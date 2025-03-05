Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом" - 05.03.2025 Украина.ру
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Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"
Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом" - 05.03.2025 Украина.ру
Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"
Украинский конфликт может стать "собственным Вьетнамом" для Европы. Такое заявление 5 марта в своем телеграм-канале сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
2025-03-05T10:45
2025-03-05T10:45
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урсула фон дер ляйен
ес
совет федерации
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Пушков добавил, что в эту пучину ЕС активно тянет глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и ее компания, но в результате Европа столкнется с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета.Ранее правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.Однако не все так гладко, как хотелось бы коллективному Брюсселю: После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине.Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что сейчас Европа разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам. Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина: Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа.
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новости, украина, европа, киев, алексей пушков, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, совет федерации, еврокомиссия
Новости, Украина, Европа, Киев, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Совет Федерации, Еврокомиссия

Пушков: Украина может стать для Европы "собственным Вьетнамом"

10:45 05.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Украинский конфликт может стать "собственным Вьетнамом" для Европы. Такое заявление 5 марта в своем телеграм-канале сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
"Украина может стать ее Вьетнамом", - написал он, уточнив, что европейский континент попал в ловушку Украины и "влезает в безнадежную авантюру".
Пушков добавил, что в эту пучину ЕС активно тянет глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и ее компания, но в результате Европа столкнется с глубокими последствиями для внутреннего развития, мирового статуса и авторитета.
Ранее правительство Британии объявило, что возьмет на себя роль лидера в помощи Киеву вместо Вашингтона. А в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане. Европейские страны заговорили об активизации помощи Украине после того, как утром 4 марта стало известно, что США заморозили поставки военной помощи ВСУ.
Однако не все так гладко, как хотелось бы коллективному Брюсселю: После клятвы Лондона в верности Киеву: ЕС приостановил разработку пакета военной помощи Украине.
Ранее немецкий политолог Александр Рар отметил, что сейчас Европа разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам. Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина: Немецкий политолог Рар: поругавшись, Зеленский и Трамп выиграли, а проиграла Европа.
 
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