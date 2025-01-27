https://ukraina.ru/20250127/1060575406.html

Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США - 27.01.2025 Украина.ру

Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США

Заявления Трампа о потерях ВС РФ и ВСУ демонстрируют, сколь далеки от реальности его представления о последствиях спецоперации для России, а политика, основанная на подтасовках, обречена на неудачу.

2025-01-27T06:30

2025-01-27T06:30

2025-01-27T06:30

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сша

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украина

дональд трамп

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сво

вооруженные силы украины

скотт риттер

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В то же время есть угроза разрастания конфликта между вооруженными силами США и мексиканскими наркокартелями, что может подорвать важнейшие устои американского образа жизни.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, написало 25 января издание The New York Times.— Скотт, какова реакция американских военных на возвращение Трампа в Белый дом в качестве главы государства?— Дело в том, что американским военным реагировать на такие вещи официально не положено. Видите ли, поступая на военную службу, вы даете присягу защищать конституцию Соединенных Штатов, которая предписывает армии стопроцентное подчинение гражданскому руководству с президентом в роли главнокомандующего.Поэтому, как только Дональд Трамп становится президентом – он автоматически возглавляет вооруженные силы США, и его законные приказы надлежит выполнять безоговорочно.Таким образом, военные не могут предпринимать каких-либо самостоятельных шагов. Официально они аполитичны на 100%, они служат государству и администрации, а не личности. Поэтому совершенно не важно, как зовут главнокомандующего — Джо Байден или Дональд Трамп.Военнослужащие могут иметь личное мнение, но их личное мнение не должно влиять на принятие профессиональных решений. И даже если кто-то из офицеров или рядовых выразит свое мнение по какому-то политическому вопросу, это будет расценено как нарушение субординации, подлежащее наказанию, ибо оно незаконно.— Однако ряд принятых Трампом решений касается непосредственно вооруженных сил. Например, готовность президента объявить мексиканские наркокартели террористическими организациями с последующей отправкой войск для их искоренения. А ведь, как нам известно, в распоряжении наркобаронов имеются частные формирования, контролирующие как нелегальную миграцию, так и контрабанду наркотиков в США, особенно, в южные штаты. Стоит ли ожидать боевых столкновений между боевиками наркокартелей и вооруженными силами США, вплоть до полномасштабной войны? Или это ложная тревога?— Прежде всего, армия получает приказ от законного главнокомандующего — провести операцию против обозначенной цели. Затем она уничтожает эту цель сообразно военной доктрине, технике и вооружениям, произведенным на средства налогоплательщиков.Американская армия — это инструмент чужой воли и не ей решать, кого ей атаковать. И получив задание разобраться с мексиканскими наркокартелями, наши военные, будьте уверены, добьются своего огневой мощью и маневрами. Работа у них такая.Неважно, какой будет эта война, полномасштабной или региональной. Когда пуля попадает в человека — ей все равно, где, с кем и ради чего это случилось. Битва будет очень суровой. И, что касается войн, одно можно сказать определенно: они никогда не развиваются строго по нашему замыслу.Насилие в конфликтах такого рода зашкаливает с обеих сторон. К тому же бароны могут позволить себе так называемые асимметричные военные действия, то есть нанесение ударов по мирным жителям американских городов, что, конечно же, усложнит стратегию американских сил.Тяжелый будет конфликт, но легких войн в принципе не бывает, и наша армия не стала бы тем, что она есть, если бы всё было так легко. И, не сочтите меня догматиком, но факт остается фактом, армия всего лишь инструмент, и она делает свое дело. При любом правительстве в любой стране.Российское руководство ставит задачу — ваши военные её выполняют. То же самое и в США. Противник должен быть уничтожен, будь то мексиканский наркокартель или еще какая проблема в любой другой точке земного шара.— И все-таки, насколько по вашему мнению велика в случае эскалации этого конфликта вероятность жертв среди гражданского населения?— Затевая военную операцию, всегда следует рассматривать все варианты. И, как я вижу, картели будут делать всё необходимое для сохранения превосходства. Их целью будет сделать продолжение военной операции политически невозможным для США.Чтобы этого достичь, нужно расшатать экономику и внести разлад в американское общество. И я не думаю, что картель ограничится военными действиями у себя в Мексике в случае введения туда наших войск, противник наверняка задействует "пятую колонну" внутри США, что принесет боль, страдания и разрушения нашим людям.Ситуацию усложняет и то обстоятельство, что по закону американская армия не уполномочена проводить военные операции на территории США. Что в свою очередь позволяет противнику наносить удары нам в спину, пока наши войска сражаются с ним на мексиканской земле.Сложность в том, что задействование армии на территории США может привести к введению военного положения, в результате чего конституционные права американцев будут существенно ущемлены. То есть, такой конфликт способен значительно подорвать важнейшие устои американского образа жизни.— Дональд Трамп во вторник, 21 января, заявил, что Россия потеряла за время СВО почти миллион солдат убитыми, а Украина — 700 тысяч. Цифры по ВС РФ он дает согласно данным Американского института изучения войны, а потери ВСУ — по данным брифингов национальных разведок. Что побудило президента США сослаться на разные источники, и согласны ли вы с этой статистикой?