"Космическая" развязка конфликта или микрофоном против дронов. Украина в международном контексте

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от обещания закончить конфликт на Украине за 24 часа, сообщило 14 января американское издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, новая администрация Трампа все еще одержима идеей силового урегулирования боевых действий на Украине и сохранения превосходства американской стороны.

Два плохих сценария для ЕвропыОднако, если бы Трамп не передумал и действительно захотел выполнить обещание, данное в самом начале предвыборной кампании в США, вряд ли это ему бы удалось, полагает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.Авторы статьи, опубликованной на странице издания 13 января, напоминают, что в сложившейся вокруг Украины ситуации стоит сосредоточится не только на все еще неопределенных мирных проектах новой американской администрации, а задаться вопросом, что должно быть регламентировано в мирном договоре и какие трудности могут возникнуть в его реализации.По их словам, в сложных конфликтах дипломаты разделяют спорные вопросы на различные тематические "досье", которых в случае Украины как минимум шесть. Это прекращение огня, гуманитарные и территориальные вопросы, гарантии безопасности, санкции и репарации, а также стратегическая стабильность в Европе.Наименее сложным является гуманитарное досье, в то время как с другими вопросами дела обстоят иначе, полагает швейцарская газета. Ее авторы отмечают, что прекратить боевые действия в принципе готовы и Россия, и Украина, однако они требуют для этого совершенно противоречивые предварительные условия. Это говорит о том, что время для прекращения боевых действия еще не пришло, констатируют они.Даже если будет достигнуто временное прекращение огня, это будет лишь временная заморозка, и поэтому другие переговорные досье имеют решающее значение, полагают авторы швейцарской газеты.Однако когда речь заходит о западных гарантиях безопасности, Москву и Киев разделяет целая пропасть, отмечается в публикации. Для Киева наиболее убедительной гарантией может стать вступление в НАТО, полагают швейцарские журналисты."В этом случае на ее территорию автоматически распространялась бы статья договора об оказании взаимной военной помощи трансатлантического альянса. Подобно тому, как в свое время западная часть разделенной Германии была принята в альянс еще до того, как были определены будущие границы. Вступление можно было бы увязать с предоставлением России гарантии, что НАТО не будет размещать войска на Украине в мирное время", - говорится в публикации.Тем не менее, против такого варианта в настоящее время выступают и США, и другие члены альянса, которые боятся быть втянутым в открытое противостояние с Россией, пишет Neue Zürcher Zeitung. Кроме того, Кремль также категорически против членства Украины НАТО, напоминает издание, ссылаясь на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором отвергается идея об отложенном на 20 лет присоединении Киева к альянсу."В связи с этим возникает вопрос о том, можно ли предоставить гарантии безопасности в другом формате. По всей видимости, Трамп задумывается о создании европейских сил обороны, в которые США не будут вносить свой вклад", - отмечает швейцарская газета.Этому решению не доверяют ни Зеленский, ни Варшава, так как сил обороны были бы созданы без участия американцев, а это значит, что им не хватало бы "необходимой военной убедительности", подчеркивают журналисты издания. Конечно, этот вариант также не устраивает Россию, которая заинтересована в всестороннем разоружении соседнего государства, зафиксированном в договоре, напоминают они.Касаясь вопроса обеспечения стратегической стабильности в Европе авторы Neue Zürcher Zeitung отмечают, что на Западе часто упускается из виду тот факт, что Россия заинтересована в первую очередь не в "территориальных завоеваниях на Украине", а в коренном изменении европейской безопасности.По их утверждениям, Москва намерена создать российскую зону влияния в Восточной Европе, в которой у нее будет пространство для маневра и дальнейшего военного вмешательства, в первую очередь в Прибалтике и Молдавии."На этом фоне реальный мир кажется недостижимым. Это не исключает возможности того, что в этом году дипломатические усилия активизируются и западные политики хотя бы создадут видимость мирного урегулирования. Решающим фактором являются события на фронте. Прекращение огня станет более вероятным, если Россия поймет, что не сможет добиться своих целей с помощью военной силы", - пишет издание.Поэтому в реальности следует ожидать развития двух сценариев, оба из которых будут плохими для безопасности Европы, полагают швейцарские журналисты."Один из них — псевдомир, при котором обе воюющие стороны согласятся на шаткое прекращение огня, но большинство оставшихся вопросов так и останутся нерешенными. Другой вариант — продолжение СВО России, которая будет сопровождаться бесполезной дипломатической суетой и все большим ослаблением Украины", - резюмирует Neue Zürcher Zeitung.Поменять Украину на космическую станциюТем временем американское издание The Hill обсуждает на своих страницах весьма оригинальную и в буквальном смысле этого слова космическую сделку по Украине.В статье, опубликованной 14 января, издание утверждает, что США могут помочь России "восстановить часть растраченной космической славы" в обмен на прекращение конфликта на Украине.