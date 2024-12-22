https://ukraina.ru/20241222/1059740150.html
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую - 22.12.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Сохранять баланс между защитой своих принципов и сдержанностью ради мирной жизни в будущем довольно трудно. И пока у Россия это получается. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
2024-12-22T05:00
2024-12-22T05:00
2024-12-22T05:00
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Удерживать этот баланс довольно трудно, это можно сравнить с выступлением канатоходца, но пока Россия справляется с задачей, резюмировал эксперт.Во вторник, 17 декабря основатель группы Pink Floyd, музыкант Роджер Уотерс отметил, что применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" заставило Владимира Зеленского задуматься."Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант.Подробнее об этом — Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабряПолный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241216/1059704126.html
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Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, впк, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, ВПК, детали
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Сохранять баланс между защитой своих принципов и сдержанностью ради мирной жизни в будущем довольно трудно. И пока у Россия это получается. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев