, а политика, основанная на подтасовках, обречена на неудачу.
В то же время есть угроза разрастания конфликта между вооруженными силами США и мексиканскими наркокартелями, что может подорвать важнейшие устои американского образа жизни.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, написало 25 января издание The New York Times.
— Скотт, какова реакция американских военных на возвращение Трампа в Белый дом в качестве главы государства?
— Дело в том, что американским военным реагировать на такие вещи официально не положено. Видите ли, поступая на военную службу, вы даете присягу защищать конституцию Соединенных Штатов, которая предписывает армии стопроцентное подчинение гражданскому руководству с президентом в роли главнокомандующего.
Поэтому, как только Дональд Трамп становится президентом – он автоматически возглавляет вооруженные силы США, и его законные приказы надлежит выполнять безоговорочно.
Таким образом, военные не могут предпринимать каких-либо самостоятельных шагов. Официально они аполитичны на 100%, они служат государству и администрации, а не личности. Поэтому совершенно не важно, как зовут главнокомандующего — Джо Байден или Дональд Трамп.
Военнослужащие могут иметь личное мнение, но их личное мнение не должно влиять на принятие профессиональных решений. И даже если кто-то из офицеров или рядовых выразит свое мнение по какому-то политическому вопросу, это будет расценено как нарушение субординации, подлежащее наказанию, ибо оно незаконно.
— Однако ряд принятых Трампом решений касается непосредственно вооруженных сил. Например, готовность президента объявить мексиканские наркокартели террористическими организациями с последующей отправкой войск для их искоренения. А ведь, как нам известно, в распоряжении наркобаронов имеются частные формирования, контролирующие как нелегальную миграцию, так и контрабанду наркотиков в США, особенно, в южные штаты. Стоит ли ожидать боевых столкновений между боевиками наркокартелей и вооруженными силами США, вплоть до полномасштабной войны? Или это ложная тревога?
— Прежде всего, армия получает приказ от законного главнокомандующего — провести операцию против обозначенной цели. Затем она уничтожает эту цель сообразно военной доктрине, технике и вооружениям, произведенным на средства налогоплательщиков.
Американская армия — это инструмент чужой воли и не ей решать, кого ей атаковать. И получив задание разобраться с мексиканскими наркокартелями, наши военные, будьте уверены, добьются своего огневой мощью и маневрами. Работа у них такая.
Неважно, какой будет эта война, полномасштабной или региональной. Когда пуля попадает в человека — ей все равно, где, с кем и ради чего это случилось. Битва будет очень суровой. И, что касается войн, одно можно сказать определенно: они никогда не развиваются строго по нашему замыслу.
Насилие в конфликтах такого рода зашкаливает с обеих сторон. К тому же бароны могут позволить себе так называемые асимметричные военные действия, то есть нанесение ударов по мирным жителям американских городов, что, конечно же, усложнит стратегию американских сил.
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
Тяжелый будет конфликт, но легких войн в принципе не бывает, и наша армия не стала бы тем, что она есть, если бы всё было так легко. И, не сочтите меня догматиком, но факт остается фактом, армия всего лишь инструмент, и она делает свое дело. При любом правительстве в любой стране.
Российское руководство ставит задачу — ваши военные её выполняют. То же самое и в США. Противник должен быть уничтожен, будь то мексиканский наркокартель или еще какая проблема в любой другой точке земного шара.
— И все-таки, насколько по вашему мнению велика в случае эскалации этого конфликта вероятность жертв среди гражданского населения?
— Затевая военную операцию, всегда следует рассматривать все варианты. И, как я вижу, картели будут делать всё необходимое для сохранения превосходства. Их целью будет сделать продолжение военной операции политически невозможным для США.
Чтобы этого достичь, нужно расшатать экономику и внести разлад в американское общество. И я не думаю, что картель ограничится военными действиями у себя в Мексике в случае введения туда наших войск, противник наверняка задействует "пятую колонну" внутри США, что принесет боль, страдания и разрушения нашим людям.
Ситуацию усложняет и то обстоятельство, что по закону американская армия не уполномочена проводить военные операции на территории США. Что в свою очередь позволяет противнику наносить удары нам в спину, пока наши войска сражаются с ним на мексиканской земле.
Сложность в том, что задействование армии на территории США может привести к введению военного положения, в результате чего конституционные права американцев будут существенно ущемлены. То есть, такой конфликт способен значительно подорвать важнейшие устои американского образа жизни.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
— Дональд Трамп во вторник, 21 января, заявил, что Россия потеряла за время СВО почти миллион солдат убитыми, а Украина — 700 тысяч. Цифры по ВС РФ он дает согласно данным Американского института изучения войны, а потери ВСУ — по данным брифингов национальных разведок. Что побудило президента США сослаться на разные источники, и согласны ли вы с этой статистикой?
— Относительно разных источников мне сказать нечего. Это весьма наглядный пример того, что мы называем "выковыриванием" фактов, когда занимаются подтасовкой, игнорируя их достоверность и отдавая предпочтение только тем данным, которые помогают обосновать заранее избранную позицию, правоту чьих-то выводов априори. Когда факты служат подтверждением фантазии, тому, чего на самом деле нет.
