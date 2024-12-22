Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую - 22.12.2024 Украина.ру
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Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую - 22.12.2024 Украина.ру
Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Сохранять баланс между защитой своих принципов и сдержанностью ради мирной жизни в будущем довольно трудно. И пока у Россия это получается. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев
2024-12-22T05:00
2024-12-22T05:00
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Удерживать этот баланс довольно трудно, это можно сравнить с выступлением канатоходца, но пока Россия справляется с задачей, резюмировал эксперт.Во вторник, 17 декабря основатель группы Pink Floyd, музыкант Роджер Уотерс отметил, что применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" заставило Владимира Зеленского задуматься."Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант.Подробнее об этом — Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабряПолный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241216/1059704126.html
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, впк, детали
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, ВПК, детали

Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую

05:00 22.12.2024
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Сохранять баланс между защитой своих принципов и сдержанностью ради мирной жизни в будущем довольно трудно. И пока у Россия это получается. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев

“С одной стороны, надо показывать: "У нас есть чем, мы готовы в случае чего". С этим и был связан пуск "Орешника". С другой стороны, бронепоезд стоит на запасном пути и на основной путь никто его не переводит, потому что Третьей мировой войны мы не хотим”, — подчеркнул Чадаев.

Удерживать этот баланс довольно трудно, это можно сравнить с выступлением канатоходца, но пока Россия справляется с задачей, резюмировал эксперт.
Во вторник, 17 декабря основатель группы Pink Floyd, музыкант Роджер Уотерс отметил, что применение Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" заставило Владимира Зеленского задуматься.
"Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия. Посмотрим", — сказал музыкант.
Подробнее об этом — Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
Орешник
16 декабря, 16:59
На Украине "нашли" днепропетровские "корни" "Орешника" - Страна.uaРазработка российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" началась в украинском городе Днепропетровск (в 2016 году киевский режим переименовал его в Днепр), "по которому он в итоге и был применен"
Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
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