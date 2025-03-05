"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail - 05.03.2025 Украина.ру
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"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail - 05.03.2025 Украина.ру
"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
Премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом 5 марта сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники
2025-03-05T10:48
2025-03-05T10:48
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По данным авторов статьи, цель поездки — "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны в Украине. Издание подчеркнуло, что часть этого плана вчера раскрыл сам Зеленский. Он говорил о частичном перемирии в воздухе (мораторий на удары по инфраструктуре) и на море. Однако, уточняется в публикации, Зеленский не упомянул полное прекращение огня по всей линии фронта, как того требует Трамп.В то же время украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что западные СМИ пестрят заголовками об "унижении" Зеленского перед США. Например, The Independent написало, что "Зеленский уступает давлению, поскольку Трамп прекращает поставки оружия США". Между тем The i Paper пишет, что "Зеленский унижается перед Трампом", а "Великобритания отчаянно пытается спасти мирное соглашение по Украине".Тем временем в Великобритании сообщили, что Вашингтон наложил на Лондон запрет передавать засекреченные данные Киеву. Подробности в материале Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений
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новости, сша, украина, великобритания, франция, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон
Новости, США, Украина, Великобритания, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Эммануэль Макрон

"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail

10:48 05.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом 5 марта сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники
По данным авторов статьи, цель поездки — "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны в Украине. Издание подчеркнуло, что часть этого плана вчера раскрыл сам Зеленский. Он говорил о частичном перемирии в воздухе (мораторий на удары по инфраструктуре) и на море. Однако, уточняется в публикации, Зеленский не упомянул полное прекращение огня по всей линии фронта, как того требует Трамп.
В то же время украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что западные СМИ пестрят заголовками об "унижении" Зеленского перед США. Например, The Independent написало, что "Зеленский уступает давлению, поскольку Трамп прекращает поставки оружия США". Между тем The i Paper пишет, что "Зеленский унижается перед Трампом", а "Великобритания отчаянно пытается спасти мирное соглашение по Украине".
10:36
Запад отругал Зеленского за унижение перед Трампом после давления США Западные издания пестрят заголовками о том, что Владимир Зеленский "уступает давлению" и "унижается" перед США. В частности британские СМИ не слишком позитивно оценивают заявления украинского политика о готовности сотрудничать с американским лидером Дональдом Трампом. К таким выводам пришло украинское издание "Страна.ua"
Тем временем в Великобритании сообщили, что Вашингтон наложил на Лондон запрет передавать засекреченные данные Киеву. Подробности в материале Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений
 
НовостиСШАУкраинаВеликобританияФранцияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерЭммануэль Макрон
 
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10:48"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail
10:45Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"
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