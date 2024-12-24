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Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер

Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер - 24.12.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер

Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями НАТО, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-24T06:27

2024-12-24T06:27

2024-12-24T06:27

интервью

украина

сша

европа

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нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин заявил, что Россия нарастила свой оборонный комплекс, а у Запада нет на это возможности из-за огромных финансовых проблем. По его словам, стоимость одного 155-мм снаряда выросла в четыре раза с 2 до 8 тысяч евро, а с такими темпами странам НАТО не хватит даже 3% ВВП, чтобы догнать нас по уровню военного производства.- Станислав, так ли здесь все просто? Можно ли сказать, что при таких тенденциях мы за пару лет разберемся с Украиной и нам не надо будет думать об СВО против западных стран?- Я бы так не сказал.Цены на оборонное производство на Западе действительно поднялись. Но этому есть разные причины. Главная причина их роста в Америке — это дополнительная прибыль оружейных компаний.В США инвестиции активно идут в оборонный сектор. В Техасе открылся полностью автоматизированный завод по производству 155-мм снарядов. До этого производство велось вручную, а работали там пенсионеры, которых позвали обратно. И тут за два года открывают новый завод, удваивают производство.Да, уровень этого производства все равно низкий. Завод выпускает всего около 65 тысяч снарядов в месяц. Но сам факт говорит о том, что инвестиции все равно идут.Проблема в том, что чем дальше, тем хуже для нас. Не только американцы, но и европейцы начинают развивать свою военную промышленность. Поэтому перемирие в их интересах. За это время они смогут поднять военную промышленность и поставить на ноги новую украинскую армию. Даже если большинство там будут наемники, им дадут снаряды, и они начнут войну, когда им будет удобно.Перемирие никогда не ведет к политическому успеху. Мы это только что видели в Сирии или еще раньше в Корее. Не нужно думать, что американцы и европейцы дураки, они двигаются в нужном им направлении.У немцев, конечно, проблемы из-за того, что у них нет возможности покупать в России дешевые энергоресурсы и не только. Но если мы дадим им время, у них будет три-четыре года, чтобы поставить на ноги боеспособную армию. Единственные два сектора, которые набирают людей, теряющих работу в других отраслях, это военная промышленность и армия.- Сможем ли мы за это время разобраться с Украиной?- Очень надеюсь на это. Но Запад будет подбрасывать Киеву все больше вооружений. Давайте смотреть на вещи реально: украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт.Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Это тотальный геноцид украинского населения.Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Уже были случаи, когда на войне гибли совсем молодые добровольцы. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все.Украина — это ресурсная база Запада. Это то, что они хотят сделать из нас. А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно.- Возможно ли, что Европа, надорвав себе пупок, отвалится, а США будут тянуть военное производство на себе?- Американцы и так это тянут. Задача Америки сейчас состоит в том, чтобы сбросить проект Украина на европейцев, подтолкнув их на большую войну. А толкать их особо не нужно, потому что европейское отмороженное руководство считает нас животными, лишь похожими на них.Пусть благодарят Бога, что мы не такие как они. Если бы было по-другому, то мы бы перерезали всех: и немцев, и австрийцев, и венгров в 1945 году. Если бы американцы потеряли только десятую часть от потерь СССР, то устроили бы тотальный геноцид немецкого населения.Таков менталитет Запада. Может быть, не все население западных стран так относится к России, но договариваться с этой западной элитой просто невозможно.- Готова ли Европа воевать с нами в 2025 году несмотря на то, что ее армии к этому не готовы?- И да, и нет.Да, их армии не готовы, но воевать они все равно могут: просто потери будут выше. Поляки, например, уже набивают руку на Украине: польские наемники — это же на самом деле польская армия. Да, уже от трех до пяти тысяч поляков убиты за время СВО, но при этом они получают боевой опыт на уровне армии, который раньше у них отсутствовал.