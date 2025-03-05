https://ukraina.ru/20250305/1061540779.html

Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе

Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе - 05.03.2025 Украина.ру

Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе США. Демократы не вставали и не аплодировали, Трамп развенчал администрацию предшественника, Украина и Россия готовы к мирному процессу

2025-03-05T07:18

2025-03-05T07:18

2025-03-05T07:50

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

демократическая партия

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"Мистер спикер, президент США Дональд Трамп!" - объявили американского лидера в Конгрессе. Трамп прошел через весь зал, приветствующий его стоя аплодисментами, останавливаясь на рукопожатия. Каждому Трамп, вероятно, делал какое-то напутствие ли говорил комплименты. Жена Трампа Мелания улыбалась супругу. Супруг подмигнул ей с трибуны."Спасибо", - сказал Трамп, но зал не прекращал хлопать. - "Спасибо большое, спасибо вам большое. Америка вернулась!"."Ю-эс-эй, ю-эс-эй", - скандировал зал.Трамп начал с объявления величайшей и самой успешной эры в истории США. За 43 дня у власти он и его команда, по его словам, добились большего, чем предшественники за четыре года. "А мы только начинаем", уточил Трамп. Президент пообещал гражданам такую американскую мечту, которую невозможно остановить, и которую "мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит".Выступление Трампа попытались перекричать некоторые из зала, но их вывели за нарушение порядка."А Байден - худший президент", - добавил Трамп. Потому что Трамп остановил незаконную миграцию, а Байден этого не делал."Это моя пятая подобная речь в Конгрессе. И снова я смотрю на демократов, стоящих передо мной, и понимаю, что я абсолютно ничего не могу сказать, чтобы порадовать их, заставить встать, улыбнуться или поаплодировать. Я ничего не могу поделать. Я мог бы найти лекарство от самой разрушительной болезни, от болезни, которая уничтожила бы целые народы, или найти ответы на вопросы, связанные с величайшей экономикой в истории, или снизить преступность до самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного. И эти люди, сидящие прямо здесь, не будут хлопать в ладоши, не будут вставать и уж точно не будут болеть за эти астрономические достижения. Они не сделают этого, несмотря ни на что", - бросил Трамп в сторону представителей Демократической партии.Демократы в этот момент поднимали черные таблички с надписями: "Ложь" и "Маск украл". Камеры журналистов показали некоторых пожилых демократов, демонстративно уснувших. За несколько часов до выступления Трампа в Конгрессе они устроили по минуте славы для американцев, а Владимиру Зеленскому с Украины предложили перевыборы - подробнее об этом в материале Алексея Туманова Демократы бьют по Трампу: американцам дали минуту славы, Зеленскому намекнули на выборыПосле этого небольшого вступления Трамп сразу перешел к разносу американской политики. Речь Трампа по значению для Штатов можно, пожалуй, сравнить с развенчанием культа личности Сталина в Советском Союзе на 20-м съезде КПСС. Ибо то, что говорил Никита Хрущев, очень быстро повлияло на всю страну, и некоторые в буквальном смысле не смогли последствия этой речи пережить. Трамп методично разносил бюрократов за бессмысленные траты денег на половое разнообразие (а всем известно, что существуют только два пола - мужчины и женщины), программы поддержки непонятно каких движений зарубежом, зарплаты для мертвых душ - всего команда Трампа нашла "сотни миллиардов долларов" бессмысленных расходов. Итак, американский Хрущев - он же Трамп - разоблачал Байдена под эгидой "революции здравого смысла".Бюрократия разрослась настолько, что всеми возможными способами сдерживает потенциал развития. Так что "нация, основанная первопроходцами и любителями риска" теперь тонет, заявил он."Мы снова восстановим истинную демократию в Америке. И любой федеральный чиновник, который сопротивляется этим изменениям будет немедленно отстранен от должности. Потому что мы осушаем болото. Все очень просто. И дни правления неизбранных бюрократов... закончились", - заявил Трамп.За четыре года в США проникли 21 миллион мигрантов. Многие из них (спасибо Байдену) - убийцы и наркоторговцы - воспользовались политикой открытых границ. Трамп пригласил в Конгресс семьи погибших от рук мигрантов детей. Например, маму 12-летней девочки, которую изнасиловали и убили два нелегала. Трамп показал всем указ, согласно которому он назвал в честь невинно убитой природный заповедник."Джо Байден не просто открыл наши границы, он переправил через них нелегалов, чтобы захлестнуть наши школы, больницы и общины по всей стране. Целые города, такие как Аврора, штат Колорадо, и Спрингфилд, штат Огайо, прогнулись под тяжестью оккупации мигрантов и коррупции. Таких красивых городов, каких никто никогда раньше не видел, разрушено множество. Теперь, как я и обещал в своей инаугурационной речи, мы осуществляем великое освобождение Америки", - сказал Трамп.Панамский канал, построенный американцами для американцев и для всех, по факту отдан Панаме и Китаю, сказал Трамп. Он заявил, что канал вернут Штатам, потому что именно Штаты вложились в его строительство. Жителям Гренландии Трамп заявил, что поддержит их право самостоятельно определять будущее. Если они захотят войти в состав США, Трамп их будет приветствовать. Гренландия нужна Трампу "для обеспечения международной безопасности"."Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы сделаем вас богатыми. Мы поднимем Гренландию на такие высоты, о которых вы раньше и не подозревали. Это очень малочисленное население, но очень, очень большой участок земли, который очень, очень важен для военной безопасности", - сказал Трамп.И Афганистан - три года назад исламские террористы убили 13 американских военнослужащих, напомнил Трамп, во время "некомпетентного вывода войск". Сегодня, 4 марта, американские спецслужбы, сообщил он, задержали главного террориста, ответственного за преступление, и "прямо сейчас" доставляют его в американский суд."Америка вновь решительно противостоит силам радикального исламского терроризма", - подчеркнул Трамп.Уже ближе к концу выступления Трамп отвел пару минут боевым действиям на Украине. Администрация американского президента работает над урегулированием конфликта, по словам Трампа, неустанно. США отправили сотни миллиардов долларов на оборону Украины без какой-либо гарантии. Каждую неделю гибнут молодые и русские, и украинцы, подчеркнул Трамп, и он хочет это остановить."А Европа, к сожалению, потратила на покупку российской нефти и газа куда больше, чем на защиту Украины. Задумайтесь: они тратят на российские ресурсы больше, чем на оборону!", - сказал Трамп. - "Мы вложили, наверное, 350 миллиардов, а они - 100. Какая разница! Причем нас разделяет океан, а их - нет!", - сказал Трамп.Трамп получил послание Владимира Зеленского с Украины, в котором он заявил о готовности Украины сесть за стол переговоров и желанием работать над достижением мира "под сильным руководством президента Трампа"."Я благодарен за это письмо — получил его совсем недавно. Параллельно мы провели серьёзные переговоры с Россией и получили чёткие сигналы: они тоже готовы к миру", - сказал Трамп.А завершил Трамп выступление воззванием к соотечественникам. Он попросил американцев приготовиться к "невероятному будущему" и "золотому веку Америки"."Это будет не похоже ни на что, что когда-либо видели раньше. Спасибо вам, да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку", - закончил Трамп.

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, демократическая партия