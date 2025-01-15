https://ukraina.ru/20250115/1060259414.html

Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск

Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск - 15.01.2025 Украина.ру

Владимир Евсеев: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск

Количество дезертиров в ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. А ведь он слабеет не только на юге Донбасса, где мы активно наступаем, но и под Курском, куда противник бросил мотивированных бойцов, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-15T06:15

2025-01-15T06:15

2025-01-15T06:15

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Германия после долгого ожидания передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.- Владимир Валерьевич, можно ли по этим поставкам судить о долгосрочных планах противника? Есть ли надежда, что наши "ланцетники" вынесут этого "Боксера" нокаутом?- На быстрое уничтожение "Боксеров" рассчитывать не стоит. Нам всегда нужно время, чтобы выработать тактику против того или иного западного вооружения.Вы правильно отметили, что ударные БПЛА вроде "Ланцета" смогут их подбить. Но мы пока не знаем их места дислокации. Самоходки всегда работают с выходом на позиции, а потом куда-то прячется.К сожалению, у наших артиллерийских систем такой дальности стрельбы нет. Зато у нас есть РСЗО, которые позволяют работать на такую дальность. К тому же, у нас есть прекрасный опыт использования "Искандеров". Самое главное, чтобы хорошо была организована наша разведка.Сейчас время между обнаружением цели и ее поражением у нас резко сократилось. И если мы вычислим районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (может быть, будут какие-то демаскировочные признаки), мы их уничтожим.Повторюсь, "Боксер" - это не чудо-оружие. Мы с ним справимся. Тем более, в целом поставки техники сейчас не такие большие, как хотелось бы киевскому режиму.Основная проблема Украины – это не вооружения, а качество личного состава.Дело в том, что Зеленский получил от уходящей администрации Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Трампом на этот шаг не идти, но команда Трампа тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи.Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава).Кстати, именно потому, что атака ВСУ на хутор Бердин не удалась, они в качестве месте запустили по "старой" российской территории около 200 беспилотников, которые нанесли нам какой-то ущерб, но ситуацию на поле боя никак не поменяли.- По поводу личного состава Украины есть официальные цифры, что в месяц они набирают около 20 тысяч человек, и при этом из армии дезертируют больше 10 тысяч. Насколько они правдивы?- Мне встречались официальные данные Украины, что сейчас у них на ЛБС около 850 тысяч человек, из которых 120 тысяч дезертировала. Еще была информация, что 1700 человек дезертировали из подготовленной во Франции бригады "Анна Киевская". Подтвердить их достоверность я не могу, потому что украинская армия отступает, а при отступлении солдаты могут где-то прятаться.Еще киевский режим очень беспокоит, что у них "куда-то делись" около девяти бригад. Если девять бригад куда-то делись, не мог же их личный состав куда-то испариться? Кого-то убили, кто-то ранен, а кто-то сбежал.В любом случае количество дезертиров в ВСУ будет увеличиваться по мере того, как будет слабеть их моральный дух. А ведь он слабеет не только на юге Донбасса, где мы активно наступаем, но и под Курском, куда противник бросил мотивированных бойцов.Да, 5 января в атаке на хутор Бердин действительно участвовали бывшие зеки. Но если бы в Курской области у врага были только буссифицированные, то у них не хватило бы духа при угрозе окружения наступать на те же Погребки. И курская земля должна стать большой могилой для этих мотивированных бойцов.Есть информация, что в Курской области сейчас воюют 20 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Сумской области у них стоит 40 тысячная группировка. То есть у киевского режима идет постоянная подпитка по разным дорогам. Та же трасса "Сумы-Суджа-Курск" еще не перерезана, потому что мы Свердликово не взяли. Сами понимаете, что Украина в таких условиях может воевать там еще не один месяц.Курскую область мы освободим, но пока торопиться нам нет смысла. Если мы освободим оккупированные районы, но не уничтожим эти силы противника, Украина направит их в наступление на Брянскую область. Поэтому давайте их бить там, где мы для этого хорошо приноровились.- А как вы сейчас в целом оцениваете наше наступление в Донбассе?- На юге Донбасса уже осталось не так много населенных пунктов, которые надо освободить.Нескучное мы взяли. Великая Новоселка и Времевка фактически находятся в окружении. Наверное, сначала мы займем Времевку, потом Великую Новоселку. Мы торопиться не будем, чтобы сберечь жизни личного состава, а постепенно режем дороги. Но в перспективе для нас было бы важно решить эти задачи, чтобы выходить в тыл Гуляйполю и уничтожать Запорожскую группировку ВСУ.