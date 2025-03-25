БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062044374.html
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
ПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-25T17:43
2025-03-25T17:44
новости
россия
украина
краснодарский край
россети
всу
бпла
энергетика
инфраструктура
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3902dfea7a3e97eaa581a0c8b724f34d.jpg
"На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - констатировали в Минобороны России.Там отметили, что днём 24 марта в результате атаки днём украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей.В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона совершена атака по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный БПЛА. Объектом атаки беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - констатировали в Минобороны РФ.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
россия
украина
краснодарский край
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0f/1061817941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc1fdca08b132eea5dcb98fae088876b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, краснодарский край, россети, всу, бпла, энергетика, инфраструктура, газ, fpv-дрон, крым, новые регионы
Новости, Россия, Украина, краснодарский край, Россети, ВСУ, БПЛА, энергетика, инфраструктура, газ, fpv-дрон, Крым, Новые регионы

БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде

17:43 25.03.2025 (обновлено: 17:44 25.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
"На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - констатировали в Минобороны России.
Там отметили, что днём 24 марта в результате атаки днём украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей.
В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона совершена атака по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".
Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный БПЛА. Объектом атаки беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - констатировали в Минобороны РФ.
Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
 
НовостиРоссияУкраинакраснодарский крайРоссетиВСУБПЛАэнергетикаинфраструктурагазfpv-дронКрымНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:19Переговорные секреты, людоедство киевского режима и скандал вокруг секретного чата США. Итоги 25 марта
17:59Российский боец 30 километров нес на себе раненых сослуживцев под обстрелами ВСУ
17:43БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
17:40Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
17:29Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится
17:28Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
17:09Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
16:50Нацполиция Украины недовольна отказом от сотрудничества мессенджера Telegram
16:43Плач иноагентов: "Мы проиграли!". "Ну и зачем мы уехали?". "Выброшены из существования"
16:24Армии Запада готовятся детально обсудить военное присутствие на Украине
16:11"Утешение посреди ада": пронзительная история соседства кошек и бойцов ВС РФ
16:01Яков Блюмкин: рождённый революцией и "съеденный" ею же
15:53Остались при своих. Чем закончились переговоры в Эр-Рияде
15:29Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской области
15:13Роскомнадзор заблокировал доступ к зарубежным ресурсам, инструктировавшим террористов
15:00Европа прямо противоречит позиции США по урегулированию конфликта - Лавров
15:00Контратаки ВСУ под Курском, "Путин" в Риге, переговоры после переговоров. Главное на 15:00 25 марта
14:59Во что фашисты превратили Николаев и как возрождалось наше судостроение. Спецпроект: 80-лет Победы
14:41Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов
14:33Кабмин Украины реформирует "неэффективную систему МСЭК" - Шмыгаль
Лента новостейМолния