https://ukraina.ru/20241224/1059917954.html

Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом

Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом - 24.12.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Обломки очередной "победы" ВСУ лежат где-то на раскисшей дороге под Харьковом

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-24T16:18

2024-12-24T16:18

2024-12-24T16:41

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оскол

купянск

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рсзо

спецоперация

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Несмотря на сложные погодные условия (густой туман, дожди, плюсовая температура), армия России добивается важных успехов на Харьковском направлении. В частности, подразделения группировки "Запад" продолжают охват Купянска с двух флангов.Активные маневренные действия продолжаются на южном участке. После овладения Лозовой штурмовые группы при поддержке бронетехники и армейской авиации прорываются в сторону Боровой. До этого важного транспортного и логистического узла остается 15 километров. В этом месте расположен самый узкий участок русла Оскола и переправа на противоположный берег реки.Одновременно наши армейские подразделения продолжают наращивать усилия на линии "Загрызово-Богуславка-Зеленый Гай". В северной части Загрызово идут упорные бои. Несмотря на серьезное сопротивление ВСУ с применением дронов различных типов, российские штурмовики смогли закрепиться в частном секторе и захватить два вражеских опорника, рассекая при этом район обороны киевского режима на этом участке.После скрытного десантирования на правый берег Оскола по линии Кругляковка-Сеньково, укрепляется наш плацдарм для дальнейшего продвижения и охвата Купянска с юга. Здесь противник фактически лишается возможности для маневра и получать снабжение. Дамба Оскольского водохранилища взорвана, почти все мосты и переправы разрушены.На северном фланге российская армия в ходе маневренных действий расширила зону контроля на южных окраинах Двуречной, что подтверждается кадрами объективного контроля. Идет постепенное продвижение и выдавливание противника в Двуреченском лицее. Там расположен опорный пункт одной из бригад ВСУ. Командование врага на этом направлении перекидывает дополнительные резервы из состава теробороны и националистических формирований, пытаясь укрепить холмы и высоты юго-восточнее Двуречной.В целом левобережный плацдарм Оскола враг еще удерживает, отступая в сторону Купянска-Узлового. Но чтобы удерживать ситуацию под контролем (а тем более для атак на захваченные нами плацдармы), киевскому режиму надо срочно усиливать группировку, а резервов мало. А с учетом разрушения всех мостов через Оскол, ВСУ трудно маневрировать своими резервами. Притом, что им надо теперь удерживать свои позиции, как на восточном берегу реки, так и на западном.Противник выстраивает линию обороны за Купянском и вдоль шоссейной дороги на Чугуев через Шевченково. Минирует местность, но попадает под огневые удары дальнобойной и ствольной артиллерии, РСЗО.На границе Харьковской и Белгородской областей не утихают позиционные бои в районе Волчанска и Липцев. Используя маневренные группы на пикапах и мотоциклах, пытаясь прорваться в сторону Глубокого вдоль лесополосы, противник задействовал несколько наземных "дронов-роботов". Так, во всяком случае, растрезвонили украинские и западные СМИ. Но очередная "перемога" превратилась в фарс. Наши FPV-дроны уничтожили "украинскую новинку", ее обломки валяются на раскисшей грунтовой дороге. Более того, уже наши штурмовые группы группировки "Север" ведут разведку боем в направлении Казачьей Лопани, Слатино и Гоптовки.Под Волчанском боестолкновения не утихают вдоль реки Волчья. Утром штурмовики водрузили российский триколор в населенном пункте Старица.Количество обстрелов со стороны противника в Белгородском приграничье уменьшилось. Но напряженная обстановка сохраняется на стыке границы между Белгородской/Курской областями и сопредельных Харьковской и Сумской. По имеющейся информации, на этом участке Украина сосредотачивает свои дополнительные силы и средства.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20241223/1059892778.html

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эксклюзив, оскол, купянск, волчанск, вооруженные силы украины, чугуев, дроны, рсзо, спецоперация