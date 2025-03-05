Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено - 05.03.2025 Украина.ру
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Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено
Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено - 05.03.2025 Украина.ру
Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено
Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт. Я думаю, что переговорная позиция Украины теперь нулевая.
2025-03-05T08:42
2025-03-05T08:57
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
грег вайнер
конгресс сша
переговоры
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Президент США Дональд Трамп выступил 4 марта в 21:14 (по Москве 5 марта) с речью перед Конгрессом, в которой отметил, что Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.Трамп также заявил, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.— Грег, это была пятая речь Трампа за его президентство (второй и первый сроки). Чем она отличалась от остальных?— Примечательно то, что Трамп говорил в основном о внутренней повестке. Я ожидал больше заявлений, касательно внешней политики. При этом Украина была упомянута в конце его выступления.Кстати, Fox News провели опрос в Америке перед выступлением Трампа, на каком месте по запросам американского общества стоит российско-украинский конфликт. Исследование показало, что это 5–6 место по запросам. Поэтому, Трамп отдал Украине последнее место в своей речи, упомянув после ближневосточного кризиса.— Что произвело на вас впечатление в спиче Трампа?— Во-первых, самая большая сенсация — письмо Зеленского, которое Трамп получил за час до выступления, и о котором сообщил во время своего выступления.Я, кстати, предсказывал, что Зеленский прогнётся, и это случилось. Он прислал письмо, в котором сообщил, что согласен на все американские условия и готов подписать все договора. Готов на все.В общем Трамп сказал: молодец, Зеленский, вперёд.— То есть это, получается, те самые извинения, которые Трамп от Зеленского требовал?— Именно. Зеленский преклонил колено перед президентом США, никуда он делся, приполз, грубо говоря.Второй интересный момент, что во время выступления Трамп ни разу не упомянул Владимира Путина, но зато показали помилованного Россией Фогеля с его 95-летней мамой. Президент США пригласил их на свое выступление в Конгрессе.Это положительный сигнал для России.— Зеленский прислал Трампу письмо с извинениями, а Фогель стал символом восстановления отношений с РФ. Что за этим последует?— Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт. Я думаю, что переговорная позиция Украины теперь нулевая. Как сказал Трамп: парень, мы тебе дали 350 миллиардов, ты потратил 120, где остальные.— На какие еще моменты в выступлении Трампа вы обратили внимание?— Начиналось все действо с того, что пришла команда конгрессменов, сенаторов, которые являлись неким аккордом, вводом президента. Потом присоединился Верховный суд.Что самое интересное, в Верховном суде есть 3 свободных вакансии. А у Трампа там и так сидят назначенные им судьи. Если он заполнит вакантные места, то весь Верховный суд будет у него, как говорят, под каблуком.Трамп ничего не забыл, отметил, что две американские компании покупают правление Панамским каналом. Гренландию пригласил вступить в США и пообещал скорейшее разрешение ближневосточного кризиса. Упомянул бурении на Аляске и инвестирование в это триллионов долларов со стороны южнокорейских и японских компанийЕще у меня было ощущение, когда я смотрел выступление Трампа, что это начало предвыборной кампании в Конгресс, Сенат и по избранию губернаторов США на ноябрь 2026 года. Явно 90% всего материала, о котором говорил Трамп, было посвящено нелегальной миграции, борьбе с бандитизмом, воровству в пенсионном фонде, восстановлению экономики.Трамп сообщил, что ему досталась страна с инфляцией, самой высокой за последние 48 лет. Демократы в зале визжали, протестовали. Одного конгрессмена даже вывели с полицией. Итого, Трамп отчитался за 43 дня своего президентства, за которые он подписал 100 законов.— Какие из них самые интересные, на ваш взгляд?— Во-первых, это смертная казнь за убийство полицейского.Во-вторых, закон об авто. Если вы покупаете в США американскую машину, ее стоимость полностью списывается с ваших налогов. Фантастическое предложение. Я предлагаю правительству Российской Федерации пойти таким же путём. Представляю, как взлетят, продажи ВАЗ!Еще забавный момент, я бы отметил из речи Трампа. Он очень мило и "скромно" рассказал о своей персоне, заявив, что является сейчас самым популярным президентом в истории США, а номер два — это Джордж Вашингтон. Я чуть не упал.Вообще, Трамп вел себя как "Старик Хоттабыч". Мальчику, у которого погиб отец, заместитель шерифа, он помог реализовать мечту и поступить в знаменитую военную академию США. Другого мальчика сделал почётным агентом национальной безопасности. Маме погибшей девочки сообщил, что именем её дочери назван заповедник в США.— Если говорить о России, к чему стоит прислушаться нам в этой речи?— России стоит обратить внимание на то, что Трамп сконцентрирован на внутренних делах США, ему важно отстаивание американского рынка. Например, Трамп сказал, что КНР, Мексика и Канада получили сейчас тарифы, а есть ещё Бразилия и Индия, которые играют в те же игры и тоже получат. Дескать, ребята, не обкрадывайте нашу экономику, ведите себя легально, в пределах допустимого. А если вы будете нам налоги поднимать, мы вам увеличим тарифы ещё. Я думаю, этот подход к защите американского рынка очень чёткий. И, кстати, этот опыт США может позаимствовать Россия.Украинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог. Об этом в интервью Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с Трампом.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, грег вайнер, конгресс сша, переговоры, интервью
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Грег Вайнер, Конгресс США, переговоры, Интервью

Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено

08:42 05.03.2025 (обновлено: 08:57 05.03.2025)
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт. Я думаю, что переговорная позиция Украины теперь нулевая.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.
Президент США Дональд Трамп выступил 4 марта в 21:14 (по Москве 5 марта) с речью перед Конгрессом, в которой отметил, что Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
Трамп также заявил, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.
— Грег, это была пятая речь Трампа за его президентство (второй и первый сроки). Чем она отличалась от остальных?
— Примечательно то, что Трамп говорил в основном о внутренней повестке. Я ожидал больше заявлений, касательно внешней политики. При этом Украина была упомянута в конце его выступления.
Кстати, Fox News провели опрос в Америке перед выступлением Трампа, на каком месте по запросам американского общества стоит российско-украинский конфликт. Исследование показало, что это 5–6 место по запросам. Поэтому, Трамп отдал Украине последнее место в своей речи, упомянув после ближневосточного кризиса.
— Что произвело на вас впечатление в спиче Трампа?
— Во-первых, самая большая сенсация — письмо Зеленского, которое Трамп получил за час до выступления, и о котором сообщил во время своего выступления.
Я, кстати, предсказывал, что Зеленский прогнётся, и это случилось. Он прислал письмо, в котором сообщил, что согласен на все американские условия и готов подписать все договора. Готов на все.
В общем Трамп сказал: молодец, Зеленский, вперёд.
Грег Вайнер интервью
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Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
— То есть это, получается, те самые извинения, которые Трамп от Зеленского требовал?
— Именно. Зеленский преклонил колено перед президентом США, никуда он делся, приполз, грубо говоря.
Второй интересный момент, что во время выступления Трамп ни разу не упомянул Владимира Путина, но зато показали помилованного Россией Фогеля с его 95-летней мамой. Президент США пригласил их на свое выступление в Конгрессе.
Это положительный сигнал для России.
— Зеленский прислал Трампу письмо с извинениями, а Фогель стал символом восстановления отношений с РФ. Что за этим последует?
— Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт. Я думаю, что переговорная позиция Украины теперь нулевая. Как сказал Трамп: парень, мы тебе дали 350 миллиардов, ты потратил 120, где остальные.
— На какие еще моменты в выступлении Трампа вы обратили внимание?
— Начиналось все действо с того, что пришла команда конгрессменов, сенаторов, которые являлись неким аккордом, вводом президента. Потом присоединился Верховный суд.
Что самое интересное, в Верховном суде есть 3 свободных вакансии. А у Трампа там и так сидят назначенные им судьи. Если он заполнит вакантные места, то весь Верховный суд будет у него, как говорят, под каблуком.
Трамп ничего не забыл, отметил, что две американские компании покупают правление Панамским каналом. Гренландию пригласил вступить в США и пообещал скорейшее разрешение ближневосточного кризиса. Упомянул бурении на Аляске и инвестирование в это триллионов долларов со стороны южнокорейских и японских компаний
Еще у меня было ощущение, когда я смотрел выступление Трампа, что это начало предвыборной кампании в Конгресс, Сенат и по избранию губернаторов США на ноябрь 2026 года. Явно 90% всего материала, о котором говорил Трамп, было посвящено нелегальной миграции, борьбе с бандитизмом, воровству в пенсионном фонде, восстановлению экономики.
Трамп сообщил, что ему досталась страна с инфляцией, самой высокой за последние 48 лет. Демократы в зале визжали, протестовали. Одного конгрессмена даже вывели с полицией. Итого, Трамп отчитался за 43 дня своего президентства, за которые он подписал 100 законов.
© скриншотДональд Трамп выступает в Конгрессе США 4 марта 2025 года
Дональд Трамп выступает в Конгрессе США 4 марта 2025 года
© скриншот
Дональд Трамп выступает в Конгрессе США 4 марта 2025 года
— Какие из них самые интересные, на ваш взгляд?
— Во-первых, это смертная казнь за убийство полицейского.
Во-вторых, закон об авто. Если вы покупаете в США американскую машину, ее стоимость полностью списывается с ваших налогов. Фантастическое предложение. Я предлагаю правительству Российской Федерации пойти таким же путём. Представляю, как взлетят, продажи ВАЗ!
Еще забавный момент, я бы отметил из речи Трампа. Он очень мило и "скромно" рассказал о своей персоне, заявив, что является сейчас самым популярным президентом в истории США, а номер два — это Джордж Вашингтон. Я чуть не упал.
Вообще, Трамп вел себя как "Старик Хоттабыч". Мальчику, у которого погиб отец, заместитель шерифа, он помог реализовать мечту и поступить в знаменитую военную академию США. Другого мальчика сделал почётным агентом национальной безопасности. Маме погибшей девочки сообщил, что именем её дочери назван заповедник в США.
— Если говорить о России, к чему стоит прислушаться нам в этой речи?
— России стоит обратить внимание на то, что Трамп сконцентрирован на внутренних делах США, ему важно отстаивание американского рынка. Например, Трамп сказал, что КНР, Мексика и Канада получили сейчас тарифы, а есть ещё Бразилия и Индия, которые играют в те же игры и тоже получат.
Дескать, ребята, не обкрадывайте нашу экономику, ведите себя легально, в пределах допустимого. А если вы будете нам налоги поднимать, мы вам увеличим тарифы ещё.
Я думаю, этот подход к защите американского рынка очень чёткий. И, кстати, этот опыт США может позаимствовать Россия.
Виктор Татаринцев интервью
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СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийГрег ВайнерКонгресс СШАпереговорыИнтервью
 
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