https://ukraina.ru/20250325/1062024210.html

Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали

Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали - 25.03.2025 Украина.ру

Переговоры в Эр-Рияде. Интересные подробности, кто участвовал и что обсуждали

Переговоры в Саудовской Аравии, в которых участвовали представители России и США, завершились. Шли они 12 часов

2025-03-25T10:47

2025-03-25T10:47

2025-03-25T11:18

россия

украина

сша

дональд трамп

рустем умеров

сергей лавров

фсб

снб

мид

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/19/1062026165_0:0:2376:1336_1920x0_80_0_0_8131dc8d56bfd639a5a0e609a055a1a4.jpg

Скоро мы узнаем подробности, итоги этой встречи будут ещё много раз анализироваться.На 25 марта запланировано интервью главы нашего МИД Сергея Лаврова по итогам переговоров.В этих переговорах, которые называют "консультациями", а не переговорами (что, конечно, правильно, с дипломатической точки зрения) участвовали очень интересные люди. И с нашей, и с американской стороны.Уже по составу участников ясно, что подготовка к встрече была очень серьёзной, а сами переговоры станут важнейшим шагом на пути к миру."Это опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике", - сказал о наших представителях помощник президента России Юрий Ушаков.Россия. Григорий Карасин - специалист по БританииСо стороны России во встрече принимал участие сенатор Григорий Борисович Карасин, председатель комитета по международным делам Совета Федерации.Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.Родился в 1949 году, окончил МГУ, Институт восточных языков, по специальности востоковед-историк.Занимал различные должности на дипломатической службе.С 1988 по 1992 год - советник посольства СССР, потом РФ в Великобритании.С 1996 по 2000 год - заместитель министра иностранных дел (министром иностранных дел был Евгений Примаков, потом Игорь Иванов).2000-2005 год - посол России в Великобритании (премьер Тони Блэр).С 2005 по 2019 год Григорий Борисович занимал должность статс секретаря - заместителя главы нашего МИД Сергея Лаврова.Занимался вопросами двусторонних отношений со странами СНГ.Разумеется, прекрасно разбирается в том, что сегодня называется "британский след" или "британские игры".Чрезвычайно актуально в нынешней ситуации.Как пишут иностранные блогеры, 17 января 2025 года (за три дня до инаугурации Трампа) Зеленский "продал Украину на 100 лет Британии."В этот день Киев посетил лично британский премьер Стармер и подписал второй договор о сотрудничестве. Прибыл "неожиданно", "сотрудничество" зафиксировал на 100 лет вперёд.Тогда все удивлялись: зачем ещё раз подписывали договор?В первом договоре, который Зеленский подписал ещё в 2024 году, он, видимо, не полностью, не окончательно продал Украину.Поэтому Стармер тогда и примчался "закрепить сотрудничество", то есть сделать Украину британской колонией окончательно. Пока Трамп не пришёл к власти.В том договоре - многие причины того, что происходит сейчас между США и Украиной.Сергей Беседа - "Самый проблемный для Украины " генералСергей Орестович Беседа возглавлял делегацию России в Эр-Рияде.Родился в 1954 году.В 2003 году занял пост заместителя главы департамента - начальника управления координации оперативной информации департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России.Через год стал главой этого департамента.С 2009 года занимал должность руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ.В феврале 2014 года находился в Киеве, отвечал за защиту посольства РФ.Длительное время возглавлял Пятую службу ФСБ.По словам украинского политолога Константина Бондаренко, "мало кто из украинских политиков не побывал в его кабинете, он знает всю подноготную украинской политики".С лета 2024 года - советник директора ФСБ Александра Бортникова.В октябре 2023 года глава разведки Украины Кирилл Буданов* в интервью на вопрос, кто из российских генералов представляет наибольшую опасность для Украины, назвал Сергея Беседу "очень проблемным человеком".Самого Кирилла Буданова*, кстати, называют ставленником британской секретной службы МИ-6 на Украине.США. Военный разведчикСо стороны США, по сообщению Рейтерс, участие в переговорах принимали старший советник по Европе в совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон.Эндрю Пик сейчас занимает должность старшего советника по Европе в Совете национальной безопасности США.Эндрю Пик окончил Принстонский университет в 2003 году и магистратуру Гарвардской школы Кеннеди, доктор наук в области международных отношений.Служил в армии. Был советником по вопросам разведки, контактов с иностранными спецслужбами и спецопераций у генерала Джона Аллена в Афганистане. Джон Аллен командовал Международными силами безопасности в Афганистане в 2011-2013.Эндрю Пика запросил в Афганистан лично генерал Петреус.Итак, Эндрю Пик - советник руководства НАТО по вопросам разведки.Потом был заместителем помощника Госсекретаря. Работал в СНБ. Много публиковался в прессе, давал комментарии на телевидении.В команде Дональда Трампа стал старшим советником по Европе в Совете национальной безопасности.