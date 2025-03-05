https://ukraina.ru/20250305/1061547076.html

"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail

"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail - 05.03.2025 Украина.ру

"Выступят единым фронтом": Стармер, Макрон и Зеленский берут билеты в США — Daily Mail

Премьер-министр Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский могут на следующей неделе полететь к американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом 5 марта сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники

2025-03-05T10:48

2025-03-05T10:48

2025-03-05T10:48

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По данным авторов статьи, цель поездки — "выступить единым фронтом" и представить совместный план окончания войны в Украине. Издание подчеркнуло, что часть этого плана вчера раскрыл сам Зеленский. Он говорил о частичном перемирии в воздухе (мораторий на удары по инфраструктуре) и на море. Однако, уточняется в публикации, Зеленский не упомянул полное прекращение огня по всей линии фронта, как того требует Трамп.В то же время украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что западные СМИ пестрят заголовками об "унижении" Зеленского перед США. Например, The Independent написало, что "Зеленский уступает давлению, поскольку Трамп прекращает поставки оружия США". Между тем The i Paper пишет, что "Зеленский унижается перед Трампом", а "Великобритания отчаянно пытается спасти мирное соглашение по Украине".Тем временем в Великобритании сообщили, что Вашингтон наложил на Лондон запрет передавать засекреченные данные Киеву. Подробности в материале Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведений

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новости, сша, украина, великобритания, франция, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, эммануэль макрон