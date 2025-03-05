Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ - 05.03.2025 Украина.ру
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Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ
Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ - 05.03.2025 Украина.ру
Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ
Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, сообщает CBS
2025-03-05T10:32
2025-03-05T10:33
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По данным источников, сделка еще окончательно не согласована."Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - указал телеканал.На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины

Трамп добивается "более масштабной" сделки с Украиной по ресурсам - СМИ

10:32 05.03.2025 (обновлено: 10:33 05.03.2025)
 
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Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, сообщает CBS
По данным источников, сделка еще окончательно не согласована.
"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - указал телеканал.
На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Киевскую делегацию попросили удалиться, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
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