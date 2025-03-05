https://ukraina.ru/20250305/1061552586.html

"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук

"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук - 05.03.2025 Украина.ру

"Гнилой элите" Украины не помогут даже президентские выборы — Медведчук

Президентские выборы на Украине могут пройти только после того, как будет зачищено поле киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 5 марта заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей публикации на портале smotrim.ru

2025-03-05T12:30

2025-03-05T12:30

2025-03-05T12:30

новости

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053436232_0:116:3016:1813_1920x0_80_0_0_498299b73f7182bf86598a2a65036ea1.jpg

По его словам, "безумие и беспредел на Украине" зашли слишком далеко, поэтому "выборами проблем страны не решишь". Он подчеркнул, что в таких условиях выборы "просто затянут агонию Украины, которую уже не остановить", а вернуться в 2020-й год и "начать все с чистого листа" не получится.А тем временем сам Зеленский в ответ на призывы подать в отставку отвечает грубостью. Например, призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* был встречен грубостью украинского политика. Зеленский заявил, что Грэм* имеет право говорить о выборах только будучи гражданином Украины. Подробности в публикации Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставкуВ то же время в США отказались подписывать сделку по редкозмельным метталам с Зеленским. Подробности в материале Пока подпись Зеленского не нужна: Минфин США о сделке по редким ресурсам* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250304/1061517886.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, выборы, президентские выборы