Операцию в Афганистане нельзя считать войной. Как сказал один американский сержант-майор: "Я воевал, но никогда не был на войне". Он прав, потому что там они участвовали в боестолкновениях. Если ты можешь после боя спокойно вернуться на базу и пойти есть пиццу – это не война. Но сейчас армии НАТО набирают опыт современной войны. Поверьте, украинские ветераны с ними занимаются.Что могут сделать Германия и Франция? У них много ветеранов, пусть не обстрелянных, но понимающих военное дело. Это сержанты, унтер-офицеры и офицеры. Это основа, на которой строится вся армия. Потом туда накачиваются молодые солдаты. Да, поначалу потери будут высокими, но те, кто выживут, получат боевой опыт.Так можно сделать, хотя это будет социально дорого.Вопрос в том еще, какая ситуация будет внутри этих стран из-за мигрантов. Вряд ли араб или афганец пойдут умирать за Германию. Они будут с удовольствием жить в Германии с большим количеством женщин и без мужчин. Те, кто приехал, это парни призывного возраста. Куча мертвых немцев им только на руку.Я не преувеличиваю. Когда Германия после падения режима Асада заявила о необходимости вернуть сирийцев на родину, эти мигранты сказали: "Попробуйте только нас депортировать. Нас два миллиона. Мы вам такое устроим, что Берлин будет гореть". И немецкие власти отступили.Так что лучший вариант для нас — это революции в этих странах, и дело к этому идет.Как происходит революция?Первое. Народ понимает, что страна движется в неправильном направлении, и начинает голосовать за системную оппозицию.Второе. Когда народ понимает, что системная оппозиция куплена США, он начинает голосовать за несистемную оппозицию.Третье. Когда власть начинает давить несистемную оппозицию, но при этом никак не решает проблемы страны, происходит революция.Неважно, кто придет к власти в Европе: анархисты, коммунисты или монархисты. Главное, чтобы они не были марионетками США.- Выходит, чтобы спровоцировать эти революции, нам было бы выгодно, чтобы армии Европы напрямую втянулись в украинский конфликт?- Все зависит от того, какие армии будут готовы воевать с нами.Если на Украине мы столкнемся с контрактными армиями, европейское население скажет: "Мало ли, кто там погиб. Он же добровольно пошел воевать". А если начнется призыв, когда умирать за Украину всем 160 гендерам, для европейского общества это станет шоком.Конечно, не хотелось бы доводить украинский конфликт до войны со всей Европой. Поэтому давайте просто помогать политическим силам, которые хотели бы убрать проамериканскую власть и мирно торговать с Россией.- Объясните, пожалуйста, ситуацию вокруг "Орешника". Российское руководство неоднократно заявляло, что его пуск – историческое событие и что у Запада нет аналогичных систем. А как насчет "Першингов" и "Томагавков"? Не может же быть, чтобы у Америки совсем не было ракет средней дальности.- Конечно, у Америки есть ракеты средней дальности. Например, JASSM бьет на 900 километров. Но "Томагавк" - это уже не средняя ракета (2300 километров). Это не межконтинентальная ракета, но это дальнобойная ракета. ATACMS – это ракета малой дальности на 350 километров. Суть в том, что мы уже имели с ними дело. Наши комплексы ПВО не на 100%, но могут их сбивать.Проблема США состоит в том, что они угробили огромную кучу денег на производство гиперзвукового оружия, но так и не смогли его создать, потому что халатно относились к этому процессу без системного подхода. А потом посчитали, что раз они не могут это создать, то и "белые обезьяны в России" не смогут их создать. Только эти "белые обезьяны" оказались умнее американцев. Несмотря на то, что Вашингтон скупает "мозги" по всему миру.Сейчас Америка более системно начала подходить к созданию своего гиперзвука. Они построили завод, который создает специальные микротрубочки, чтобы металл не плавился (раньше они просто долго делали по одной ракете на заказ). При этом они только разрабатывают первое поколение гиперзвука со скоростью до 5 махов. А "Орешник" приземлился со скоростью в 10 махов (3,5 километра в секунду).Чтобы было понятно: человек даже не поймет, что это ракета. Невооруженным глазом можно лишь заметить, что что-то пролетело. И уж, конечно, "Орешник" нельзя сбить. Потому что шесть головок, которые выходят из главной боеголовки, а потом выпускают по шесть болванок (36 болванок), остановить невозможно.Как работает тот же "Пэтриот"? Ракета летит навстречу цели, взрывается, туча осколок летит вперед, а потом они или взрывают эту цель, или цепляют, сбивая с курса. А болванка от "Орешника летит с такой скоростью, что даже если ракета от "Пэтриота" ее ударит, то это ничего не изменит.