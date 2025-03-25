Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин - 25.03.2025 Украина.ру
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Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин
Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин - 25.03.2025 Украина.ру
Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин
Все вторгшиеся с украинской территории и совершившие преступления в Курской области будут наказаны. Об этом 25 марта в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству заявил Владимир Путин
2025-03-25T20:26
2025-03-25T20:26
новости
курская область
россия
владимир путин
владимир мединский
генпрокуратура
следственный комитет
ск рф
военные преступления
кто
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На заседании Совета выступил председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Артём Демидов. Он поднял тему преступлений украинских интервентов на курской земле, указал на нанесённый ими ущерб объектам культурного наследия. Президент предложил рассмотреть эту тему отдельно.Путин отметил, что после того, как российские войска выбивают противника из населённых пунктов Курской области, украинские интервенты разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры.Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом и Генпрокуратурой и прокуратурой, сказал Путин.Президент пообещал участникам заседания включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия Курской области в перечень поручений. Он попросил своего помощника Владимира Мединского подготовить такие поручения для правительства России и других структур.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ Также сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, владимир путин, владимир мединский, генпрокуратура, следственный комитет, ск рф, военные преступления, кто
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, генпрокуратура, Следственный комитет, СК РФ, Военные преступления, КТО

Совершивших преступления в Курской области покарают - Путин

20:26 25.03.2025
 
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции заседание Совета при Президенте по культуре и искусству
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Все вторгшиеся с украинской территории и совершившие преступления в Курской области будут наказаны. Об этом 25 марта в ходе заседания Совета при президенте по культуре и искусству заявил Владимир Путин
На заседании Совета выступил председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Артём Демидов. Он поднял тему преступлений украинских интервентов на курской земле, указал на нанесённый ими ущерб объектам культурного наследия. Президент предложил рассмотреть эту тему отдельно.
Путин отметил, что после того, как российские войска выбивают противника из населённых пунктов Курской области, украинские интервенты разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры.
"Но и даже когда уже выходят, уже бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам", - отметил президент.
Все эти злодеяния фиксируются Следственным комитетом и Генпрокуратурой и прокуратурой, сказал Путин.
"Всё, что можно будет сделать для того, чтобы покарать этих преступников, будет сделано. А некоторые уже оказываются в наших руках, и переданы суду. Так и будем дальше поступать ", - заявил глава государства.
Президент пообещал участникам заседания включить вопрос о восстановлении разрушенных объектов культурного наследия Курской области в перечень поручений. Он попросил своего помощника Владимира Мединского подготовить такие поручения для правительства России и других структур.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
15:29
Военнослужащие ВСУ осуждены за террористическую деятельность в Курской областиШестеро украинских военнослужащих приговорены к длительному лишению свободы за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом 25 марта сообщила Генпрокуратура России.
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
Также сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийгенпрокуратураСледственный комитетСК РФВоенные преступленияКТО
 
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