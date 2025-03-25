"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс - 25.03.2025 Украина.ру
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"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс
"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс - 25.03.2025 Украина.ру
"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс
Никакого распоряжения усилить взаимодействие с российскими госорганами премьер-министр Армении Никол Пашинян не давал. Так спикер армянского парламента Ален Симонян на брифинге 25 марта прокомментировал сообщения местных СМИ о якобы грядущих изменениях внешнеполитического курса Еревана в сторону сближения с Москвой, передает Sputnik.Armenia
2025-03-25T19:09
2025-03-25T19:12
эксклюзив
армения
никол пашинян
дональд трамп
россия
владимир путин
брикс
одкб
демократическая партия
сша
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При этом Симонян отметил, что Армения не может бесконечно поддерживать напряжённость в отношениях с Россией.Армения не будет пересматривать свою позицию по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участие в которой Ереван заморозил в сентябре 2024 года, также заявил он.Ранее российская газета "Взгляд" со ссылкой на армянское издание "Грапарак" сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. По данным источников армянского издания, причиной для такого "разворота" являются "последние геополитические изменения".Помимо информации анонимных источников, есть несколько объективных сигналов, которые свидетельствуют о том, что настрой армянского политического верха на усиление сотрудничества с Россией действительно существует, полагают авторы газеты "Взгляд".Одним из таких сигналов называют заинтересованность Еревана в получении статуса наблюдателя в БРИКС, о чём 11 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал в интервью индийскому изданию WION. По словам главы МИД, это важно для того, чтобы отслеживать потенциальные преимущества, которые БРИКС может принести региону.Вторым сигналом может быть подтверждение участия премьер-министра Пашиняна в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Об этом было заявлено по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 14 марта по инициативе армянской стороны.При этом в 2024 году Пашинян отказался от приглашения, объяснив свое решение тем, что он не видит необходимости в своем ежегодном участии в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Авторы газеты "Взгляд" допустили, что к пересмотру внешней политики в сторону сближения с Россией Пашиняна подтолкнули изменения в глобальной политике, произошедшие после президентских выборов в США и возвращения Дональда Трампа в Белый дом."Пашинян ведь думал, что станет союзником США и Франции. А стал заложником Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона", – сказано в материале. Геополитические перемены, происходящие в мире, волнуют не только Армению, но и более крупные страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.В меру своих сил все государства будут пытаться улучшить свои позиции, в том числе и Армения. Однако вряд ли кто-то будет пытаться позиционировать себя в стратегическом смысле, отметил эксперт."Поэтому не стоит слишком большое внимание обращать на какие-то сигналы или намёки из Еревана. Тем более, сам Ален Симонян говорит, что ему не первый раз приходится опровергать слухи о том, что армянским ведомствам якобы дано указание активизировать контакты с Россией", – добавил Арешев.По словам эксперта, в российско-армянских отношениях есть экономическая база, которая обеспечивает рост товарооборота, выгодная для обеих сторон."Это то, что ценно и для Москвы, и для Еревана, и что не будет подвергаться каким-либо рискам. Обратите внимание на то, какие позиции обеспечивают серьезный рост армянского ВВП и российско-армянской торговли, и вопрос станет ясен. Это золото, золотой песок, бриллианты и их реэкспорт. Все остальное — различного рода заявления, от которых все мы уже немного устали", – рассказал собеседник Украина.ру.При этом он отметил, что на фоне разлада по берегам Атлантики у "клиентов глобалистов" в Армении и других постсоветских республиках "наблюдается определенная нервозность, неопределенность и раздражение, что вынуждает их дёргаться и выступать с различного рода противоречащими зачастую заявлениями и намеками."Что касается самой Армении, при администрации [Джозефа] Байдена и в предшествующий период в диалоге с Евросоюзом были даны серьёзные авансы, которые опредёленная часть армянского сообщества восприняла всерьёз, непонятно на каком основании. Одним из них была попытка Франции активизировать военно-техническое сотрудничество в Арменией. Но эти авансы себя не оправдали, сегодня ситуация несколько иная", – подчеркнул эксперт.По словам Арешева, для Еревана в данный момент нет определённости в диалоге с Вашингтоном, а Брюсселю сейчас не до Армении. Эксперт напомнил, что в феврале этого года Пашинян ездил в США и встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в то время как Дональд Трамп его не принял."Можно предположить, что там осталась некоторая неудовлетворённость", - сказал эксперт.При этом отношения Армении с ближайшими соседями остаются довольно неопределёнными. "Мы не можем с уверенностью сказать, будет ли подписано какое-то соглашение между Ереваном и Баку. Что касается отношений с Турцией, там были серьезные признаки активации армяно-турецкого диалога, в том числе на уровне различных заявлений Пашиняна о геноциде армян. В самой Турции сейчас период политической нестабильности", – отметил Арешев.По его мнению, мир уже вступил в турбулентный период формирования нового международного порядка, который может длиться годами. В этих условиях рано говорить о том, как он будет выглядеть в конце этого процесса, подытожил Андрей Арешев.Больше о визите Пашиняна в США в материале Владимира Скачко: От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, армения, никол пашинян, дональд трамп, россия, владимир путин, брикс, одкб, демократическая партия, сша, ес
Эксклюзив, Армения, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, БРИКС, ОДКБ, Демократическая партия, США, ЕС

"Клиенты глобалистов вступают в эру неопределенности": изменит ли Армения внешнеполитический курс

