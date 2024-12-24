Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом - 24.12.2024 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом
Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом - 24.12.2024 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-24T16:18
2024-12-24T16:41
эксклюзив
оскол
купянск
волчанск
вооруженные силы украины
чугуев
дроны
рсзо
спецоперация
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Несмотря на сложные погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), армия России добивается важных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения группировки "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов.Активные маневренные действия продолжаются на южном участке. После овладения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и армейской авиации прорываются в сторону Боровой. До этого важного транспортного и логистического узла остается 15 километров. В этом месте расположен самый узкий участок русла Оскола и переправа на противоположный берег реки.Одновременно наши армейские подразделения продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". В северной части Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ с применением дронов различных типов, российские штурмовики смогли закрепиться в частном секторе и захватить два вражеских опорника, рассекая при этом район обороны киевского режима на этом участке.После скрытного десантирования на правый берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, укрепляется наш плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены.На северном фланге российская армия в ходе маневренных действий расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее. Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной.В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового. Но чтобы удерживать ситуацию под контролем (а тем более для атак на захваченные нами плацдармы), киевскому режиму надо срочно усиливать группировку, а резервов мало. А с учетом разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ трудно маневрировать своими резервами. Притом, что им надо теперь удерживать свои позиции, как на восточном берегу реки, так и на западном.Противник выстраивает линию обороны за Купянском и вдоль шоссейной дороги на Чугуев через Шевченково. Минирует местность, но попадает под огневые удары дальнобойной и ствольной артиллерии, РСЗО.На границе Харьковской и Белгородской областей не утихают позиционные бои в районе Волчанска и Липцев. Используя маневренные группы на пикапах и мотоциклах, пытаясь прорваться в сторону Глубокого вдоль лесополосы, противник задействовал несколько наземных "дронов-роботов". Так, во всяком случае, растрезвонили украинские и западные СМИ. Но очередная "перемога" превратилась в фарс. Наши FPV-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге. Более того, уже наши штурмовые группы группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки.Под Волчанском боестолкновения не утихают вдоль реки Волчья. Утром штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица.Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20241223/1059892778.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, оскол, купянск, волчанск, вооруженные силы украины, чугуев, дроны, рсзо, спецоперация
Эксклюзив, Оскол, Купянск, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Чугуев, дроны, РСЗО, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом

16:18 24.12.2024 (обновлено: 16:41 24.12.2024)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Несмотря на сложные погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), армия России добивается важных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения группировки "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Активные маневренные действия продолжаются на южном участке. После овладения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и армейской авиации прорываются в сторону Боровой. До этого важного транспортного и логистического узла остается 15 километров. В этом месте расположен самый узкий участок русла Оскола и переправа на противоположный берег реки.
Одновременно наши армейские подразделения продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". В северной части Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ с применением дронов различных типов, российские штурмовики смогли закрепиться в частном секторе и захватить два вражеских опорника, рассекая при этом район обороны киевского режима на этом участке.
После скрытного десантирования на правый берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, укрепляется наш плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены.
На северном фланге российская армия в ходе маневренных действий расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее. Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной.
В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового. Но чтобы удерживать ситуацию под контролем (а тем более для атак на захваченные нами плацдармы), киевскому режиму надо срочно усиливать группировку, а резервов мало. А с учетом разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ трудно маневрировать своими резервами. Притом, что им надо теперь удерживать свои позиции, как на восточном берегу реки, так и на западном.
Противник выстраивает линию обороны за Купянском и вдоль шоссейной дороги на Чугуев через Шевченково. Минирует местность, но попадает под огневые удары дальнобойной и ствольной артиллерии, РСЗО.
На границе Харьковской и Белгородской областей не утихают позиционные бои в районе Волчанска и Липцев. Используя маневренные группы на пикапах и мотоциклах, пытаясь прорваться в сторону Глубокого вдоль лесополосы, противник задействовал несколько наземных "дронов-роботов". Так, во всяком случае, растрезвонили украинские и западные СМИ. Но очередная "перемога" превратилась в фарс. Наши FPV-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге. Более того, уже наши штурмовые группы группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки.
Под Волчанском боестолкновения не утихают вдоль реки Волчья. Утром штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица.
Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства.
Карта СВО
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Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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Вчера, 17:58
Военный аналитик Алексей Леонков: Россия идет на Константинополь, подавляя ВСУ огнем и прижимая к водеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивОсколКупянскВолчанскВооруженные силы УкраиныЧугуевдроныРСЗОСпецоперация
 
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16:39Президент России подписал указ об особенностях госрегистрации юрлиц в новых регионах
16:18Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом
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