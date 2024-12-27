https://ukraina.ru/20241227/1059968607.html

Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС

Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС - 27.12.2024 Украина.ру

Эксперт: чтобы конфликт на Украине не перерос в войну с Западом, нужно спровоцировать революции в ЕС

Когда власти начинает давить оппозицию, но при этом в стране не решаются проблемы, происходит революция. Неважно, кто придет к власти в Европе: коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-27T03:30

2024-12-27T03:30

2024-12-27T03:30

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станислав крапивник

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война

политика

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Конечно, не хотелось бы доводить украинский конфликт до войны со всей Европой, сказал эксперт. Поэтому России нужно просто помогать политическим силам, которые хотели бы убрать проамериканскую власть и мирно торговать с Россией, отметил он.Так что лучший вариант для России — если в европейских странах произойдут революции, дело к этому уже идет, подчеркнул офицер.Третье. Когда власти начинает давить несистемную оппозицию, но при этом в стране никак не решаются проблемы, тогда происходит революция, добавил он.Не имеет особого значения, кто придет к власти в Европе: анархисты, коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США, указал эксперт."Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241226/1059941728.html

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новости, сша, украина, европа, станислав крапивник, ес, революция, оппозиция, война, политика, запад, сво, детали