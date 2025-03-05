"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук - 05.03.2025 Украина.ру
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"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук
"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук - 05.03.2025 Украина.ру
"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук
Президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как будет зачищено поле киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 марта заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей публикации на портале smotrim.ru
2025-03-05T12:30
2025-03-05T12:30
новости
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
выборы
президентские выборы
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По его словам, "безумие и беспредел на Украине" зашли слишком далеко, поэтому "выборами проблем страны не решишь". Он подчеркнул, что в таких условиях выборы "просто затянут агонию Украины, которую уже не остановить", а вернуться в 2020-й год и "начать все с чистого листа" не получится.А тем временем сам Зеленский в ответ на призывы подать в отставку отвечает грубостью. Например, призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* был встречен грубостью украинского политика. Зеленский заявил, что Грэм* имеет право говорить о выборах только будучи гражданином Украины. Подробности в публикации Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставкуВ то же время в США отказались подписывать сделку по редкозмельным метталам с Зеленским. Подробности в материале Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, выборы, президентские выборы

"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук

12:30 05.03.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как будет зачищено поле киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 марта заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей публикации на портале smotrim.ru
По его словам, "безумие и беспредел на Украине" зашли слишком далеко, поэтому "выборами проблем страны не решишь". Он подчеркнул, что в таких условиях выборы "просто затянут агонию Украины, которую уже не остановить", а вернуться в 2020-й год и "начать все с чистого листа" не получится.

"Выращенная на западные подачки гнилая элита не способна справиться с тем хаосом, который сегодня царит на Украине. Более того, она его и создала. <...> Из шести украинских президентов никому не удалось достойно передать власть", — отметил Медведчук.

А тем временем сам Зеленский в ответ на призывы подать в отставку отвечает грубостью. Например, призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* был встречен грубостью украинского политика. Зеленский заявил, что Грэм* имеет право говорить о выборах только будучи гражданином Украины. Подробности в публикации Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Вчера, 09:24
Дубинский потребовал начать импичмент ЗеленскогоДепутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сообщил в своем телеграм-канале, что направил спикеру парламента Руслану Стефанчуку обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского
В то же время в США отказались подписывать сделку по редкозмельным метталам с Зеленским. Подробности в материале Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчуквыборыпрезидентские выборы
 
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12:35В Европе зреет глобалистский антитрамповский заговор — Медведев
12:30"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук
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12:14Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам
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