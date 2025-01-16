Западное, Загрызово и Зеленый Гай: полковник запаса о прорывных действиях ВС РФ на флангах под Купянском

Все хотят Гренландию, а кого хочет она? Сергей Гриняев о том, продаст ли Дания "арктический билет" Трампу

США уже контролируют Аляску. А получив Гренландию, они фактически получают контроль над входом и выходом из Северного Ледовитого океана. Потенциальное блокирование Берингова пролива со стороны США может привести к проблемам для Северного морского пути.