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Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"

Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом" - 05.03.2025 Украина.ру

Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"

Украинский конфликт может стать "собственным Вьетнамом" для Европы. Такое заявление 5 марта в своем телеграм-канале сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

2025-03-05T10:45

2025-03-05T10:45

2025-03-05T10:45

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Пушков добавил, что в эту пучину ЕС активно тянет глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и ее компания, но в результате Европа столкнется с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета.Ранее правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.Однако не все так гладко, как хотелось бы коллективному Брюсселю: После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине.Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что сейчас Европа разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам. Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина: Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа.

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новости, украина, европа, киев, алексей пушков, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, совет федерации, еврокомиссия