19:09 25.03.2025 (обновлено: 19:12 25.03.2025)
 
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Никакого распоряжения усилить взаимодействие с российскими госорганами премьер-министр Армении Никол Пашинян не давал. Так спикер армянского парламента Ален Симонян на брифинге 25 марта прокомментировал сообщения местных СМИ о якобы грядущих изменениях внешнеполитического курса Еревана в сторону сближения с Москвой, передает Sputnik.Armenia
При этом Симонян отметил, что Армения не может бесконечно поддерживать напряжённость в отношениях с Россией.
Армения не будет пересматривать свою позицию по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), участие в которой Ереван заморозил в сентябре 2024 года, также заявил он.
Ранее российская газета "Взгляд" со ссылкой на армянское издание "Грапарак" сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил госструктурам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях. По данным источников армянского издания, причиной для такого "разворота" являются "последние геополитические изменения".
Помимо информации анонимных источников, есть несколько объективных сигналов, которые свидетельствуют о том, что настрой армянского политического верха на усиление сотрудничества с Россией действительно существует, полагают авторы газеты "Взгляд".
Одним из таких сигналов называют заинтересованность Еревана в получении статуса наблюдателя в БРИКС, о чём 11 марта министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян рассказал в интервью индийскому изданию WION. По словам главы МИД, это важно для того, чтобы отслеживать потенциальные преимущества, которые БРИКС может принести региону.
Вторым сигналом может быть подтверждение участия премьер-министра Пашиняна в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Об этом было заявлено по итогам его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 14 марта по инициативе армянской стороны.
При этом в 2024 году Пашинян отказался от приглашения, объяснив свое решение тем, что он не видит необходимости в своем ежегодном участии в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
Авторы газеты "Взгляд" допустили, что к пересмотру внешней политики в сторону сближения с Россией Пашиняна подтолкнули изменения в глобальной политике, произошедшие после президентских выборов в США и возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
"Пашинян ведь думал, что станет союзником США и Франции. А стал заложником Демократической партии и декорацией для кривляний Эммануэля Макрона", – сказано в материале.
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8 октября 2024, 14:22
Путин рассказал о рекордном товарообороте с АрмениейТоргово-экономические отношения России и Армении динамично развиваются. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.
Геополитические перемены, происходящие в мире, волнуют не только Армению, но и более крупные страны, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель и эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.
В меру своих сил все государства будут пытаться улучшить свои позиции, в том числе и Армения. Однако вряд ли кто-то будет пытаться позиционировать себя в стратегическом смысле, отметил эксперт.
"Поэтому не стоит слишком большое внимание обращать на какие-то сигналы или намёки из Еревана. Тем более, сам Ален Симонян говорит, что ему не первый раз приходится опровергать слухи о том, что армянским ведомствам якобы дано указание активизировать контакты с Россией", – добавил Арешев.
По словам эксперта, в российско-армянских отношениях есть экономическая база, которая обеспечивает рост товарооборота, выгодная для обеих сторон.
"Это то, что ценно и для Москвы, и для Еревана, и что не будет подвергаться каким-либо рискам. Обратите внимание на то, какие позиции обеспечивают серьезный рост армянского ВВП и российско-армянской торговли, и вопрос станет ясен. Это золото, золотой песок, бриллианты и их реэкспорт. Все остальное — различного рода заявления, от которых все мы уже немного устали", – рассказал собеседник Украина.ру.
При этом он отметил, что на фоне разлада по берегам Атлантики у "клиентов глобалистов" в Армении и других постсоветских республиках "наблюдается определенная нервозность, неопределенность и раздражение, что вынуждает их дёргаться и выступать с различного рода противоречащими зачастую заявлениями и намеками.
"Что касается самой Армении, при администрации [Джозефа] Байдена и в предшествующий период в диалоге с Евросоюзом были даны серьёзные авансы, которые опредёленная часть армянского сообщества восприняла всерьёз, непонятно на каком основании. Одним из них была попытка Франции активизировать военно-техническое сотрудничество в Арменией. Но эти авансы себя не оправдали, сегодня ситуация несколько иная", – подчеркнул эксперт.
По словам Арешева, для Еревана в данный момент нет определённости в диалоге с Вашингтоном, а Брюсселю сейчас не до Армении. Эксперт напомнил, что в феврале этого года Пашинян ездил в США и встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в то время как Дональд Трамп его не принял.
"Можно предположить, что там осталась некоторая неудовлетворённость", - сказал эксперт.
При этом отношения Армении с ближайшими соседями остаются довольно неопределёнными.
"Мы не можем с уверенностью сказать, будет ли подписано какое-то соглашение между Ереваном и Баку. Что касается отношений с Турцией, там были серьезные признаки активации армяно-турецкого диалога, в том числе на уровне различных заявлений Пашиняна о геноциде армян. В самой Турции сейчас период политической нестабильности", – отметил Арешев.
По его мнению, мир уже вступил в турбулентный период формирования нового международного порядка, который может длиться годами. В этих условиях рано говорить о том, как он будет выглядеть в конце этого процесса, подытожил Андрей Арешев.
Больше о визите Пашиняна в США в материале Владимира Скачко: От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
 
ЭксклюзивАрменияНикол ПашинянДональд ТрампРоссияВладимир ПутинБРИКСОДКБДемократическая партияСШАЕС
 
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