Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки - 25.03.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки - 25.03.2025 Украина.ру
Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки
Российская армия в ходе СВО освободила ещё два населённых пункта. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-25T17:09
2025-03-25T17:09
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ на участке ответственности российской группировки войск "Запад" превысили 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.Подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.Потери противника превысили 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.Армией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в официальном сообщении.Актуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами
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новости, россия, мирный, всу, минобороны рф, сводка, потери всу, запорожье, запорожская область, запорожское направление, днр, новые регионы
Новости, Россия, Мирный, ВСУ, Минобороны РФ, сводка, потери ВСУ, Запорожье, Запорожская область, Запорожское направление, ДНР, Новые регионы

Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки

17:09 25.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия в ходе СВО освободила ещё два населённых пункта. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ на участке ответственности российской группировки войск "Запад" превысили 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области", - проинформировали в Минобороны России.
Подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.
Потери противника превысили 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.
Армией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в официальном сообщении.
Актуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами
 
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