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БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде

БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде

ПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-25T17:43

2025-03-25T17:43

2025-03-25T17:44

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"На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - констатировали в Минобороны России.Там отметили, что днём 24 марта в результате атаки днём украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей.В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона совершена атака по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный БПЛА. Объектом атаки беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - констатировали в Минобороны РФ.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах

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