Эндрю Пика называют близким другом семьи генерала Дэвида Петреуса (экс-директор ЦРУ, бывший командующий вооружёнными силами США в Ираке и Афганистане, был в составе известного Института изучения войны, созданного братом мужа Виктории Нуланд).Эндрю Пик - специалист по Ирану, Ираку, Афганистану, Пакистану.Эндрю Пик в своё время официально встречался с премьер-министром Курдистана. В то время США искали возможности противодействия ИГИЛ (организация запрещена в России).Эпизод биографии: в 2020 году Эндрю Пик был отстранен от должности в СНБ, где служил в отделе по работе с Россией.По сути, он был помощником Трампа по Европе и России.Распространялись слухи о его связях с российской разведкой. Впрочем, такие контакты, наверное, являются логичными для специалиста по связям с иностранными спецслужбами?Тогда в Вашингтоне пытались найти компромат на Трампа. Но в случае с Эндрю Пиком ничего не нашли, и Минюст отказался от судебного преследования. Хотя если бы Пик "сдал" Трампа, дал показания, то президента могли бы довести до импичмента.Кстати, некоторые члены команды Трампа тогда оказались не на высоте. Но Эндрю Пик оказался порядочным и преданным, честным гражданином США. Хотя и лишился очень высокой должности. Это был конец его карьеры в то время, но он не пошел на сделку с демократами.И Трамп этого, конечно же, не забыл.Про Эндрю Пика также пишут, что у него многочисленные связи в Катаре.Переговорщик от США - специалист по Ирану, Ираку, Афганистану и Курдистану. Видимо, вопросы взаимоотношений с этими странами тоже обсуждались на встрече.Специалист по мужским костюмам из "Блэк Рок"Майкл Антон окончил Калифорнийский университет и магистратуру колледжа святого Иоанна. Сейчас ему 55 лет.Был пресс-секретарём мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.При Джордже Буше был сотрудником СНБ и пресс-секретарём Кондолизы Райс.С 2005 года - спичрайтер медиамагната Руперта Мердока.Потом стал директором по коммуникациям банка Ситигруп.И, наконец, стал членом совета директоров инвестиционной компании "Блэкрок".Преподавал политологию. Является автором нескольких национальных программ в области национальной безопасности, стратегии и философии.В команде Трампа стал директором по политическому планированию Госдепартамента.Также Майкл Антон написал книгу о мужских костюмах и мужском деловом стиле в моде (под псевдонимом, и это пародия на "Государя" Макиавелли). Он ведёт блог по мужской моде.Интересуется высокой кухней, дипломированный шеф-повар. Например, готовил приём в Белом доме, когда Вашингтон посетил президент Франции.Но наверняка в Эр-рияде обсуждали не тонкости высокой кухни и не мужской стиль в моде.Впрочем, российские делегации всегда одеты безупречно. (В скобках заметим, в отличие от украинских).Итак, в Саудовской Аравии встретились специалисты по политическому и стратегическому планированию, по зарубежным разведкам, по Ближнему Востоку и другим горячим точкам.Разведчик, еще один разведчик, дипломат и политик-философ, который связан и с Мердоком, и с администрацией Буша, и с "Блэкрок".Естественно, в составе каждой делегации было много советников и экспертов по различным вопросам. 12 часов обсуждали, очевидно, мировую политику, а далеко не только один украинский вопрос.УкраинаА, кстати, что с украинской делегацией?Ее возглавлял министр обороны Рустем Умеров, который является, по слухам, гражданином США. Вся его семья давно живет в США.Назначение Умерова министром обороны приезжал "продавить" и проследить в Киеве лично Энтони Блинкен.Так что со стороны Украины приехал такой же "сотрудник Госдепа", только поменьше рангом.Впрочем, у Умерова, как пишут, есть большие связи в арабском и тюркском мире.Второй представитель Украины - Павел Палиса, он только в ноябре прошлого года был назначен заместителем руководителя Офиса президента. Офис президента - негосударственная структура, которую возглавляет Андрей Ермак и которая управляет на Украине всем.Но Палиса - молодой человек, вообще без опыта дипломатической работы, он бывший военный командир. Возглавлял бригаду "Холодный яр".Возможная причина, по которой он мог быть включён в делегацию - Палиса окончил американский военный колледж.В этом составе, как говорит Константин Бондаренко, украинская делегация приехала, очевидно, не проводить переговоры, а "согласиться с заранее оговорёнными вопросами и исполнить роль статистов."Ну, а просроченный президент Украины Владимир Зеленский сидел в это время, пока шли переговоры, в соседнем отеле и ждал результатов, чтобы услышать всё раньше всех и из первых, как говорится, рук. Ведь вряд ли он мог чем-то помочь переговаривавшимся сторонам, сидящим в комнате, как говорится, "за семью печатями". Как видно даже из простого перечисления участников двух этапов (США - Украина и Россия - США) сторон, можно понять и то, о чем в принципе говорили, и кто какую роль в них играет.Впрочем, очень скоро мы узнаем и другие подробности.О подоплеке проходящих в Эр-Рияде переговоров - в статье Павла Котова "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной"* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, украина, сша, дональд трамп, рустем умеров, сергей лавров, фсб, снб, мид, эксклюзив