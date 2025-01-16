Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Переброска техники и вооружения, включая тяжелые системы ТОС-1, позволили российским штурмовикам закрепиться и расширить северный плацдарм на Осколе, сообщил эксперт.
"Идут упорные бои по направлению населенного пункта Западное (в глубине плацдарма), километр остается до важной автомобильной трассы, соединяющей Двуречную с Купянском, а также часть шоссейной дороги от Кондрашовки в сторону Великого Бурлука", — отметил Алехин.
На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай, указал полковник запаса.
У противника попросту не хватает сил и средств еще и потому, что бойцы штурмуют вдоль реки Петропавловку, Богуславку и Новую Кругляковку в сторону Изюмского района Харьковской области, подчеркнул Алехин.
"Прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском вынужден признать киевский режим. Враг встревожен тем, что российская армия попытается ударить ему в тыл под Волчанском, а обороняющиеся бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и проводить эффективные контратаки", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
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