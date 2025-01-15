https://ukraina.ru/20250115/1060261761.html

Путь к миру и война. Все варианты и сценарии

Путь к миру и война. Все варианты и сценарии - 15.01.2025 Украина.ру

Путь к миру и война. Все варианты и сценарии

В преддверии инаугурации Дональда Трампа продолжается обсуждение контуров будущих договоренностей Москвы, Вашингтона и Киева по завершению конфликта на Украине. Но будут ли эти договоренности вообще? Издание Украина.ру проанализировало, как могут развиваться события и чего же все-таки ждать в ближайшем будущем: мира или продолжения войны

2025-01-15T06:45

2025-01-15T06:45

2025-01-15T06:45

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

сша

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_df4da361771212b918494c5427aba628.jpg.webp

Вариант №1: продолжение боевых действийДанный сценарий предусматривает продолжение и интенсификацию горячей стадии украинского конфликта и переход эскалации на новый уровень. Такой вариант развития событий прямо зависит от гипотетических переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Необходимые условия: переговоры между РФ и США оканчиваются провалом, Запад делает ставку на пролонгацию войны, снабжение Украины оружием не останавливается, армия России при этом продолжает медленное, но успешное наступление, так как западные вливания не способны кардинально переломить ситуацию и решить главные проблемы ВСУ.Последствия: Киеву скорее всего придется пойти на снижение возраста для мобилизации до 18 лет, чтобы противостоять атакам российской армии, война "до последнего украинца" вступит в новую фазу.ВС РФ продолжат свое наступление до полного освобождения Донбасса с выходом в Днепропетровскую область, успехов также можно ожидать и на других направлениях, однако они будут иметь скорее тактический характер (при сохранении нынешних темпов наступления и соотношения сил). Продолжатся взаимные удары по инфраструктуре.Владимир Зеленский будет настаивать на предоставлении ВСУ дальнобойных американских ракет для ударов вглубь российской территории. Администрация Трампа втягивается в затяжное противостояние с Россией, на Москву усиливается санкционное давление. Дальнейшее применение дальнобойных иностранных ракет по РФ увеличивает риски глобального конфликта, вплоть до перехода его в ядерную стадию.Вероятность: средняяВариант №2: перемирие, временная заморозка конфликтаТот самый обсуждаемый в политических и экспертных кругах "корейский сценарий", по которому Москва и Киев берут паузу в боевых действиях. Линия разграничения проходит по нынешнему фронту. Перерыв используется для накопления сил и производства нового вооружения с последующей активизацией конфликта.Необходимые условия: истощение противоборствующих армий, нехватка личного состава и вооружений, нежелание сторон идти на компромиссы. В случае Украины – готовность Запада перевооружать Киев.Последствия: данный вариант развития событий не приводит к прочному миру, через какое-то время боевые действия возобновляются.Москва неоднократно подчеркивала, что речи о временной приостановке боевых действий с ее стороны быть не может, РФ заинтересована в долгосрочных договоренностях и гарантиях безопасности. Наступать второй раз на одни и те же грабли после истории с Минскими соглашениями Кремль не намерен.Вероятность: средняяВариант №3: мир на условиях России или УкраиныДанный вариант предусматривает окончание конфликта под диктовку и при безоговорочном принятии требований одной стороны другой. Фактически, это будет означать для проигравшей страны капитуляцию.Ранее озвученные требования Москвы и Киева в варианте-максимум прямо противоположны друг другу. В первом случае, это внеблоковый статус Украины, вывод украинских формирований из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, защита русского языка, денацификация (из заявлений Путина летом прошлого года).Украина же настаивает на возврате своих границ к состоянию на 1991 год (как вариант для начала переговоров – на 24.02.2022 г.), выплате репараций, вступлении в НАТО и т.д.Необходимые условия. Та или иная сторона должна оказаться на грани полновесного военного поражения (как вариант - глубокий прорыв ВС РФ вглубь украинской территории с взятием крупнейших областных центров или же столицы Украины). Для РФ, исходя из реального соотношения сил, таким поражением может стать, к примеру, угроза утраты государственности в результате крупномасштабного (ядерного) конфликта с НАТО.На сегодняшний день предпосылок для реализации этих вариантов нет.Последствия. Для обеих стран в зависимости от распределения ролей сценарий поражения почти наверняка будет чреват внутренней дестабилизацией, падением авторитета власти, государство увязнет в многослойном экономическом, политическом и социальном кризисе. Побежденная страна рискует оказаться перед угрозой распада и может быть отброшена в своем развитии далеко назад.