https://ukraina.ru/20250325/1062044643.html

"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс

"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс - 25.03.2025 Украина.ру

"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс

Никакого распоряжения усилить взаимодействие с российскими госорганами премьер-министр Армении Никол Пашинян не давал. Так спикер армянского парламента Ален Симонян на брифинге 25 марта прокомментировал сообщения местных СМИ о якобы грядущих изменениях внешнеполитического курса Еревана в сторону сближения с Москвой, передает Sputnik.Armenia

2025-03-25T19:09

2025-03-25T19:09

2025-03-25T19:12

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При этом Симонян отметил, что Армения не может бесконечно поддерживать напряжённость в отношениях с Россией.Армения не будет пересматривать свою позицию по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участие в которой Ереван заморозил в сентябре 2024 года, также заявил он.Ранее российская газета "Взгляд" со ссылкой на армянское издание "Грапарак" сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. По данным источников армянского издания, причиной для такого "разворота" являются "последние геополитические изменения".Помимо информации анонимных источников, есть несколько объективных сигналов, которые свидетельствуют о том, что настрой армянского политического верха на усиление сотрудничества с Россией действительно существует, полагают авторы газеты "Взгляд".Одним из таких сигналов называют заинтересованность Еревана в получении статуса наблюдателя в БРИКС, о чём 11 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал в интервью индийскому изданию WION. По словам главы МИД, это важно для того, чтобы отслеживать потенциальные преимущества, которые БРИКС может принести региону.Вторым сигналом может быть подтверждение участия премьер-министра Пашиняна в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Об этом было заявлено по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 14 марта по инициативе армянской стороны.При этом в 2024 году Пашинян отказался от приглашения, объяснив свое решение тем, что он не видит необходимости в своем ежегодном участии в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Авторы газеты "Взгляд" допустили, что к пересмотру внешней политики в сторону сближения с Россией Пашиняна подтолкнули изменения в глобальной политике, произошедшие после президентских выборов в США и возвращения Дональда Трампа в Белый дом."Пашинян ведь думал, что станет союзником США и Франции. А стал заложником Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона", – сказано в материале. Геополитические перемены, происходящие в мире, волнуют не только Армению, но и более крупные страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.В меру своих сил все государства будут пытаться улучшить свои позиции, в том числе и Армения. Однако вряд ли кто-то будет пытаться позиционировать себя в стратегическом смысле, отметил эксперт."Поэтому не стоит слишком большое внимание обращать на какие-то сигналы или намёки из Еревана. Тем более, сам Ален Симонян говорит, что ему не первый раз приходится опровергать слухи о том, что армянским ведомствам якобы дано указание активизировать контакты с Россией", – добавил Арешев.По словам эксперта, в российско-армянских отношениях есть экономическая база, которая обеспечивает рост товарооборота, выгодная для обеих сторон."Это то, что ценно и для Москвы, и для Еревана, и что не будет подвергаться каким-либо рискам. Обратите внимание на то, какие позиции обеспечивают серьезный рост армянского ВВП и российско-армянской торговли, и вопрос станет ясен. Это золото, золотой песок, бриллианты и их реэкспорт. Все остальное — различного рода заявления, от которых все мы уже немного устали", – рассказал собеседник Украина.ру.При этом он отметил, что на фоне разлада по берегам Атлантики у "клиентов глобалистов" в Армении и других постсоветских республиках "наблюдается определенная нервозность, неопределенность и раздражение, что вынуждает их дёргаться и выступать с различного рода противоречащими зачастую заявлениями и намеками."Что касается самой Армении, при администрации [Джозефа] Байдена и в предшествующий период в диалоге с Евросоюзом были даны серьёзные авансы, которые опредёленная часть армянского сообщества восприняла всерьёз, непонятно на каком основании. Одним из них была попытка Франции активизировать военно-техническое сотрудничество в Арменией. Но эти авансы себя не оправдали, сегодня ситуация несколько иная", – подчеркнул эксперт.По словам Арешева, для Еревана в данный момент нет определённости в диалоге с Вашингтоном, а Брюсселю сейчас не до Армении. Эксперт напомнил, что в феврале этого года Пашинян ездил в США и встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в то время как Дональд Трамп его не принял."Можно предположить, что там осталась некоторая неудовлетворённость", - сказал эксперт.При этом отношения Армении с ближайшими соседями остаются довольно неопределёнными. "Мы не можем с уверенностью сказать, будет ли подписано какое-то соглашение между Ереваном и Баку. Что касается отношений с Турцией, там были серьезные признаки активации армяно-турецкого диалога, в том числе на уровне различных заявлений Пашиняна о геноциде армян. В самой Турции сейчас период политической нестабильности", – отметил Арешев.По его мнению, мир уже вступил в турбулентный период формирования нового международного порядка, который может длиться годами. В этих условиях рано говорить о том, как он будет выглядеть в конце этого процесса, подытожил Андрей Арешев.Больше о визите Пашиняна в США в материале Владимира Скачко: От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами

https://ukraina.ru/20241008/1057958964.html

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эксклюзив, армения, никол пашинян, дональд трамп, россия, владимир путин, брикс, одкб, демократическая партия, сша, ес