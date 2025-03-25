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Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки

Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки - 25.03.2025 Украина.ру

Армия России освободила Мирное и Малые Щербаки

Российская армия в ходе СВО освободила ещё два населённых пункта. Об этом 25 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-25T17:09

2025-03-25T17:09

2025-03-25T17:09

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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом было нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ на участке ответственности российской группировки войск "Запад" превысили 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства.Подразделения российской группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.Потери противника превысили 70 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, два автомобиля и три артиллерийских орудия.Армией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сказано в официальном сообщении.Актуальное интервью на эту тему: Николай Сорокин: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами

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новости, россия, мирный, всу, минобороны рф, сводка, потери всу, запорожье, запорожская область, запорожское направление, днр, новые регионы