Что касается Покровска (Красноармейска), то сперва надо зачистить коридор от него до Курахово длинной в 30 километров. Между Курахово и Покровском есть населенные пункты, которые мы освобождаем, беря в клещи. И я правда не понимаю, почему в боях за эти поселки украинское командование гробит столько личного состава.В частности, есть информация, что в Дачном у ВСУ находятся сотня раненых, которых никто не эвакуирует. Если их вовремя не вывезти, они погибнут. Сам поселок киевский режим удерживает только потому, что не хочет терять территории к инаугурации Трампа.Курахово мы освободили до инаугурации Трампа, как бы за него противник не цеплялся. И я надеюсь, что до инаугурации Трампа мы освободим Торецк (Дзержинск) и Часов Яр, потому что они уже на грани падения.А так наша основная задача – Покровская агломерация. Нам важно ее окружить. Причем коридор между ней и Курахово рано или поздно будет зачищен, а мы войдем на территорию Днепропетровской области.На Украине кто-то почему-то считает, что мы дойдем до границ ДНР и встанем. Это глупость. И после освобождения Курской области мы на границе не остановимся. В Сумской области мы уже ведем разведку боем и будем создавать там буферную зону. То же самое будет и с Днепропетровской областью.Нам вообще надо освобождать левый берег Днепра, чтобы исключить угрозы безопасности Запорожской области. Я уже не говорю о том, что Херсон находится на Правобережье. А если мы освободим Херсон, то не идти на Николаев и Одессу к Приднестровью вообще было бы просто смешно.Кто-то думает, что Трамп договорится с Путиным и война остановится. Это не так. Россия хочет заключить соглашения с Западом только на своих условиях, и Трамп не может приказать нам остановить войска. Поэтому, на мой личный взгляд, война продлится еще два-три года. У нас хороший потенциал, но мы не должны расслабляться.- Вернемся к началу разговора. Правильно ли я понимаю, что мы не будем модернизировать свою дальнобойную артиллерию, а будем делать ставку на другие средства дистанционного поражения?- Дело в том, что для дальнобойной артиллерии нужны высокие технологии. Они у нас есть, но в целом они уступают передовым аналогам Запада (дальность и точность стрельбы).Хотя с натовской артиллерией тоже не все так однозначно, потому что те же их самоходки не предназначены для боевых действий такой интенсивности. У них быстро начинают выходить из строя стволы, что приводит к снижению дальности и точности огня.Нам надо делать упор на том, что у нас уже хорошо получается. Да, наши орудия не могут бить на 70-90 километров. Но мы можем компенсировать это качественной работой разведки или "Торнадо". У нас нет возможности заниматься разработками, на которых нужно потратить много времени.Для победы в войне вообще не нужно во всем опережать противника. Нужно просто хорошо организовать управление боем. Вы же помните, что мы долго не могли справиться с безэкипажными катерами, а потом оказалось, что для этого нужно было сделать элементарные вещи: использовать больше вертолетов, пулеметов, заграждений.Да, у противника есть дальнобойные системы для обстрелов "старых" российских территорий, но не надо впадать в панику в этом вопросе. В основном американские ракетные комплексы бьют максимум на 165 километров. То есть дальше, чем на 165 километров от линии фронта Украина стрелять не может. Поэтому когда кто-то говорит, что "ракеты полетят по Москве", он плохо представляет ситуацию.Да, у Украины есть крылатые ракеты воздушного базирования, которые бьют на 300 километров. Так вы не давайте возможности вражеским аэродромам подлетать близко к границе, уничтожайте их прямо на аэродромах.Если мы будем все делать правильно, мы сможем купировать все эти угрозы.- Вы сказали, что война продлится еще два-три года. Вы уверены, что за это время мы не истощимся по людям и по "железу"?- Понятно, что два-три года – это большой срок. Понятно, что наши ресурсы небезграничные. Но я думаю, что при Трампе противостояние с США обостряться точно не будет. Для нас важно, чтобы не было ухудшения ситуации с наиболее болезненными санкциями, которые, например, бьют по нашей продаже нефти.Та же высокая учетная ставка Центробанка – это не потому, что люди кредиты не возвращают. Это проблема другого уровня и тревожный звонок. На оборонные заводы она никак не влияет, но нашей гражданской промышленности она мешает. Поэтому тут надо разобраться.Конечно, мы сможем выстоять эти два-три года. Тем более, за эти два-три года ситуация на Украине будет деградировать еще сильнее. Потери людей и территорий однозначно приведут к оттоку населения и ослаблению ее промышленного потенциала.Я считаю, что нам нельзя допустить заморозку по линии соприкосновения. Освобождение Юга Украины – это необходимый минимум, после которого мы теоретически можем согласиться на какие-то соглашения.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20250111/1060188081.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, владимир евсеев, вооруженные силы украины, сво, брянская область, дроны, артиллерия