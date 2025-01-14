Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску - 14.01.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску
Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску - 14.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-01-14T18:29
2025-01-14T19:04
эксклюзив
спецоперация
купянск
оскол
россия
вооруженные силы украины
вкс
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Подразделения группировки "Запад" усилили наступательные действия с двух флангов вокруг Купянска: северного и южного.На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического, транспортного и железнодорожного узла ВСУ.Хутор Калиново сравнительно небольшой, но в тактическом плане играет значимую роль. Он находится примерно в 6 километров на юг от нашего плацдарма в Двуречной. Самым ценным рядом с ним является высотный склон, важный для контроля окружающей местности (ретрансляторы, наблюдатели).А в 2 километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две газовые трубы больших размеров, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. По имеющейся информации река здесь сильно обмелела. Наверняка, это обстоятельство учитывалось в штабе группировки наших войск. Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его.Идут упорные бои по направлению населенного пункта Западный (в глубине плацдарма), километр остается до важной автомобильной трассы, соединяющей Двуречную с Купянском, а также часть шоссейной дороги от Кондрашовки в сторону Великого Бурлука.На южном фланге Купянского участка фронта штурмовые и десантные подразделения российской армии активно действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая населенные пункты Загрызово, Зеленый Гай.Стоит отметить, что у противника попросту не хватает лишних сил и средств еще и потому, что наши войска штурмуют Петропавловку, а также Богуславку и Новую Кругляковку вдоль реки в сторону уже Изюмского района Харьковской области. Здесь идут интенсивные и ожесточенные бои.Прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском вынужден признать киевский режим. Враг встревожен тем, что российская армия попытается ударить ему в тыл под Волчанском, а обороняющиеся бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и проводить эффективные контратаки.К тому же значительно сузился левобережный плацдарм Оскола. Противник еще удерживает его в районе Купянска-Узлового, но он под постоянными огневыми ударами ВКС России, дальнобойной артиллерии и РСЗО.Другими словами, даже если командование группировок "Хортица" и "Харьков" все-таки решит вывести свои войска из Заосколья, (другого выхода у них просто нет) и перебраться на западный берег, то в холодное время года для них это будет весьма непросто.Таким образом, начинает сыпаться самый "невзломный" участок фронта ВСУ, несмотря на приказы Зеленского "держаться любой ценой".Повторюсь, ситуация требует от вражеского командования немедленного решения по отводу сил из внешней оборонительной полосы городской агломерации по восточному берегу Оскола. Оборона большого "кармана" от Петропавловки до Кучеровки в связи с вышеописанными событиями теряет всякий смысл для противника. Но рациональное использование войск в новых оперативных условиях украинским командованием будет сильно осложнено. А все от того, что скованные боями подразделения ВСУ просто не имеют возможности сняться и отправиться за Оскол. Фронт немедленно будет прорван, враг оказался в оперативно-тактической ловушке.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250113/1060231085.html
купянск
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, спецоперация, купянск, оскол, россия, вооруженные силы украины, вкс
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Оскол, Россия, Вооруженные силы Украины, ВКС

Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску

18:29 14.01.2025 (обновлено: 19:04 14.01.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подразделения группировки "Запад" усилили наступательные действия с двух флангов вокруг Купянска: северного и южного.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
На северном фланге после взятия под контроль Калиново на западном берегу Оскола значительно расширился плацдарм в районе Двуречной, важного логистического, транспортного и железнодорожного узла ВСУ.
Хутор Калиново сравнительно небольшой, но в тактическом плане играет значимую роль. Он находится примерно в 6 километров на юг от нашего плацдарма в Двуречной. Самым ценным рядом с ним является высотный склон, важный для контроля окружающей местности (ретрансляторы, наблюдатели).
А в 2 километрах в сторону Голубовки проходит аммиачный путепровод и две газовые трубы больших размеров, проложенных в этих местах еще сорок лет назад. По имеющейся информации река здесь сильно обмелела. Наверняка, это обстоятельство учитывалось в штабе группировки наших войск. Поэтому переброска на северный плацдарм техники и вооружения, включая тяжелые огнеметные системы ТОС-1, позволили нашим штурмовикам не просто закрепиться на плацдарме, но и расширить его.
Идут упорные бои по направлению населенного пункта Западный (в глубине плацдарма), километр остается до важной автомобильной трассы, соединяющей Двуречную с Купянском, а также часть шоссейной дороги от Кондрашовки в сторону Великого Бурлука.
На южном фланге Купянского участка фронта штурмовые и десантные подразделения российской армии активно действуют по линии "Кругляковка-Сеньково", а также в сторону Боровой, одновременно зачищая населенные пункты Загрызово, Зеленый Гай.
Стоит отметить, что у противника попросту не хватает лишних сил и средств еще и потому, что наши войска штурмуют Петропавловку, а также Богуславку и Новую Кругляковку вдоль реки в сторону уже Изюмского района Харьковской области. Здесь идут интенсивные и ожесточенные бои.
Прорывные действия ВС РФ на флангах под Купянском вынужден признать киевский режим. Враг встревожен тем, что российская армия попытается ударить ему в тыл под Волчанском, а обороняющиеся бригады ВСУ и теробороны лишены возможности маневрировать и проводить эффективные контратаки.
К тому же значительно сузился левобережный плацдарм Оскола. Противник еще удерживает его в районе Купянска-Узлового, но он под постоянными огневыми ударами ВКС России, дальнобойной артиллерии и РСЗО.
Другими словами, даже если командование группировок "Хортица" и "Харьков" все-таки решит вывести свои войска из Заосколья, (другого выхода у них просто нет) и перебраться на западный берег, то в холодное время года для них это будет весьма непросто.
Таким образом, начинает сыпаться самый "невзломный" участок фронта ВСУ, несмотря на приказы Зеленского "держаться любой ценой".
Повторюсь, ситуация требует от вражеского командования немедленного решения по отводу сил из внешней оборонительной полосы городской агломерации по восточному берегу Оскола. Оборона большого "кармана" от Петропавловки до Кучеровки в связи с вышеописанными событиями теряет всякий смысл для противника. Но рациональное использование войск в новых оперативных условиях украинским командованием будет сильно осложнено.
А все от того, что скованные боями подразделения ВСУ просто не имеют возможности сняться и отправиться за Оскол. Фронт немедленно будет прорван, враг оказался в оперативно-тактической ловушке.
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Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вчера, 17:39
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия отрезала Константиновку от Покровска и довела ВСУ до катастрофыЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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18:29Полковник Геннадий Алехин: Россия вымотала ВСУ под Купянском, а теперь пугает их ударом в тыл Волчанску
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