— Относительно разных источников мне сказать нечего. Это весьма наглядный пример того, что мы называем "выковыриванием" фактов, когда занимаются подтасовкой, игнорируя их достоверность и отдавая предпочтение только тем данным, которые помогают обосновать заранее избранную позицию, правоту чьих-то выводов априори. Когда факты служат подтверждением фантазии, тому, чего на самом деле нет.Такой подход никак нельзя назвать прогрессивным, тем более к такой сложной проблеме как решение украинского вопроса.Согласен ли я с названными цифрами? Нет, не согласен. Да это и не важно. Русские знают правду. Правду знает ваше правительство.Если численность не миллион, а намного меньше — это лишь демонстрирует, сколь далеки от реальности представления Дональда Трампа о последствиях спецоперации для России. И поэтому русские будут продолжать начатое, независимо от позиции Трампа в этом вопросе, поскольку политика, основанная на подтасовках обречена на неудачу.Недаром Владимир Путин ясно дал понять, что к миру могут привести только переговоры, отражающие реальное положение. А реальное положение таково, что потери русских значительно ниже. И это пропасть, разделяющая Дональда Трампа и российское руководство — пропасть, не позволяющая Соединенным Штатам играть эффективную роль в облегчении переговорного процесса.— Отметим смену риторики, сопоставляя тексты недавних выступлений Трампа. Ведь на инаугурации, равно как и перед нею и сразу после, он рвался завершить конфликт как можно скорее, а теперь угрожает штрафными санкциями. Удастся ли Трампу сохранить лицо при такой непоследовательности?— Каждый видит то, что он хочет видеть. И упомянутая вами "потеря лица" зависит от того, каким представляется самому Трампу его положение. Также следует помнить, что он использует нетрадиционные подходы к решению проблем.Пример из прошлого. Во время первого президентского срока, в одной из своих речей он проклинал с трибуны ООН корейского лидера Ким Чен Ына, обзывал его "человеком-ракетой", угрожая атомной войной, если тот не свернет свою ядерную программу и не прекратит испытания баллистических ракет. Оценивая поведение Трампа, тогда все решили, что оно не способствует дипломатическому решению проблемы.И что же? Буквально год спустя Дональд Трамп проводит личную встречу с Ким Чен Ыном и обсуждает заключение договора о ядерном разоружении и нормализации отношений между Северной Кореей и США.Сейчас можно подумать, не продвигает ли Трамп ужасную альтернативу миру в виде продолжения войны, дабы подтолкнуть Путина к выходу из ситуации. Дескать, это тоже тактика.Увы, мы ничего не можем сказать точно… Сказано — не означает сделано.Будь я на месте русских, я бы, конечно, был страшно оскорблен в первую очередь тем, что число русских, погибших в Великую Отечественную войну доподлинно известно — по-моему, около 27 миллионов. А Дональд Трамп зачем-то говорит о 60 миллионах, демонстрируя клинический отрыв от реальности.Более того, он угрожает Владимиру Путину, мол, не хотите по-хорошему и так далее, ожидая, что Путин затрепещет от страха, так что ли? В преддверии встречи глав двух государств такие заявления неуместны.Дональд Трамп говорит, что он готов к телефонному разговору с Путиным. Но насколько продуктивным будет их общение, если единственно верное решение только у одного из собеседников?Откуда у тебя возьмется решение проблемы, суть которой ты даже не в состоянии обозначить. Ты даже не можешь назвать точную цифру потерь! Шестьдесят и двадцать семь миллионов — разница есть или нет? Могут ли русские принимать всерьез что-либо из сказанного им?И вот что я скажу. Я уверен, что ваш министр иностранных дел и советники Владимира Путина стабилизируют его реакцию на нетрадиционные приемы американского президента.Эпатажные заявления Трампа не следует принимать за чистую монету, ведь они понимают, что это часть лишь процесса, и многие вещи в ходе переговоров претерпят изменения, главное, чтобы они менялись сообразно интересам России в спецоперации.И очень важно, что Трамп видит причину конфликта в экспансии НАТО на восток. Этого не признавал ни один из его предшественников на посту президента США.А Трамп так и сказал — это результат расширения НАТО, признавая легитимность позиции русских в этом вопросе. Никто так, повторяю, не говорил.[Билл Клинтон, 42-й президент США, неоднократно говорил Борису Ельцину, что расширение НАТО на восток не направлено против России, однако в разговорах с приближенными признавал обоснованными опасения РФ относительно этого. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные общественной исследовательской организацией National Security Archive при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.]Кроме того, Трамп недавно перепостил высказывания экономиста Джеффри Сакса, правда, относительно Израиля. Но дело в том, что Сакс членораздельно одобряет политику Кремля на Украине, в отличие от американского курса.Это дает повод верить, что Дональд Трамп лучше проинформирован, чем это кажется, но ему необходимо убедить не Россию, а украинских и европейских функционеров (тем более что последние остаются союзниками США по НАТО) в неэффективности их ошибочной стратегии.Поэтому я думаю, что всё это в немалой степени театр. Что будет, если НАТО лишится финансовой поддержки, когда окажется, что у НАТО не хватает личного состава для размещения в так называемой демилитаризованной зоне — все эти проблемы гораздо серьезнее, чем это кажется поверхностному наблюдателю…О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.

https://ukraina.ru/20230323/1044685137.html

https://ukraina.ru/20250125/1060553920.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, нато, сво, вооруженные силы украины, скотт риттер, мексика, армия