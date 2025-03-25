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БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде - 25.03.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
ПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-25T17:43
2025-03-25T17:43
2025-03-25T17:44
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"На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - констатировали в Минобороны России.Там отметили, что днём 24 марта в результате атаки днём украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей.В Луганской Народной Республике ВСУ с применением FPV-дрона совершена атака по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российскими средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный БПЛА. Объектом атаки беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа."Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - констатировали в Минобороны РФ.Актуальное интервью на эту тему: Полковник Геннадий Алехин: Россия так побила ВСУ под Белгородом, что им пришлось ездить на тракторах
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новости, россия, украина, краснодарский край, россети, всу, бпла, энергетика, инфраструктура, газ, fpv-дрон, крым, новые регионы
Новости, Россия, Украина, краснодарский край, Россети, ВСУ, БПЛА, энергетика, инфраструктура, газ, fpv-дрон, Крым, Новые регионы
БПЛА ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России во время переговоров в Эр-Рияде
17:43 25.03.2025 (обновлено: 17:44 25.03.2025)
ПВО России 24 марта сбила украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
"На фоне проходивших 24 марта в Эр-Рияде российско-американских переговоров экспертного уровня по тематике урегулирования конфликта на Украине, киевский режим продолжил намеренное нанесение ударов с применением БпЛА по объектам российской мирной энергетической инфраструктуры", - констатировали в Минобороны России.
Там отметили, что днём 24 марта в результате атаки днём украинского БпЛА по инфраструктуре кубанского филиала ПАО "Россети
" в Краснодарском крае
произошло отключение высоковольтной линии (500 кВ) "Ростовская АЭС – Тихорецк № 2". Благодаря оперативным и грамотным действиям персонала отключение не привело к негативным последствиям для потребителей.
В Луганской Народной Республике
ВСУ с применением FPV-дрона совершена атака по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз".
Вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму
российскими средствами ПВО был перехвачен очередной украинский ударный БПЛА. Объектом атаки беспилотника было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский
подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - констатировали в Минобороны РФ.