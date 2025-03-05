"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как будет зачищено поле киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 марта заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей публикации на портале smotrim.ru
По его словам, "безумие и беспредел на Украине" зашли слишком далеко, поэтому "выборами проблем страны не решишь". Он подчеркнул, что в таких условиях выборы "просто затянут агонию Украины, которую уже не остановить", а вернуться в 2020-й год и "начать все с чистого листа" не получится.
"Выращенная на западные подачки гнилая элита не способна справиться с тем хаосом, который сегодня царит на Украине. Более того, она его и создала. <...> Из шести украинских президентов никому не удалось достойно передать власть", — отметил Медведчук.
А тем временем сам Зеленский в ответ на призывы подать в отставку отвечает грубостью. Например, призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* был встречен грубостью украинского политика. Зеленский заявил, что Грэм* имеет право говорить о выборах только будучи гражданином Украины. Подробности в публикации Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
В то же время в США отказались подписывать сделку по редкозмельным метталам с Зеленским. Подробности в материале Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.