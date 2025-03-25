https://ukraina.ru/20250325/1062043272.html

Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится

Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится - 25.03.2025 Украина.ру

Госдума приняла закон о борьбе с телефонными мошенниками: что изменится

Государственная Дума 25 марта приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству. Есть надежда, что принятие этих мер сможет сдержать вал этих преступлений, обрушившийся на Россию

2025-03-25T17:29

2025-03-25T17:29

2025-03-25T17:29

эксклюзив

россия

украина

госдума

мошенники

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Обман через ГосуслугиТелефонные мошенники, главным образом с Украины, продолжают терроризировать россиян. Редкий житель страны ни разу не получал на свой телефон звонок с неизвестного номера, где на другом конце провода "сотрудник ФСБ", "майор полиции" или "работник службы безопасности банка" пытается хитростью и обманом обокрасть потенциальную жертву.В последнее время такое мошенничество приняло просто небывалый размах. По подсчетам Генпрокуратуры ущерб от действий телефонных аферистов оценивается в 200 млрд рублей. Стало ясно, что пора предпринимать серьезные меры, чтобы обуздать мошенников.Первым таким шагом стало принятие сразу во втором и третьем окончательных чтениях соответствующего закона. Теперь его должен одобрить Совет Федерации, после чего он поступит на подпись президенту. Вступить в силу закон должен 1 июня, за исключением некоторых положений.Новые нормативы распространяются по нескольким основным направлениям, по которым работают мошенники. Первый из них – это защита данных на Госуслугах, к которым преступники часто пытаются получить пароли.Один из таких способов – это позвонить человеку (лучше пожилому, они более доверчивы) и сообщить ему о том, что на него подготовлен новый полис обязательного медстрахования, так как срок действия предыдущего якобы закончился.Естественно, все это грубый обман, полисы ОМС не имеют ограничений по сроку действия. Далее жертве предлагают получить новый документ лично в поликлинике или же по почте, для чего всего-то и нужно, что сказать специальный код. В этот момент на телефон человека действительно приходит код, только вот это код подтверждения для входа на портал Госуслуги.Именно это и является целью мошенников. Ничего не подозревающий гражданин сообщает код и с этого момента оказывается на крючке злоумышленников, которые теперь могут оформить на него кредиты и завладеть другими его личными данными.По новому закону, код подтверждения для входа на Госуслуги больше не будет приходить во время телефонного разговора, что увеличивает шансы потенциальной жертвы во время одуматься.Кроме того, при смене пароля на Госуслугах пользователь будет получать два сообщения, код подтверждения теперь будет предваряться предупреждением. При отказе от старого телефонного номера и переходе на новый заработает его автоматическое удаление из Госуслуг и банковских приложений.Мошенничество с сим-картамиЕще один проблемный момент – доступ к сим-картам, который позволяет преступникам получать доступ к мобильному банку жертвы.Одна из последних схем, которая сейчас в ходу у мошенников, - это звонок от лица сотрудника сотового оператора. Преступники просят собеседника в целях проверки линии нажать на телефоне определенную комбинацию цифр (например, #90 или #09)."Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счет", - предупредили на днях в МВД.Таким образом мошенники могут получить доступ к мобильному банку жертвы.Важным моментом в борьбе с телефонными мошенниками является блокировка оформления ими на ничего не подозревающих граждан многочисленных сим-карт, через которые потом прокручиваются различные схемы.Согласно принятому Госдумой законопроекту, теперь передавать сим-карты третьем лицам будет нельзя, за исключением близких родственников, а на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.Еще один самозапрет, который станет доступным – это получение международных звонков, спам-обзвоны и СМС-рассылки. Международные звонки будут маркироваться в обязательном порядке.Что еще меняется и почему это важноВажным направлением на ниве борьбы с телефонными мошенниками стала банковская сфера, где уже традиционно совершается большинство таких преступлений. Часть мошеннических схем прокручивается через мессенджеры, где происходит текстовое, аудио- или даже видеообщение между злоумышленниками и их жертвами.Теперь, по новому закону, госорганы, банки, операторы связи и цифровые платформы не смогут больше использовать для контактов со своими клиентами зарубежные мессенджеры. Это снизит мошенникам пространство для маневра, которые привыкли задействовать популярные в РФ иностранные приложения.Аналогичный запрет установят также для владельцев агрегаторов товаров и услуг, сайтов и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей. Сами вызовы будут маркироваться наименованием организации.Помимо этого, банки обяжут проверять, не было ли признаков выдачи денег в банкомате без добровольного согласия клиента, и если они были — ограничивать выдачу наличных на 48 часов. Если будут фиксироваться подозрительные действия, то операции в банкоматах будут блокироваться.В целях улучшения взаимодействия и эффективного выявления преступлений в сфере телефонного и интернет-мошенничества предполагается наладить оперативный онлайн-обмен информацией между банками, государственными органами и платформами."Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Как уже писало издание Украина.ру, вопрос борьбы с телефонными мошенниками заключается не только в деньгах, которые преступным путем отнимаются у населения и выводятся из страны. Учитывая четкий украинский след многих таких преступлений, это еще и вопрос национальной безопасности, поэтому принятый Госдумой закон принят крайне своевременно.Подробнее о том, как украинские мошенники обманывают россиян - в материале издания Украина.ру Работа на телефонных мошенников с Украины — измена Родине.

https://ukraina.ru/20241224/1059919227.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, госдума, мошенники