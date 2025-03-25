https://ukraina.ru/20250325/1062021623.html

Клоун-победитель

Клоун-победитель - 25.03.2025 Украина.ру

Клоун-победитель

В интернете легко найти карикатуру: маршал Эдвард Рыдз-Смиглы оседлал деревянный чурбачок, а художник рисует его на белом коне, топчущим нацистские знамёна, въезжающим в поверженный Берлин, через Бранденбургские ворота.

2025-03-25T09:36

2025-03-25T09:36

2025-03-25T09:36

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кремль

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фролов александр

владимир зеленский

адольф гитлер

мнения

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Для Польши в 1939 году неадекватная хвастливость лидеров закончилась печально. Но надо отдать должное полякам – до 1945 года с немцами они боролись на суше, на море и в воздухе в составе всех воюющих против Гитлера армий. Классический шляхтич храбр, но слишком уж хвастлив – таков, как наиболее естественный на фоне остальных картонных персонажей, герой романов Сенкевича пан Заглоба.В 1812 году, покидая Москву, расстроенный провалом кампании против России Наполеон приказал взорвать Кремль. В результате была уничтожена одна и пострадали три башни, осыпался участок стены и был нанесён серьёзный ущерб зданию Арсенала. В целом же Кремль устоял.Акция была бессмысленной и, если бы она удалась, легла бы серьёзным пятном на и без того далеко не идеальную репутацию императора французов. Более того, акция шла вразрез с заявленным намерением самого Наполеона добиться мира с Александром. Напомню, что Александр, в начале вторжения Великой армии в Россию, летом 1812 года заявил, что пойдёт на переговоры не раньше, чем последний неприятель покинет российскую территорию. Наполеон был уже на пути к исходу из России, отдавал себе в этом отчёт и, в принципе, мог бы серьёзно облегчить судьбу армии и свою собственную, если бы, вместо попытки нагадить напоследок, сообщил Александру, что выводит войска за рубежи России и просит мира.Амбиции не позволили ему поступить рационально. Он желал показать всем, что не проиграл войну, что уход из Москвы лишь тактический манёвр, что он ещё силён и диктует свою волю. В общем, что он не смирился и будет воевать дальше. В конечном итоге этот варварский жест вылился в два отречения и остров Святой Елены, А всё могло бы быть совсем не так.Но Наполеон, как кстати и поляки за двести лет до него, хотя бы был в Москве. Дошёл до неё с боями, занял, месяц посидел в Кремле (за вычетом двух дней, проведённых во время пожара в Петровском путевом дворце). Это был сильный и опасный враг.В XVII веке, в качестве врагов России выдохлись поляки. Польское великодержавие закончилось "Русским потопом" и "Шведским потопом". С тех пор Польша – второстепенное государство с огромными амбициями, но весьма ограниченными возможностями. В XIX веке в качестве врагов России выдохлись французы. С тех пор Франция второстепенное государство с огромными амбициями, но скромными возможностями (выигрывала только те войны, которые выигрывали её союзники, самостоятельные все проиграла). В ХХ веке в качестве врага России выдохлась Германия, в своём гитлеровском издании пугавшая весь мир похлеще Бонапарта. С тех пор она второстепенное государство с большими амбициями, но минимальными возможностями, слепо бредущая в обозе американской политики, без шансов обрести былую субъектность.И вот в XXI веке на авансцену вышла Украина. Государство, которого никогда не было, геополитическое недоразумение, конституированное в результате трагической случайности, заявило себя новым и "страшным" врагом России.Воевать Украина собиралась так же, как и работать. "Работа" заключалась в том, чтобы вступить в ЕС и кормиться за счёт европейского бюджета. "Война" из Киева виделась, как провокация России на конфликт, после чего за "молодую демократию" должен был вступиться Запад, победить Россию и отдать Украине все трофеи, а также территорию в управление. И не спрашивайте почему так должно было случиться. В Киеве были уверены, что именно так всё и будет.Вышло немного по-другому. Теперь уже в борьбе с Россией надорвался коллективный Запад, и США – его единственная реальная сила пытаются благоразумно соскочить с темы войны, заключив с Россией мир за счёт своих младших партнёров, пока их не постигла судьба поляков, французов, немцев.Но не тут-то было. Не с теми связались. Зеленский не случайно любил напяливать на себя псевдонаполеоновские костюмы.Опереточный "наполеон" в своём воображении разгромил российскую армию, утопил флот и сжёг Кремль. А чтобы самому не усомниться в реальности своих "побед", развесил в задней комнате (за кабинетом) соответствующие картины.Никому не было бы дела до того, чем украинская пародия на фюрера балуется в своих чуланах, воображая себя императором вселенной:"Я знаю, Джимми, Вы б хотели быть пиратом.….Носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом,…Но, к сожалению, Вы мальчик при буфетеНа мирном пароходе – "Гватемале",…Вас обижает метр за допитый коктайль,Бьёт повар за пропавшие бисквиты.…", -но Зеленский не выдержал и показал свою "секретную комнату" журналистам Time, а те разнесли информацию о тайных страстях маленького клоуна по миру. Зеленский Москву не жёг, Кремль не взрывал, но в моральном плане добился того же результата одними лишь картинками. Теперь все знают о чём он мечтает по ночам, забываясь тревожным сном на мокрых от холодного пота подушках.Наполеон пытался взорвать Кремль, чтобы не останавливать войну. Зеленский нарисовал, как он взрывает Кремль, чтобы не останавливать войну. Наполеон потерял всё и закончил свои дни на острове Святой Елены. Но после остались кодекс Наполеона – база всех современных европейских конституций, орден "Почётного легиона" - единственная в своём роде эгалитарная награда, которую мог получить простой солдат, но наличием которой до сих пор гордятся самые выдающиеся деятели самых разных стран мира, а также идея "единой Европы", которую впрочем так никто и не смог до сих пор реализовать.От Зеленского останутся только жалкие картинки, зелёные тряпочки, руины украинских городов и миллионы трупов его соотечественников, поверивших в сценический образ доброго и несколько наивного "своего парня", а получивших в диктаторы злого клоуна, мечтающего доказать всем, что "он не лох"."Я знаю, Джимми, если бы были Вы пиратом.Вы б их повесили однажды на рассветеНа первой рее Вашего фрегата…Но вот звонок, и Вас зовут куда-то…Прощайте, Джимми, сказок нет на свете!"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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россия, кремль, москва, фролов александр, владимир зеленский, адольф гитлер, мнения