Вероятность: низкаяВариант №4: путь компромиссов, мир – надолгоС осторожностью можно утверждать, что это один из наиболее реалистичных итогов противостояния на нынешнем этапе. Москва и Киев садятся за стол переговоров, однако обсуждать там будут лишь отдельные детали разведения сил и прекращения огня. Стратегические решения должны быть приняты на уровне Россия-США.Исходя из заявлений Трампа и членов его команды, Вашингтон при новом президенте будет готов обсудить отказ от идеи принять Украину в НАТО в обозримой перспективе, а также де-факто смириться с тем, что часть когда-то украинских территорий остается за Россией. В этом же контексте можно ожидать ослабления антироссийских санкций.Еще одна важная деталь – долгосрочные гарантии безопасности для России. Как заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для Украины.Необходимые условия: Трамп должен четко обозначить свою позицию по Украине и подкрепить свои слова делом после того, как в его руках окажутся реальные рычаги власти. Владимир Путин ранее отмечал, что готов к компромиссам, однако условия гипотетического соглашения должны учитывать ключевые требования РФ.Последствия: После заключения договора на Украине должен быть отменен режим военного положения, что открывает дорогу к парламентским и президентским выборам, которые могут привести к смене власти на фоне слабеющего рейтинга Зеленского. При этом окончание конфликта может трактоваться киевским режимом как победа, несмотря на территориальные потери.Россия при таком варианте закрепляет за собой подконтрольные территории и решает одну из главных задач - добивается внеблокового статуса Украины.Вероятность: средняяВыводКак можно видеть, ни один из перечисленных вариантов пока не может рассматриваться в качестве наиболее вероятного, по крайней мере, исходя из тех вводных, которые имеются к настоящему моменту. Теоретически, любой из них, за исключением, пожалуй, варианта с капитуляцией, может быть осуществлен на практике при совпадении ряда условий.Возможно, говорить о каком-либо мирном разрешении украинского конфликта и вовсе еще преждевременно, так как обе противоборствующие стороны имеют волю и ресурсы продолжать боевые действия, чтобы попытаться достичь своих целей.При любых раскладах многое в ближайшее время будет зависеть от дипломатии и того, в какую сторону на украинском направлении в итоге повернет Белый дом при Трампе, будет ли предложена какая-либо сделка Москве и захочет ли она ее заключать.Комментарии экспертовЕдинственный реальный компромисс, который может быть достигнут, это остановка боевых действий по текущей на момент переговоров линии боевого соприкосновения, считает профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов."Пока обе стороны на это не готовы. Но мы видим, что в западной прессе и в заявлениях западных специальных лиц (не только американских, но и европейских), эта тема начинает получать все большую поддержку", - сказал он в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, Соединенным Штатам не удастся полностью выдавить Евросоюз из обсуждения путей окончания украинского конфликта, так как Трамп планирует переложить на европейцев ответственность за дальнейшую поддержку Украины."Здесь очевидно, что давление на Россию будет и с этой точки зрения. Поэтому ситуация не простая", - отметил собеседник издания.Тем не менее, он не исключил, что "корейский сценарий" все же возобладает. Тогда возникает особая медийная и политическая задача — представить ничью как победу для каждой из сторон, подытожил он.Российские условия мира уже объявлены: мы не хотим перемирий, мы хотим твердый, стабильный, жесткий мир с легализацией освобожденной территории, признанный статус новых членов федерации. Но Трампу это не выгодно. Трамп хочет кинуть перчатку Путину на стол и сказать: немедленно прекращайте боевые действия по линии боевого соприкосновения, заявил изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Для Запада, для Украины и немалой части российского общества это очень сильный ход, добавил эксперт. И отказаться от него будет очень сложно.Президент России уже заявил, что на это не пойдет. Бесконечные перемирия только на пользу врагу, НАТО, отметил Суздальцев. Но на Западе ждут от Трампа чуда, что он "стукнет кулаком по столу, и будет мир"."Поэтому надо готовиться к тому, что давление на нас будет сумасшедшее. Российская армия уже видит перед собой блеск будущей победы. И когда мы откажемся (от предложения Трампа), весь Запад будет нас проклинать, как врагов мира. Со стороны Запада это беспроигрышный ход. И возможный саммит — это ловушка", - заявил политолог.Но России, продолжил он, имеет смысл понять, что для страны важнее: прекращение войны или ее продолжение.То есть мы должны признать, что 24 февраля у нас не все получилось, как мы хотели, полагает он. Это сложно сделать психологически. Соответственно, эта задача сохранения лица является ключевой во всем этом процессе. Поэтому необходимо делать сложный выбор, подытожил эксперт.О том, что будет происходить на Украине в случае, если в этой стране в ближайшее время пройдут выборы - в материале издания Украина.ру На пути к третьему разделу: три поствыборных сценария для Украины.

https://ukraina.ru/20250113/1060234239.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, сша