Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС - 27.12.2024 Украина.ру
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Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС
Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС - 27.12.2024 Украина.ру
Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС
Когда власти начинает давить оппозицию, но при этом в стране не решаются проблемы, происходит революция. Неважно, кто придет к власти в Европе: коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2024-12-27T03:30
2024-12-27T03:30
новости
сша
украина
европа
станислав крапивник
ес
революция
оппозиция
война
политика
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Конечно, не хотелось бы доводить украинский конфликт до войны со всей Европой, сказал эксперт. Поэтому России нужно просто помогать политическим силам, которые хотели бы убрать проамериканскую власть и мирно торговать с Россией, отметил он.Так что лучший вариант для России — если в европейских странах произойдут революции, дело к этому уже идет, подчеркнул офицер.Третье. Когда власти начинает давить несистемную оппозицию, но при этом в стране никак не решаются проблемы, тогда происходит революция, добавил он.Не имеет особого значения, кто придет к власти в Европе: анархисты, коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США, указал эксперт."Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, европа, станислав крапивник, ес, революция, оппозиция, война, политика, запад, сво, детали
Новости, США, Украина, Европа, Станислав Крапивник, ЕС, революция, оппозиция, война, политика, Запад, СВО, детали

Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС

03:30 27.12.2024
 
© babek.su
© babek.su
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Когда власти начинает давить оппозицию, но при этом в стране не решаются проблемы, происходит революция. Неважно, кто придет к власти в Европе: коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Конечно, не хотелось бы доводить украинский конфликт до войны со всей Европой, сказал эксперт. Поэтому России нужно просто помогать политическим силам, которые хотели бы убрать проамериканскую власть и мирно торговать с Россией, отметил он.
Так что лучший вариант для России — если в европейских странах произойдут революции, дело к этому уже идет, подчеркнул офицер.
"Как происходит революция? Первое. Народ понимает, что страна движется в неправильном направлении, и начинает голосовать за системную оппозицию. Второе. Когда народ понимает, что системная оппозиция куплена США, он начинает голосовать за несистемную оппозицию", — сказал Крапивник.
Третье. Когда власти начинает давить несистемную оппозицию, но при этом в стране никак не решаются проблемы, тогда происходит революция, добавил он.
Не имеет особого значения, кто придет к власти в Европе: анархисты, коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США, указал эксперт.
"Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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НовостиСШАУкраинаЕвропаСтанислав КрапивникЕСреволюцияоппозициявойнаполитикаЗападСВОдетали
 
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