Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира - 25.03.2025 Украина.ру
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Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира - 25.03.2025 Украина.ру
Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира
Российская армия после разгрома курской группировки ВСУ возобновила наступление на Покровск/Красноармейск. Украинские эксперты отмечают увеличение количества боестолкновений на этом участке фронта
2025-03-25T17:28
2025-03-25T17:28
эксклюзив
брюссель
владимир зеленский
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
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Предполагается, что в самое ближайшее время оно может достигнуть на этом участке фронта 85-150 боестолкновений в сутки, сейчас – 38.Наши начали бить по врагу 122-м снарядами. Активность, как отмечается экспертами, стала примерно такой как в самом начале битвы за Покровск.Украинские СМИ пишут, что российская армия 22-23 марта продолжала штурмы возле самого Покровска; к востоку от Покровска возле Водяного Второго и Елизаветовки; к юго-востоку от Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска возле Шевченко; и к юго-западу от Покровска возле Песчаного, Новоукраинки, Новоандреевки, Котлиного, Удачного, Успеновки, Котляровки, Богдановки.Также сообщается, что российская армия нанесла на всем фронте 76 авиационных ударов, применив 104 КАБ. Кроме этого за сутки нашими были использованы 794 дрона-камикадзе и осуществлено 4749 обстрелов по позициям украинских войск, складов и штабов."Атака идет за атакой, малая группа идет за малой группой. Снова очень интенсивно работает наша артиллерия. Работают наши FPV-дроны. После работы артиллерии и дронов, начинает двигаться пехота. Все нацелено на одно: на прорыв украинской обороны. Поверьте на слово, они еле-еле сейчас выдерживают наши атаки. Но им уже ничего не поможет", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин, высказав свое мнение в интервью изданию Украина.ру.О настроениях в Покровске, что бы там не утверждала украинская пропаганда, свидетельствует постоянные выступления мэра Покровска Руслана Требушкина, который к возмущению украинских СМИ, стал записывать видеообращения мало того, что по-русски, стал в них призывать Зеленского к миру.Одно такое видео появилось еще в конце февраля. Он заявил об усталости от войны не только жителей Покровска, но и вообще всех украинских граждан, в том числе и военных. Он прямо говорит Зеленскому, что граждане хотят мира и просит его пойти им навстречу, заключив мир.В на днях в марте он снова выпустил видео, где отрекламировал один из брюссельских центров, где украинские граждане могут получить помощь. Мол, возвращаться на Украину не надо, свою судьбу можно обустроить в Европе. Все эти обращения вызвали возмущение как военно-гражданской администрации Покровска, которую никто не избирал, а которая была назначена Зеленским, и украинских волонтеров.Естественно, Требушкин свои записи делает не из самого Покровска, а из Европы – из Брюсселя, куда эвакуировался после начала СВО, поняв, видимо, чем все закончится для Украины. Если б он этого не сделал, а записывал бы свои обращения из города или вообще с Украины, его давно бы прикончили украинские власти или украинские националистические активисты."Самоочевидно, что внимание всех заинтересованных сторон будет снова приковано к Покровску. После Курса все наши силы брошены на его освобождение", - считает Матюшин.Читайте также текст Александра Чаленко Оживление фронта на юге. ВС РФ не будут брать Запорожье "в лоб" – предстоит методичная осада
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эксклюзив, брюссель, владимир зеленский, александр "варяг" матюшин, александр чаленко
Эксклюзив, Брюссель, Владимир Зеленский, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко

Покровск как и вся Украина устал от войны. Его мэр из Европы требует от Зеленского мира

17:28 25.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Покровск, ВС РФ, танк
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Украина.ру
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Российская армия после разгрома курской группировки ВСУ возобновила наступление на Покровск/Красноармейск. Украинские эксперты отмечают увеличение количества боестолкновений на этом участке фронта
Предполагается, что в самое ближайшее время оно может достигнуть на этом участке фронта 85-150 боестолкновений в сутки, сейчас – 38.
Наши начали бить по врагу 122-м снарядами. Активность, как отмечается экспертами, стала примерно такой как в самом начале битвы за Покровск.
Украинские СМИ пишут, что российская армия 22-23 марта продолжала штурмы возле самого Покровска; к востоку от Покровска возле Водяного Второго и Елизаветовки; к юго-востоку от Покровска возле Лысовки; к югу от Покровска возле Шевченко; и к юго-западу от Покровска возле Песчаного, Новоукраинки, Новоандреевки, Котлиного, Удачного, Успеновки, Котляровки, Богдановки.
Также сообщается, что российская армия нанесла на всем фронте 76 авиационных ударов, применив 104 КАБ. Кроме этого за сутки нашими были использованы 794 дрона-камикадзе и осуществлено 4749 обстрелов по позициям украинских войск, складов и штабов.
"Атака идет за атакой, малая группа идет за малой группой. Снова очень интенсивно работает наша артиллерия. Работают наши FPV-дроны. После работы артиллерии и дронов, начинает двигаться пехота. Все нацелено на одно: на прорыв украинской обороны. Поверьте на слово, они еле-еле сейчас выдерживают наши атаки. Но им уже ничего не поможет", - не сомневается Александр "Варяг" Матюшин, высказав свое мнение в интервью изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2025
20 марта, 17:27
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О настроениях в Покровске, что бы там не утверждала украинская пропаганда, свидетельствует постоянные выступления мэра Покровска Руслана Требушкина, который к возмущению украинских СМИ, стал записывать видеообращения мало того, что по-русски, стал в них призывать Зеленского к миру.
Одно такое видео появилось еще в конце февраля. Он заявил об усталости от войны не только жителей Покровска, но и вообще всех украинских граждан, в том числе и военных. Он прямо говорит Зеленскому, что граждане хотят мира и просит его пойти им навстречу, заключив мир.
В на днях в марте он снова выпустил видео, где отрекламировал один из брюссельских центров, где украинские граждане могут получить помощь. Мол, возвращаться на Украину не надо, свою судьбу можно обустроить в Европе. Все эти обращения вызвали возмущение как военно-гражданской администрации Покровска, которую никто не избирал, а которая была назначена Зеленским, и украинских волонтеров.
Естественно, Требушкин свои записи делает не из самого Покровска, а из Европы – из Брюсселя, куда эвакуировался после начала СВО, поняв, видимо, чем все закончится для Украины. Если б он этого не сделал, а записывал бы свои обращения из города или вообще с Украины, его давно бы прикончили украинские власти или украинские националистические активисты.
"Самоочевидно, что внимание всех заинтересованных сторон будет снова приковано к Покровску. После Курса все наши силы брошены на его освобождение", - считает Матюшин.
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