Издание сослалось на недавние заключения Института исследований внешней политики, в соответствии с которыми устойчивое развитие российской космической программы из-за множества факторов фактически стало невозможным. Среди этих факторов — санкции, эмбарго на ввоз современного промышленного оборудования, нехватка рабочей силы, ограниченные финансовые ресурсы при чрезмерном количестве проектов, прекращение космического сотрудничества с западными партнерами, за исключением операций на МКС.При этом институт, на исследование которого ссылается The Hill, утверждает, что упадок российской космической отрасли начался не с 2014 года, когда Россия столкнулась с масштабными экономическими санкциями, а еще в 1966 году, после смерти Сергея Королева, отца советской космической программы.Издание ссылается также на данные портала Ars Technica, который пишет о том, что Россия еще с 1957 года использует в космической программе варианты ракеты Р-7, которая стала первой российской межконтинентальной баллистической ракетой и с помощью которой в космос был запущен первый спутник.С другой стороны, США все сильнее полагаются на оптимальные по соотношению "цена-качество" ракеты-носители от SpaceX и Rocket Lab. New Glenn от компании Blue Origin находится в стадии испытаний, а Starship от SpaceX — еще на этапе разработки, пишет The Hill.Тем временем сотрудничество с НАСА по созданию МКС принесло вы выгоду и России, и США, полагают авторы публикации. Американцы получили бы внешнеполитическое обоснование для проекта космической станции, убедительное для большинства членов Конгресса, от которых зависит ее финансирование. Россия получила бы возможность содержать космонавтов на орбите после истечения срока службы космической станции "Мир", отмечается в статье."Москва могла принять участие в программе "Артемида" по возвращению на Луну и полету на Марс. Но у президента России Владимира Путина были другие приоритеты, и он сделал неудачный выбор. Деньги, которые Россия тратит на боевые действия в конфликте с Украиной, можно было бы потратить на поддержку космической программы", - пишут американские журналисты.Теперь у избранного президента США Дональда Трампа есть шанс предложить российскому коллеге Владимиру Путину сделку, от которой тот не сможет оказаться, полагают они.Если Путин примет это предложение, в будущем Россия сможет отправить космонавтов на Луну, подчеркивают авторы статьи, напоминая, что СССР в 1960-х годах этого очень хотел, но не достиг. Также Россия получит доступ к американским технологиям и коммерческим поставшикам вроде SpaceX, отмечают они."Также Кремлю придется подписать соответствующие соглашения и присоединиться к растущему сообществу стран, взявших на себя обязательства по мирному исследованию и экономическому освоению космоса. В качестве приятного бонуса развалится зарождающийся космический альянс России с Китаем, что приведет к изоляции последнего", - перечислили "бонусы" от такой сделки авторы американского издания.Правда, они при этом не уточнили, почему США за пятьдесят с лишним лет не повторили своего подвига высадки астронавтов на Луне и почему их так беспокоит космический альянс "отстающей" в этой отрасли России и Китая.Российских беспилотников будут "ловить" микрофонамиНо космос пока далеко, а украинский фронт совсем рядом. На нем российские помехоустойчивые беспилотники сеют хаос, утверждает немецкий Business Insider.Для нанесения высокоточных ударов по скоплениям украинских войск и военной техники российские войска используют беспилотники на оптоволоконном кабеле, пишет издание. Их преимущество в том, что они устойчивы к помехам, их нельзя заглушить традиционными средствами радиоэлектронной борьбы, и от них трудно защищаться."Ситуация требует неотложного решения", - констатирует немецкое издание.Этим уже занимается американо-украинская технологическая компания Kara Dag, с директором которой изданию удалось записать интервью.Технический директор компании, который в целях безопасности представился именем Джон, рассказал, что Украина раньше неплохо справлялась с российскими БПЛА благодаря средствам подавления, но Россия нашла способ обойти часть ее оборонительных мер.По его словам оптоволоконные беспилотники с видом от первого лица Россия начала запускать прошлой весной. Их особенность в том, что вместо привычного сигнального соединения они соединены кабелями, которые обеспечивают стабильную связь, рассказал Джон.Такие беспилотники очень опасны, поскольку они могут летать в туннелях, близко к земле, через долины и в других областях, где другие беспилотники могут потерять связь с оператором. Также их трудно обнаружить, поскольку они не излучают никаких радиосигналов, уточнил директор американо-украинской компании.Он добавил, что его компания разработала недорогое решение для обнаружения оптоволоконных дронов. Одним из элементов такой системы является массив из десятков микрофонов, которые можно сфокусировать на одной точке в небе, чтобы "слышать" пролетающие поблизости беспилотники, уточнил он.Business Insider также напомнил, что в прошлом месяце украинские военные заявили о испытаниях оптоволоконной техники, которая станет "большой проблемой для противника на передовой".О том, какие существуют варианты разрешения российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова "Путь к миру и война. Все варианты и сценарии"

