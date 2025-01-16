Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском - 16.01.2025 Украина.ру
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Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском - 16.01.2025 Украина.ру
Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском
На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-16T06:00
2025-01-16T06:00
новости
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
всу
вс рф
харьковская область
купянское направление
наступление
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Переброска техники и вооружения, включая тяжелые системы ТОС-1, позволили российским штурмовикам закрепиться и расширить северный плацдарм на Осколе, сообщил эксперт.На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай, указал полковник запаса.У противника попросту не хватает сил и средств еще и потому, что бойцы штурмуют вдоль реки Петропавловку, Богуславку и Новую Кругляковку в сторону Изюмского района Харьковской области, подчеркнул Алехин."Прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском вынужден признать киевский режим. Враг встревожен тем, что российская армия попытается ударить ему в тыл под Волчанском, а обороняющиеся бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и проводить эффективные контратаки", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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россия
купянск
оскол
харьковская область
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Новости
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новости, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, всу, вс рф, харьковская область, купянское направление, наступление, сво, детали, спецоперация, плацдарм
Новости, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Купянское направление, наступление, СВО, детали, Спецоперация, плацдарм

Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском

06:00 16.01.2025
 
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Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай. Об этом сообщил в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Переброска техники и вооружения, включая тяжелые системы ТОС-1, позволили российским штурмовикам закрепиться и расширить северный плацдарм на Осколе, сообщил эксперт.

"Идут упорные бои по направлению населенного пункта Западное (в глубине плацдарма), километр остается до важной автомобильной трассы, соединяющей Двуречную с Купянском, а также часть шоссейной дороги от Кондрашовки в сторону Великого Бурлука", — отметил Алехин.

На южном фланге Купянского участка штурмовые и десантные подразделения ВС РФ действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая от ВСУ Загрызово и Зеленый Гай, указал полковник запаса.
У противника попросту не хватает сил и средств еще и потому, что бойцы штурмуют вдоль реки Петропавловку, Богуславку и Новую Кругляковку в сторону Изюмского района Харьковской области, подчеркнул Алехин.
"Прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском вынужден признать киевский режим. Враг встревожен тем, что российская армия попытается ударить ему в тыл под Волчанском, а обороняющиеся бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и проводить эффективные контратаки", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияКупянскОсколГеннадий АлехинВСУВС РФХарьковская областьКупянское направлениенаступлениеСВОдеталиСпецоперацияплацдарм
 
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