Такой подход никак нельзя назвать прогрессивным, тем более к такой сложной проблеме как решение украинского вопроса.
Согласен ли я с названными цифрами? Нет, не согласен. Да это и не важно. Русские знают правду. Правду знает ваше правительство.
Если численность не миллион, а намного меньше — это лишь демонстрирует, сколь далеки от реальности представления Дональда Трампа о последствиях спецоперации для России. И поэтому русские будут продолжать начатое, независимо от позиции Трампа в этом вопросе, поскольку политика, основанная на подтасовках обречена на неудачу.
Недаром Владимир Путин ясно дал понять, что к миру могут привести только переговоры, отражающие реальное положение. А реальное положение таково, что потери русских значительно ниже. И это пропасть, разделяющая Дональда Трампа и российское руководство — пропасть, не позволяющая Соединенным Штатам играть эффективную роль в облегчении переговорного процесса.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
— Отметим смену риторики, сопоставляя тексты недавних выступлений Трампа. Ведь на инаугурации, равно как и перед нею и сразу после, он рвался завершить конфликт как можно скорее, а теперь угрожает штрафными санкциями. Удастся ли Трампу сохранить лицо при такой непоследовательности?
— Каждый видит то, что он хочет видеть. И упомянутая вами "потеря лица" зависит от того, каким представляется самому Трампу его положение. Также следует помнить, что он использует нетрадиционные подходы к решению проблем.
Пример из прошлого. Во время первого президентского срока, в одной из своих речей он проклинал с трибуны ООН корейского лидера Ким Чен Ына, обзывал его "человеком-ракетой", угрожая атомной войной, если тот не свернет свою ядерную программу и не прекратит испытания баллистических ракет. Оценивая поведение Трампа, тогда все решили, что оно не способствует дипломатическому решению проблемы.
И что же? Буквально год спустя Дональд Трамп проводит личную встречу с Ким Чен Ыном и обсуждает заключение договора о ядерном разоружении и нормализации отношений между Северной Кореей и США.
Сейчас можно подумать, не продвигает ли Трамп ужасную альтернативу миру в виде продолжения войны, дабы подтолкнуть Путина к выходу из ситуации. Дескать, это тоже тактика.
Увы, мы ничего не можем сказать точно… Сказано — не означает сделано.
Будь я на месте русских, я бы, конечно, был страшно оскорблен в первую очередь тем, что число русских, погибших в Великую Отечественную войну доподлинно известно — по-моему, около 27 миллионов. А Дональд Трамп зачем-то говорит о 60 миллионах, демонстрируя клинический отрыв от реальности.
Более того, он угрожает Владимиру Путину, мол, не хотите по-хорошему и так далее, ожидая, что Путин затрепещет от страха, так что ли? В преддверии встречи глав двух государств такие заявления неуместны.
© Сгенерировано ИИТрамп недоволен
© Сгенерировано ИИ
Трамп недоволен
Дональд Трамп говорит, что он готов к телефонному разговору с Путиным. Но насколько продуктивным будет их общение, если единственно верное решение только у одного из собеседников?
Откуда у тебя возьмется решение проблемы, суть которой ты даже не в состоянии обозначить. Ты даже не можешь назвать точную цифру потерь! Шестьдесят и двадцать семь миллионов — разница есть или нет? Могут ли русские принимать всерьез что-либо из сказанного им?
И вот что я скажу. Я уверен, что ваш министр иностранных дел и советники Владимира Путина стабилизируют его реакцию на нетрадиционные приемы американского президента.
Эпатажные заявления Трампа не следует принимать за чистую монету, ведь они понимают, что это часть лишь процесса, и многие вещи в ходе переговоров претерпят изменения, главное, чтобы они менялись сообразно интересам России в спецоперации.
И очень важно, что Трамп видит причину конфликта в экспансии НАТО на восток. Этого не признавал ни один из его предшественников на посту президента США.
А Трамп так и сказал — это результат расширения НАТО, признавая легитимность позиции русских в этом вопросе. Никто так, повторяю, не говорил.
[Билл Клинтон, 42-й президент США, неоднократно говорил Борису Ельцину, что расширение НАТО на восток не направлено против России, однако в разговорах с приближенными признавал обоснованными опасения РФ относительно этого. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией National Security Archive при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.]
25 января, 07:00Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к крахуТрамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Если у него это не получится, у него будет другая цель. Эти цели Трампа зачастую упираются в его эго. Мы же и надеемся на то, что эго Трампа окажется важнее объективных интересов США, считает политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Кроме того, Трамп недавно перепостил высказывания экономиста Джеффри Сакса, правда, относительно Израиля. Но дело в том, что Сакс членораздельно одобряет политику Кремля на Украине, в отличие от американского курса.
Это дает повод верить, что Дональд Трамп лучше проинформирован, чем это кажется, но ему необходимо убедить не Россию, а украинских и европейских функционеров (тем более что последние остаются союзниками США по НАТО) в неэффективности их ошибочной стратегии.
Поэтому я думаю, что всё это в немалой степени театр. Что будет, если НАТО лишится финансовой поддержки, когда окажется, что у НАТО не хватает личного состава для размещения в так называемой демилитаризованной зоне — все эти проблемы гораздо серьезнее, чем это кажется поверхностному наблюдателю…
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.