Более того, когда болванка летит, воздух меняет качество и превращается в плазму с температурой в 4 тысячи градусов (температура солнца – 5,5 тысяч градусов). Что ты с этим сделаешь?Повторюсь, у Штатов сейчас ничего нет. Они только пытаются догнать первое поколение гиперзвука, а мы уже выходим на четвертое.Мы также разрабатываем систему ПРО С-550, которая может сбивать более медленные гиперзвуковые ракеты. Пока еще его не тестировали на поле боя, но, по идее, может.То есть американцы не отстали от нас на пару лет. Они отстали на пару поколений. Они нас не догонят, если только не смогут вытащить мозги из голов наших ученых и пересадить своим. Да и с деньгами у них тоже проблемы. Цены на все взлетают вверх с сумасшедшей скоростью. Это видно по американской системе Sentinel, которая должна была заменить 440 старых ракет Minuteman III.Самая новейшая система Minuteman III приходится на середину 1970х годов. Ее компьютерная система – это огромные дискеты, которые еще работают. Этих 440 старых ракет решили заменить на новые с полностью автоматизированными технологиями с новыми шахтами и пунктами управления.Три года назад посчитали, что проект будет стоить 95 миллиардов долларов и должен быть реализован к 2030 году. В этом году стоимость пересчитали с 95 до 160 миллиардов долларов (ни одной ракеты еще не построили, к ним разрабатывают только новые двигатели, в 2025 году первая ракета должна подняться только для проверки двигателя), и сказали: "Ребята, 2030 год – это слишком амбициозная цель. Давайте 2035".Так что цены еще будут подниматься и подниматься, потому что это приносит отличную прибыль.Не знаю, что американцы планируют сделать с таким подходом.- А мы за какой срок сможем обустроить свою ракетную и противоракетную инфраструктуру, чтобы не бояться никакого ракетного кризиса с США?- Мы работаем над этим. Как я уже сказал, С-550 может сбивать более медленный гиперзвук. А чтобы полностью накрыть небо над страной – это вопрос производства.Интегрированные системы С-200, С-300, С-400 и С-500 уже показывают хороший результат. Мы это увидели в Иране, куда привезли много современных комплексов ПВО. Когда Израиль попытался устроить массированный налет на Иран, он планировал атаковать тремя волнами.Первая волна должна была уничтожить ПВО и открыть ворота для второй волны. Вторая и третья волна должны были уничтожить всю ядерную и нефтегазовую инфраструктуру Ирана. Но первая волна выпустила свои ракеты и никуда не пробилась. Израильтяне это поняли и быстро начали отступать. Вторая волна, которая поднялась в воздух, развернулась и полетела домой.Так что небо свое мы закрыть можем.Конечно, дроны все равно прилетают. Это проблема. БПЛА, которые попали по Казани – это фактически маленький самолет на два человека. Он полностью пластиковый или деревянный. Там нет металла, кроме маленького двигателя. Он медленно летит на уровне деревьев. Это сложная система. С ними в основном сталкиваются "Панцири", которые могут их заметить на близком расстоянии.Повторюсь, нам нужно произвести много систем ПВО, чтобы они многослойно закрыли небо над Россией.- Придется ли нам применять "Орешник" теперь уже с боевой частью по территории Украины или по военным объектам Украины на территории стран НАТО?- Кинетический удар всегда мощнее удара фугасной боеголовки. 36 болванок, которые летят со скоростью 10 махов – это 1,6 гигаджоулей энергии. А если они летят с температурой в 4 тысячи градусов, все, что летит на их пути, просто испарится: не только человеческое тело, но и бункер из бетона. Когда он ударит, начнется небольшое землетрясение.Может быть, "Орешник" не достанет до самых глубоких объектов военной инфраструктуры, но все, что сверху, будет уничтожено. Живым никто не вылезет.Например, американская база Маунт-Уэзер в горе к западу от Вашингтона, куда должно перебраться руководство Штатов в случае ядерной войны, не выживет. Потому что эти болванки прожгут горы и уничтожат все, что внутри. Это меняет все правила игры. На планете не будет места, где натовские крысы смогут спрятаться.Причем такие же боеголовки можно спокойно поставить на "Сармат".Короче говоря, мы спокойно можем стирать с лица земли военные базы и города противника безо всякой радиации. И "Орешник" достанет все.О других сценариях СВО - в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией

https://ukraina.ru/20240229/1053613977.html

https://ukraina.ru/20241219/1059819124.html

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интервью, украина, сша, европа, станислав крапивник, владимир путин, нато, сво, польша, германия, ракеты, "орешник", пво, революция